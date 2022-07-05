Xế chiều ăn vặt cổng trường món bánh mì nướng muối ớt giòn rụm phiên bản nhà làm!

Bánh mì nướng muối ớt giòn rụm, cay cay, ăn kèm topping xúc xích chà bông siêu thích mê
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Bánh mì nướng muối ớt
Nguyên liệu:
- Bánh mì
- Hành lá
- Chà bông, xúc xích
10gr bơ lạt
1 củ tỏi băm nhỏ
1 muỗng sa tế ớt
1 muỗng đường
1/2 muỗng muối tôm Tây Ninh
Cách làm:
- Bánh mì lăn dẹt
- Xốt muối ớt:
- Muối tôm giã nhỏ
- Cho bơ vào chảo đun chảy, thêm tỏi vào phi vàng, cho các nguyên liệu còn lại vào đảo đều.
- Dầu hành: Hành lá thái nhỏ thêm ít muối, đổ dầu đã đun sôi vào
- Phết xốt ớt lên 2 mặt bánh mì đã cán dẹt, cho vào lò nướng 5-10 phút với nhiệt 150 độ đến khi bánh giòn. - Cho bánh ra đĩa, phết dầu hành, maiyonaise, xốt dầu trứng nếu thích, chà bông, xúc xích và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lê Thanh Thúy