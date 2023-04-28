Sai lầm khi mua thịt lợn về bỏ ngay vào tủ đá, chị em nội trợ đảm đang chỉ cần làm thêm vài bước nhỏ để luôn giữ thịt tươi ngon, không khô

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc nhất trong mâm cơm người Việt. Thịt lợn dễ ăn, dễ chế biến, giàu dinh dưỡng và rẻ hơn các loại thịt hay cá khác.

Cuộc sống bận bịu đến cả đi chợ cũng không có thời gian nên phải mua đồ ăn một lần cho cả tuần khiến bạn rất lo lắng về chất lượng thực phẩm, đặc biệt là thịt heo món ăn yêu thích của cả nhà. Nhưng chỉ cần biết được cách bảo quản thịt heo trong tủ lạnh đúng cách và thực hiện theo thì vấn đề của bạn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, sau khi thực hiện những mẹo dưới đây thịt của bạn sẽ giữ được độ tươi ngon như lúc mới mua, cùng thử ngay những cách bảo quản thịt heo luôn được tươi ngon dưới này nha.

Chúng ta thường mua thịt về rửa sạch, cho vào túi buộc kín hoặc hộp đựng rồi bỏ vào ngăn đá. Cách làm này đúng, không mất chất nhưng lại làm thịt mất đi độ ẩm, khi ăn bị khô, không ngon.

Vì lý do bệnh dịch, bận rộn, một số gia đình có thói quen đi chợ một lần ăn cả tuần. Trong đó, mua trữ thịt lợn là việc quen thuộc.

Thay vào đó, mọi người có thể làm theo mẹo nhỏ sau, đảm bảo thịt lợn bảo quản ngăn đá mà vẫn tươi ngon, mềm mọng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản thịt lợn đúng nhất

Đối với thịt sống, bạn nên rửa sạch và cho vào túi nilon trước khi bảo quản trong ngăn lạnh với nhiệt độ từ -17 đến - 18 độ C. Trong môi trường này, thịt heo sống có thể lưu trữ được từ 4 – 12 tháng. Còn trong môi trường ngăn mát (từ 1 – 3 độ C) thịt bảo quản được khoảng 5 ngày.

Đối với thịt heo chín, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và cất ở ngăn đông trong điều kiện nhiệt độ từ -15 độ đến -18 độ C, thịt có thể bảo quản từ 2 – 6 tháng. Còn trong ngăn mát với điều kiện từ 4 – 5 độ C, thịt chín bảo quản được từ 3 -4 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là các bước cần thiết trước khi bỏ thịt heo sống vào tủ lạnh:

Bước 1: Thịt lợn sau khi mua về nên chia nhỏ thành từng phần đủ với lượng ăn của gia đình trong 1 bữa. Nếu để miếng thịt quá to, khi mang ra rã đông nấu không hết lại đem cấp đông lại sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi, thịt mất chất. Do đó, bà nội trợ nên chia thịt thành các phần nhỏ, đóng túi để ăn bữa nào, hết bữa đó.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Rửa sạch thịt lợn để loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt thịt. Cách rửa đúng nhất là bỏ thịt vào thau nước sạch, thêm một chút giấm trắng, 1 thìa bột mì, ½ thìa muối khuấy đều lên cho tan hết và ngâm trong 20 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Lấy thịt ra, rửa lại với nước sạch thêm 2 - 3 lần nữa.

Bước 4: Dùng giấy ăn để thấm bớt nước trên bề mặt thịt, tránh để hơi ẩm đọng lại trên bề mặt thịt khi bảo quản tủ lạnh, làm ảnh hưởng đến mùi vị, phá hủy cấu trúc của bề mặt thịt.

Bước 5: Lấy cọ phết 1 lớp dầu ăn lên bề mặt thịt. Dầu ăn có tác dụng tạo thành lớp màng bảo vệ, giúp khóa ẩm, chất dinh dưỡng trong thịt cũng không bị mất đi, ngăn cách thịt với không khí, thịt giữ được hương vị thơm ngon như vừa mới mua.

Bước 6: Dùng màng bọc thực phẩm để bọc miếng thịt lại. Trong quá trình bọc phải xả hết không khí, nếu không thì sau khi bỏ tủ đá trên mặt miếng thịt sẽ xuất hiện 1 lớp sương, thịt bị khô.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Cuối cùng, bỏ thịt lợn cần bảo quản vào ngăn đá, khi ăn thì ăn bao nhiêu lấy ra bấy nhiêu. Như thế thịt sẽ luôn tươi, mềm, không bị khô.

Rất nhiều người sau khi lấy thịt ra khỏi ngăn đá, khi không sử dụng hết lại cho phần còn lại vào trong tủ lạnh cấp đông tiếp mà không biết hành động này vô tình làm phát sinh nguy cơ gia tăng vi khuẩn hơn rất nhiều lần.

Tế bào thịt sau khi thoát khỏi tình trạng bị đông đá mà không được chế biến luôn sẽ phát triển các vi khuẩn rất nhanh. Một khi chúng đã phát triển thành công thì dù bạn cho chúng lại vào tủ lạnh thì cũng không làm chúng biến mất.

Vì vậy, cách hay nhất là mỗi lần lấy thịt, bạn chỉ nên lấy đúng số lượng vừa đủ và cố gắng sử dụng hết chứ không nên cấp đông lại một lần nữa.