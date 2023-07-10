Những mẹo khử mùi hôi của thịt bò bằng gia vị có sẵn, không biết là bạn phí cả cuộc đời!

Mẹo vặt trong bếp 10/07/2023 10:40

Bằng những nguyên liệu sẵn có trong bếp, bạn có thể khử đi mùi tanh hôi của thịt bò nhanh chóng qua các mẹo dưới đây.

Rượu

Trước giờ, rượu là nguyên liệu đặc biệt ngoài trừ gừng, chanh và giấm giúp khử đi mùi tanh của các loại thịt hiệu quả. Thông thường người ta sẽ sử dụng rượu vang hay rượu trắng để khử mùi vì trong rượu có chất etyl axetat có mùi dễ chịu, vì thế người ta thường dùng rượu có nồng độ càng mạnh để sơ chế thịt bò bớt đi mùi tanh và làm thịt mềm hơn.

Cách dùng đơn giản, bạn có thể ngâm thịt trong rượu trắng hay rượu vang 15 phút rồi rửa sạch hoặc rửa sạch thịt rồi ngâm trong rượu để được, bạn có thể dùng rượu để ướp thịt làm thịt dậy mùi hơn.

Những mẹo khử mùi hôi của thịt bò bằng gia vị có sẵn, không biết là bạn phí cả cuộc đời! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hành tím

 Cách làm này không chỉ khử mùi hôi của thịt bò mà còn giúp thịt bò thơm ngon hấp dẫn hơn. Trong lúc ướp thịt, thay vì ướp tỏi thông thường, bạn hãy nướng một củ hành tím hay hành khô, bóc vỏ, giã nhuyễn và ướp thêm cùng thịt bò thịt bò sẽ hết mùi hôi.

Chanh và giấm

Chanh và giấm bản chất là axit, dùng hai nguyên liệu này sẽ giúp thịt bớt đi mùi tanh vốn có, vì axit trong chanh và giấm sẽ tác dụng một số axit amin quy định mùi tanh trong thịt bò, vì thế bạn chỉ cần dùng chanh chà xát lên miếng thịt bò hay lấy thịt ngâm với giấm trong vài phút để khử mùi rất hiệu quả.

Những mẹo khử mùi hôi của thịt bò bằng gia vị có sẵn, không biết là bạn phí cả cuộc đời! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi hôi của bò bằng cách làm nóng

Bạn chỉ cần cho thịt vào nồi nước lạnh, bắt lên bên đun âm ấm không cần đun sôi. Nước ấm sẽ làm bề mặt miếng thịt nóng lên và ngưng kết lại, khiến mùi hôi đặc trưng trong miếng thịt sẽ giảm đi.

Hãy lưu ý: Với cách làm này bạn cần trông nồi nước để tránh trường hợp vì mải làm việc mà quên đi, thịt bò sôi lâu trong nước sẽ khiến những chất dinh dưỡng có trong thịt bò bị giảm đi và kém ngon khi chế biến.

Muối

Muối có tác dụng sát khuẩn rất tốt đồng thời nó còn giúp khử mùi rất tốt, bạn chỉ cần chà xát muối khắp các mặt của miếng thịt bò khoảng 5 phút. Sau đó, rửa sạch với nước sạch từ 2 - 3 lần là xong.

Ngoài ra, bạn cũng có thể pha nước muối loãng, bỏ vào trong đó vài lát gừng, vài giọt rượu tùy thích, rồi đem thịt bò vào ngâm 30 phút và đem đi rửa sạch, cách này sẽ có tác dụng tương tự cách trên.

Những mẹo khử mùi hôi của thịt bò bằng gia vị có sẵn, không biết là bạn phí cả cuộc đời! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết mua thịt bò đông lạnh không bị hôi

Thịt bò  thường có mùi gây đặc trưng vốn có. Chính vì vậy, khi chế biến, chúng ta có thể sử dụng các nguyên liệu trong căn bếp để giảm mùi của thịt.

Tuy nhiên, với những loại thịt có mùi lạ như mùi hôi nồng, có thể thịt đã bị hỏng do không bảo quản đúng cách, vi khuẩn xâm nhập. Vì vậy, để đảm bảo mua được những phần thịt tươi ngon chất lượng nhất, bạn cần tìm mua ở các cửa hàng, thương hiệu uy tín.

Đồng thời, hãy lưu ý rã đông thịt bò đúng cách để thịt không bị hôi.

Thịt bò đông lạnh ngon khi thịt còn hạn sử dụng, không bị thâm và không bị kết băng dày trên bề mặt thịt. Nếu mua phải thịt kém chất lượng, bạn không nên sử dụng để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thường dùng nước lã để rửa thịt lợn, chị em hãy dừng ngay mà sử dụng nước này đảm bảo thịt lợn sạch tinh, hết hôi mà không cần phải chần qua nước!

Thường dùng nước lã để rửa thịt lợn, chị em hãy dừng ngay mà sử dụng nước này đảm bảo thịt lợn sạch tinh, hết hôi mà không cần phải chần qua nước!

Dưới đây là cách làm sạch thịt lợn rất dễ làm, nhanh, tiện mà bất cứ bà nội trợ nào cũng có thể làm được.

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