Muốn diệt gián tận gốc đừng chỉ dùng mỗi long não, có nhiều cách siêu đơn giản với những nguyên liệu có sẵn trong gia đình đấy!

Mẹo vặt trong bếp 16/04/2023 07:36

Long não có công dụng vô cùng tuyệt vời trong việc chống ẩm thấm, đặc biệt là đổi gián và bọ. Thế nhưng, ít ai biết long não cũng có độc tính cao với con người, không phải ai cũng sử dụng được. Nếu bạn đang muốn đuổi gián và các loài côn trùng khác một cách an toàn thì hãy thử tham khảo 6 mẹo dưới đây.

Mẹo đuổi gián bằng tỏi

Tỏi là nỗi ám ảnh của nhiều loại côn trùng trong đó có gián. Mùi cay nồng của tỏi có thể giúp xua đuổi gián rất hiệu quả.

Bạn chỉ cần đặt hoặc rải một ít bột tỏi ở những nơi mà gián hay qua lại. Chúng sẽ không dám quay trở lại. Lưu ý, bột tỏi rất dễ bị phát tán bởi gió vì vậy nên đặt ở những góc kín.

Dùng chanh, cam, quýt

Một mẹo nhỏ khác đó là thêm một ít nước cốt chanh vào nước lau nhà, lau bếp hoặc lau bất kỳ đồ vật nào, vừa giúp khử trùng vừa đuổi gián hiệu quả. Không chỉ nước cốt chanh mà vỏ chanh hay vỏ cam cũng có tác dụng tương tự.

Bạn giữ lại vỏ chanh, cam, quýt sau đó phơi khô rồi đặt tại những nơi gián thường hoành hành như góc nhà, trong tủ đồ, hoặc đốt vỏ chanh như một loại tinh dầu tự nhiên để xua đuổi gián hiệu quả.

Diệt gián bằng xà phòng

Đây là cách diệt gián rất hiệu quả mà không gây độc hại. Cho ít xà phòng vào đĩa rồi đặt gần nơi gián xuất hiện, gián sẽ tránh xa những nơi có mùi xà phòng.

Bạn cũng có thể hoà xà phòng vào nước rồi cho vô bình xịt. Xịt trực tiếp vào gián, hầu hết gián sẽ chết vì xà phòng làm chúng ngạt thở.

Đuổi gián bằng phèn chua

Phèn chua có mùi hương đặc trưng có thể khiến lũ gián bỏ chạy.

Bạn chỉ cần hòa phèn chua với nước ấm sau đó dùng nước này để lau nhà. Đợi đến khi sàn nhà khô ráo, nước phèn chua sẽ ngấm vào các khe hở trên sàn và để lại mùi đặc trưng khiến gián không bao giờ dám lại gần. Chỉ sau một thời gian thực hiện, bạn sẽ không còn thấy bóng dáng của gián trong nhà.

Muốn diệt gián tận gốc đừng chỉ dùng mỗi long não, có nhiều cách siêu đơn giản với những nguyên liệu có sẵn trong gia đình đấy! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dung dịch bạc hà + muối

Trái với cách trên, dùng cách này chỉ có thể đuổi lũ gián đi chỗ khác thay vì tiêu diệt chúng.

Cụ thể bạn có thể cho tinh dầu bạc hà vào nước muối hoặc nước pha giấm trắng để tạo thành dung dịch chống gián. Chỉ cần xịt dung dịch này tại nơi gián hay lui tới, gián không ưa mùi bạc hà nên chúng sẽ ngày lập tức rời bỏ "địa bàn".\

Cách diệt gián bằng bột gạo

Bạn hãy trộn một ít bột gạo, bột Ovaltine (hoặc đường) và xi mắng trắng lại với nhau. Bạn đặt chén bột này và một chén nước vào góc tối. Khi gián ăn phải bột này và uống nước, xi măng sẽ đông cứng trong bụng khiến chúng chết do không tiêu hóa được.

Sau khoảng vài ngày, bạn hãy tổng vệ sinh nhà dể dọn những con gián đã chết nhé.

Muốn diệt gián tận gốc đừng chỉ dùng mỗi long não, có nhiều cách siêu đơn giản với những nguyên liệu có sẵn trong gia đình đấy! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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