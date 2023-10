Ảnh minh họa: Internet



Sử dụng cả 2 mặt thớt

Không ít người vẫn sử dụng luôn cả 2 mặt của thớt. Thường là mặt này để cắt thịt, mặt kia cắt cá, hoặc mặt này thái đồ ăn sống, mặt kia thái đồ ăn chín… Đây cũng là sai lầm hoàn toàn.

Lý do là vì khi chúng ta sử dụng thớt để thái, chặt thức ăn bằng mặt này thì mặt còn lại sẽ phải kê dưới sàn nhà, hoặc mặt bàn bếp… đây lại chính là những nguồn ô nhiễm, vi trùng, vi khuẩn sẽ bám vào mặt còn lại. Do vậy tốt hơn hết bạn chỉ nên sử dụng một mặt thớt duy nhất mà thôi. Để tránh nhầm lẫn đối với những chiếc thớt mới thì bạn có thể đánh dấu bề mặt sử dụng.

Tiếp tục sử dụng thớt gỗ đã bị nứt nẻ, ẩm mốc và nhiều vết cắt chồng chéo

Dù là thớt gỗ loại gì thì sau một thời gian sử dụng cũng sẽ bị thấm nước, sinh mùn, xuất hiện các vết cắt đan chéo nhau, nứt nẻ và thậm chí là mốc… tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển, sinh sôi của các loại vi khuẩn gây bệnh. Chính vì vậy ngay khi thấy thớt có các dấu hiệu trên thì tốt hơn hết là bạn nên thay mới.

Chọn thớt gỗ có sớ ngang

Những chiếc thớt gỗ có sớ ngang rất khó để làm sạch vì khi sử dụng chúng để cắt thức ăn, nước và thực phẩm sẽ bám theo sớ gỗ, thẩm thấu sâu bên trong một cách nhanh chóng, do đó khi rửa thì thực chất là chúng ta chỉ làm sạch được bề mặt, còn nước và vụn thực phẩm đã ngấm vào bên trong thớt. Chính vì vậy nên nếu tiếp tục dùng để thái thức ăn thì mùn gỗ sẽ bị bong lên, bám vào thức ăn và gây ra nhiễm khuẩn.

Đó là lý do khi mua thớt gỗ, bạn nên chọn loại được xẻ dọc từ thân cây. Lúc này thì nước và thực phẩm thừa trong quá trình sử dụng sẽ nằm trên mặt thớt, việc vệ sinh, rửa trôi chúng là dễ dàng và hiệu quả hơn.

Mua thớt có màu sắc lòe loẹt

Không riêng gì thớt nhựa, thớt gỗ có màu sắc bắt mắt thường là được các nhà sản xuất sử dụng các chất tạo màu. Các chất này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Do vậy, người nội trợ thông thái không nên chọn thớt có màu sắc lòe loẹt hoặc có sơn màu để đảm bảo an toàn cho mâm cơm gia đình.

Những cách vệ sinh thớt gỗ

Với phương pháp thông thường sẽ khó làm sạch và loại bỏ được vi khuẩn trên thớt gỗ. Thay vì vậy bạn nên áp dụng những cách dưới đây để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất.





- Dùng muối: Rắc một lớp muối lên thớt và lau liên tục bằng miếng bọt biển. Lúc này thớt sẽ được làm sạch và sáng hơn.

- Dùng giấm trắng: Sử dụng giấm trắng để khử mùi tanh trên thớt cắt thịt cá. Bạn chỉ cần xịt giấm trắng trực tiếp lên thớt, qua đó để nó khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời.

- Dùng khử trùng bằng hydro peroxit: Hydro peroxit vốn được biết đến là “kẻ thù” của vi khuẩn, nó có khả năng ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn trên thớt một cách hiệu quả. Chỉ cần bạn làm sạch thớt với giấm rồi sau đó xịt 3% hydro peroxit lên thớt để trong thời gian 5 phút rồi rửa sạch với nước cho khô là được.

- Khử bằng chanh: Thớt có mùi hôi khó chịu chỉ cần cắt lát chanh và bôi trực tiếp lên toàn bộ thớt hay dùng nước chanh để rửa thớt là sẽ loại bỏ được mùi hôi hoàn toàn.

- Dùng soda + giấm làm sạch sâu thớt: Lần lượt trải baking soda lên mặt thớt rồi đổ giấm trắng lên. Tiếp đó dùng miếng bọt biển để chà và rửa sạch thớt lại với nước rồi để thớt tự khô là được.

Những việc làm nên tránh khi sử dụng thớt gỗ

Không ngâm thớt trong nước. Thớt gỗ rất xốp và có thể bị ngấm nước khi ngâm trong nước, dẫn đến nứt vỡ và giảm thời gian sử dụng.

Không cho thớt vào trong máy rửa bát trừ khi thớt được dán nhãn có thể sử dụng được cho máy rửa bát. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng máy rửa bát có thể làm lây nhiễm chéo vi khuẩn từ thớt vào bát đũa.

Không sử dụng dầu ăn thông thường để bảo dưỡng thớt vì có thể gây thối và dẫn đến có mùi khó chịu.

Không sử dụng thớt gỗ đã bị vỡ hoặc nứt vì các rãnh nứt rất khó để làm sạch. Các vết nứt vỡ sẽ là nơi ẩn náu của vi khuẩn và có thể góp phần tạo ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tốt nhất là nên thay thớt mới ngay lập tức.