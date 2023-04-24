Thực phẩm dễ dàng ôi thiu chỉ vì bạn không biết 6 mẹo bảo quản cơ bản dưới đây

Không nên để thịt sống tiếp xúc với các thực phẩm khác và thực phẩm đã nấu chín. Nên sử dụng hai loại thớt riêng biệt cho thực phẩm sống và chín. Hạn chế sử dụng thớt gỗ vì đây là môi trường tốt cho vi sinh vật trú ngụ và phát triển.

Trong quá trình chế biến, bạn nhớ rửa tay sạch sau khi bạn chạm vào thực phẩm sống rồi mới chạm vào thực phẩm đã được làm chín, tránh nhiễm khuẩn chéo.

Tay bẩn là một trong những cách phổ biến nhất khiến thực phẩm bị ô nhiễm. Do đó, phải rửa tay sạch trước khi sờ hoặc chạm vào thực phẩm.

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Cách bảo quản thực phẩm chín

Cần chú ý nấu sôi lại các loại thức ăn thừa và để nguội trước khi cất vào tủ lạnh. Để riêng từng loại thực phẩm, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín khi cất vào tủ lạnh. Tốt nhất, nên sử dụng các loại hộp thức ăn có nắp đậy kín để các loại thức ăn thừa không lẫn lộn vào nhau. Phải nấu lại cho sôi kỹ trước khi dùng lại các món ăn này và chỉ nên ăn lại một lần sau đó.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra lời khuyên, những món canh chỉ để tủ lạnh trong khoảng 24 giờ. Các món kho, mặn thì không nên để trong tủ lạnh quá 3 ngày. Nhiều bà nội trợ có thói quen để rất nhiều món ăn thừa vào tủ lạnh và để quên nhiều ngày sau đó. Bạn có thể ghi ngày tháng lên nắp hộp để tránh để thực phẩm quá lâu và đỡ lẫn lộn, cái nào để lâu hơn thì đem ra ăn trước.

Các món chiên, rô ti… nên đổ ngập dầu khi để vào ngăn mát tủ lạnh để món ăn không bị khô. Nếu bạn muốn cất thực phẩm trong tủ lạnh, tốt nhất nên nấu sôi, để nguội rồi cất vào luôn, không nên để thức ăn ở ngoài quá 2 tiếng rồi mới cho vào tủ lạnh.

Nếu gia đình không có tủ lạnh hoặc trong những ngày cúp điện, có thể bảo quản phần thức ăn thừa trong thùng đá hoặc cho phần thức ăn thừa vào hộp đựng thực phẩm và đặt đá xung quanh hộp. Cho vào tủ lạnh ngay khi có điều kiện. Tuyệt đối không sử dụng những thức ăn đã có mùi ôi thiu hoặc màu sắc thay đổi bất thường.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm đông lạnh

Với những gia đình đi chợ một ngày để dành cho nhiều ngày, nên làm sạch các loại thực phẩm tươi sống muốn dự trữ ngay sau khi đi chợ về, để hạn chế khả năng thực phẩm bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng.

Giữ thịt, cá tươi sống trong ngăn đá là cách bảo quản an toàn nhất. Để tránh việc rã đông nhiều lần có thể khiến thực phẩm đông lạnh bị nhiễm khuẩn, nên chia thịt, cá thành từng phần nhỏ phù hợp với từng bữa ăn của gia đình. Lưu ý, dụng cụ chứa thực phẩm phải tuyệt đối kín để dịch có trong thức ăn không chảy ra tủ lạnh. Thịt cá cần làm sạch, rửa và để ráo trước khi cho vào ngăn đá.

Về nguyên tắc, thực phẩm tươi sống có thể để được đến một năm nếu được cấp đông từ -180 đến -300, cấp đông với nhiệt độ -360 thì bảo quản được đến 18 tháng. Tuy nhiên, các bác sĩ dinh dưỡng đưa ra lời khuyên, khi để lâu thì một số enzyme trong thực phẩm sẽ tự phân hủy và chuyển hóa, làm cho thực phẩm ít nhiều mất đi một số chất dinh dưỡng, chất béo hòa tan…

Do vậy, thời gian bảo quản tối đa trong ngăn đá đối với thịt bò, cừu, dê là từ bảy đến 10 ngày; thịt heo, gà, vịt khoảng bảy ngày. Riêng với cá, nên sử dụng trong vòng ba ngày từ khi cất giữ trong ngăn đá để cá được tươi ngon hơn.

Hai trong số 10 nguyên tắc vàng luôn được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo là phải che đậy cẩn thận thức ăn sau khi nấu chín, không để lẫn lộn thực phẩm chín và thực phẩm sống với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản rau củ quả và trái cây

Cách bảo quản thực phẩm mùa nắng nóng với rau củ quả thì thời gian giữ được lâu sẽ cao hơn những thực phẩm khác. Với bông cải, cải bắp… nên dùng giấy báo bọc kín sẽ giữ được lâu hơn. Đặc biệt với một số rau củ quả như củ dền, củ đậu… chỉ cần bỏ ở nơi mát mẻ, không cần bảo quản trong tủ lạnh.