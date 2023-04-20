Cùng Rinnai Việt Nam lưu ý 4 tiêu chí chọn bếp gas âm an toàn cho gia đình

Chị em phụ nữ thường đắn đo rất nhiều trước khi chọn mua một thiết bị gia dụng. Làm thế nào để chọn được cho mình một sản phẩm vừa túi tiền, mà cũng cần bền bỉ và bắt mắt? Thông qua bài viết sau, hi vọng chị em chúng mình sẽ nắm được những lưu ý để chọn bếp gas âm phù hợp nhất cho gia đình của mình.

Lựa chọn những thương hiệu có kinh nghiệm và uy tín trong việc sản xuất là một trong những lưu ý quan trọng. Chất lượng sản phẩm thường được thể hiện qua bề dầy nghiên cứu và tồn tại trên thị trường. Chính vì thế, “chất lượng thương hiệu” sẽ phần nào phản ánh được sản phẩm một cách tổng quan hơn. Tại Việt Nam, một trong số thương hiệu bếp gas lâu đời và thường được nhắc về chất lượng bền bỉ có thể kể đến là Rinnai. Rinnai là thương hiệu số 1 Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm về bếp gas và đã mở rộng sản xuất tại Việt Nam từ 1999. Bếp gas âm Rinnai hay bếp gas để bàn Rinnai đều được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Hơn nữa, Rinnai Việt Nam cũng đã liên tiếp 23 năm liền nhận được chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Có thể nói, đây là thương hiệu quốc dân khi nhắc đến các sản phẩm bếp gas.

Lưu ý thứ hai khi chọn bếp gas âm là kích thước. Vì bếp được lắp đặt âm nên chúng ta cần lưu ý 2 điểm sau: kích thước sản phẩm và kích thước lắp đặt (lỗ đá). Nếu gia đình bạn đã sử dụng bếp âm và có kích thước lỗ đá rồi thì nên tìm sản phẩm có kích thước lắp đặt tương ứng. Còn nếu bạn chưa từng dùng bếp âm thì có thể chọn sản phẩm một cách thoải mái hơn. Sau khi cân nhắc size bếp gas âm nào thì phù hợp, bạn có thể nhờ nhân viên kỹ thuật khoan/cắt lỗ đá để lắp đặt sản phẩm.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý tới vị trí bố trí bếp sao cho thuận tiện và hài hoà với thiết kế tổng quan của phòng bếp, và tiện lợi trong quá trình nấu nướng mỗi ngày.

Bếp gas âm Rinnai (mẫu nhập Nhật) được thiết kế hiện đại, sang trọng với kích thước nhỏ gọn phù hợp mọi không gian bếp gia đình Việt.

3. Tính năng an toàn và tiết kiệm gas:

Tính năng ngắt gas tự động là một trong những tiêu chí an toàn mà bạn nên lưu ý. Thông thường khi nấu nướng rất dễ xảy ra các trường hợp như gió lùa, trào thức ăn,... Khi đó nếu bếp không được trang bị ngắt gas tự động, khí gas vẫn sẽ rò rỉ mặc dù lửa đã tắt. Điều này là hết sức nguy hiểm và có thể dẫn đến các sự cố cháy nổ ngoài ý muốn. Vì vậy, sẽ rất cần thiết nếu bạn chọn bếp gas âm có ngắt gas tự động để đảm bảo yên tâm hơn cho gia đình của mình.

Bên cạnh đó, lưu ý chọn bếp tiết kiệm gas hầu như là tiêu chí mà mọi nhà đều hướng đến. Với tình hình giá gas lên xuống thất thường, có khi tăng chóng mặt thì đây quả thật là một tiêu chí cần có. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đầu đốt khác nhau, nhưng nếu xét về cấu tạo thì có thể chia ra làm hai nhóm chính: đầu đốt thường (nổi trên mặt bếp) và đầu đốt trong. Có thể nói, đầu đốt trong là công nghệ bếp gas cao cấp và tiên tiến nhất. Đầu đốt trong được thiết kế và lắp đặt ngay bên dưới của kiềng bếp gas, với hệ thống đánh lửa riêng biệt. Hình dáng ngọn lửa không xòe ra như thường mà sẽ có hình ngọn núi. Khi bật bếp ngọn lửa sẽ tập trung hết vào đáy nồi, ngọn lửa có độ mạnh nên không bị tạt gió, giúp tiết kiệm gas nhiều hơn và việc nấu ăn cũng nhanh chóng hơn.

Các mức lửa của bếp gas âm Rinnai sử dụng công nghệ đầu đốt trong

Rinnai Việt Nam đang là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam sở hữu các sản phẩm bếp gas âm đầu đốt trong. Theo công bố từ hãng, công nghệ này giúp tiết kiệm gas lên đến 23% so với đầu đốt thường.

4. Dễ dàng vệ sinh, lau chùi:.

Mặt bếp gas âm thường là mặt kính nên cũng rất dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Hiện nay thường có 3 loại mặt kính được dùng trên bếp gas âm xếp theo thứ tự chất lượng như sau: kính cường lực < kính SCHOTT < kính SCHOTT Ceran. Đối với những gia đình ưu tiên về chất lượng bền bỉ, chịu nhiệt chịu lực cao thì có thể tham khảo bếp có mặt kính SCHOTT hoặc SCHOTT Ceran.

Bếp gas âm Rinnai RVB-2SCHi(SB) sản xuất tại Việt Nam với 2 đầu đốt trong, ngắt gas tự động và mặt kính SCHOTT.

Ngoài ra, bếp gas âm đầu đốt trong còn có khay hứng tràn. Bạn sẽ dễ dàng lấy khay ra và vệ sinh họng đốt hơn nếu có thức ăn chẳng may vương vãi trong quá trình chế biến.

Khay hứng tràn trong bếp gas âm

Bạn đã có quyết định lựa chọn chiếc bếp gas âm cho phòng bếp nhà mình chưa?

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