Cống hết tắc ngay trong 10 phút chỉ với thứ này: Mẹo hay trong nhà không phải chị em nào cũng biết

Mẹo vặt trong bếp 09/04/2023 00:29

Chỉ với một ít muối, bạn có thể giải quyết ngay vấn đề rắc rối đang gặp trong nhà.

Mặc dù dọn dẹp thường xuyên nhưng bạn không thể tránh khỏi tình trạng nhà tắm, nhà vệ sinh, bồn rửa bát có mùi khó chịu bay ra. Điều này không chỉ khiến mọi người cảm thấy không thoải mái mà còn làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nguyên nhân khiến cống thoát nước bốc ra mùi hôi có thể là do đường ống bị tắc nghẽn, mắc vụn thức ăn, tóc, các loại rác nhỏ... Ngoài ra, đường ống thoát nước cũng có thể trở thành môi trường lý tưởng cho các loại ruồi, bọ phát triển nếu không đường vệ sinh thường xuyên.

Cống hết tắc ngay trong 10 phút chỉ với thứ này: Mẹo hay trong nhà không phải chị em nào cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc đổ muối xuống cống sẽ giúp bảo trì hệ thống ống thoát nước của gia đình.

Trước tiên, bạn nên làm sạch những vật làm tắc cống, lỗ thoát nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sau đó, trộn muối hạt với baking soda theo tỷ lệ 1:1 rồi đổ xuống cống, lỗ thoát nước.

Tiếp đến, hãy đổ một bát giấm xuống cống và để yên trong vòng 15-30 phút.

Cuối cùng, lấy nước sôi dội trực tiếp xuống miệng cống.

Trong trường hợp không có baking soda, bạn có thể chỉ sử dụng muối hạt. Hiệu quả sẽ không tốt bằng việc kết hợp với baking soda nhưng cũng có khả năng cải thiện tình trạng tắc nghẽn cũng như làm sạch đường ống thoát nước.

Cống hết tắc ngay trong 10 phút chỉ với thứ này: Mẹo hay trong nhà không phải chị em nào cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp hòa tan vật chất trong đường ống

Cách làm trên sẽ giúp hòa tan một số vật đang gây tắc nghẽn trong đường ống, đặc biệt là dầu mỡ. Sua khi đã đổ muối, baking soda và giấm xuống dưới đường ống, bạn xả kỹ ống để muối trôi xuống để làm mềm các chất bẩn rồi cuốn trôi hết chúng ra ngoài theo đường nước thải.

Loại bỏ ruồi cống

Cống ẩm ướt và là nơi trú ẩn lý tưởng cho loài ruồi cống. Đổ muối xuống đường ống cống sẽ giúp tiêu diệt chúng một cách hiệu quả.

Làm mềm nước cứng

Nước cứng chứa nhiều khoáng chất dưới dạng ion, như canxi và magiê, có thể để lại cặn bẩn khó làm sạch trong đường ống, thiết bị ống nước như máy nước nóng và thiết bị không có bình chứa, vòi nước và đồ đạc trong phòng tắm.

Chỉ cần cho một ít muối xuống cống để qua đêm để làm mềm nước cứng, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị nhà bếp và phòng tắm.

Tuy nhiên, do tính ăn mòn của muối, cần cẩn trọng khi sử dụng. Nếu bạn quyết định đổ muối xuống cống, hãy luôn xả nước thật kỹ.

Ngoài ra, khi sử dụng muối làm mềm nước, phải cẩn thận không để ngấm vào nguồn nước. Nồng độ muối trong nước cao có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Cống hết tắc ngay trong 10 phút chỉ với thứ này: Mẹo hay trong nhà không phải chị em nào cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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