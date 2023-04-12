Đau đầu vì "tiểu cường" diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây

Mẹo vặt trong bếp 12/04/2023 07:21

Bạn đã từng khó chịu khi trông thấy những con gián cứ chạy tới chạy lui vào gầm máy giặt, hoặc tung tăng dạo quanh khu vực nhà bếp? Vậy, hãy thử áp dụng 8 cách đuổi gián nhanh chóng cút nhanh khỏi nhà mà không cần phải dùng đến hóa chất!

Tác hại của gián với sức khỏe con người và vật nuôi trong nhà

- Làm bẩn nhà: Gián để lại nhiều chất thải, rụng cánh trong nhà khiến nhà bạn mất vệ sinh. Mùi gián cũng khiến không gian nhà bạn có mùi khó chịu.

- Gián mang các loại trứng giun đường ruột gây kích ứng da, khiến người tiếp xúc bị ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ.

- Gây bệnh hen suyễn.

- Trong gián có chứa vi khuẩn E.coli và Salmonella truyền nhiễm, có thể  gây ngộ độc thực phẩm và viêm dạ dày,  dịch tả, dịch hạch cho cả con người lẫn vật nuôi.

Gián trú ẩn ở đâu?

Loài gián sống bầy đàn tại những nơi có nhiều nước, thức ăn, yên tĩnh không quá đông đúc con người sinh sống, điển hình như cống, tủ bếp, phòng ngủ...

Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Top 8 cách diệt gián dân gian không cần dùng hóa chất

Hàn the và mật ong

Hàn the là chất độc có thể giết chết gián ngay khi chúng vừa ăn phải. Còn mật ong đóng vai trò một chất dẫn dụ tạo mùi thơm hấp dẫn gián nhanh đến ăn.

Cách thực hiện: 

- Pha hàn the - mật ong - bột mì theo tỉ lệ 2:1:1, thêm nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

- Đổ hỗn hợp trên vào những cái chén nhỏ và để xung quanh nhà, nơi mà gián thường hay lui tới. Để gián ăn phải và chết sau đó.

Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước đường

Ngoài bột mì, thì đường mịn kết hợp cùng hàn the cũng mang lại hiệu quả diệt gián tương tự. 

Bạn cần:

- Pha 2 phần hàn the + 1 phần đường + 2 giọt tinh dầu. Trộn đều tất cả lại với nhau, sau đó thêm một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt.

- Rắc hỗn hợp này ở những nơi gián thường ở, ví dụ như gầm tủ hoặc những nơi tối, khuất. Gián luôn bị thu hút bởi mùi đường, sau khi đánh hơi thấy chúng sẽ lập tức đến ăn và bị diệt chết bởi hàn the.

Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Baking soda và đường

Baking soda khiến gián bị trướng bụng khi ăn phải, rồi chết từ từ.

Trộn đường và baking soda theo tỉ lệ 1:1 thật đều, sau đó đặt ở góc nhà, tủ bếp. Bỏ thêm một ít nước bên cạnh để gián tiện đường ăn xong thì uống nước. Baking soda gặp nước sẽ tạo chất khí trong bụng của gián, khiến chúng bị trướng bụng hay thậm chí là nổ bụng và chết. 

Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vỏ cam, chanh

Phương pháp này vừa giúp môi trường trong nhà có thêm mùi thơm nhẹ, mà còn có thể đuổi gián, kiến đi một cách đáng kể. Có thể tận dụng hết các nguyên liệu thì bạn có thể phơi khô vỏ chanh, cam hay bưởi. Đặt vỏ khô tại những vị trí mà chúng hay xuất hiện. Ngoài ra, có thể lấy trực tiếp nước cốt chanh trộn với 1 ít nước lọc rồi xịt vào những nơi côn trùng đó hay lui tới.

Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lá nguyệt quế

Sử dụng lá nguyệt quế như thế nào để đuổi những con gián đáng ghét trong ngôi nhà của bạn?

Bạn hãy vò 7 – 10 lá nguyệt quế vào trong nước lau nhà, rồi cứ việc lau nhà bình thường. Khi gián ngửi thấy mùi, chúng sẽ chạy toán loạn ra khỏi ngôi nhà bạn!

Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Phèn chua

Hãy thử lau sàn nhà bằng nước phèn chua, bạn sẽ xua đuổi được gián lẫn kiến!

  • Đầu tiên, bạn dùng nước nóng để hòa tan phèn chua.
  • Tiếp đó, dùng giẻ nhúng nước phèn, lau chùi ngay khu vực đó. Khi sàn khô, phèn chua trắng được kết tinh, đọng lại trên các rãnh khe gạch của nền nhà.
Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Quả sa kê

Không chỉ có ở vùng nông thôn, đâu đó tại Sài Gòn, bạn sẽ bắt gặp những cây sa kê nặng trĩu quả. Lúc ấy, bạn hãy hái một hoặc vài trái mang về nhà.

Hãy đặt trái sa kê tại những nơi gián thường hay lui tới. Mùi hương tỏa ra từ sa kê, không chỉ sẽ đuổi được gián mà còn giúp cho không gian nhà bạn có mùi thơm dễ chịu.

Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bột gia vị

Hỗn hợp bột gia vị, gồm có: bột tỏi + bột ớt + bột hành tây + tiêu đen xay. Bạn hãy đặt hỗn hợp này vào dĩa, đặt ở góc nhà mà gián hay lui tới.

Áp dụng cách đuổi gián này, bạn sẽ cảm giác thấy khó chịu về sự bất tiện – bởi bột có thể bị bay khi có gió quạt thổi. Do đó, hãy cân nhắc với phương pháp này, hoặc nếu thích, bạn nên đặt bột ở những nơi có góc khuất tránh gió.

Đau đầu vì 'tiểu cường' diệt mãi không hết, thử ngay 8 cách cực hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất sau đây - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 

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