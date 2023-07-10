Mùa mưa đi xa ướt giày, áp dụng ngay những mẹo này để giày luôn như mới nhé!

Áo mưa không thể che hết toàn bộ cơ thể, nhất là đôi chân nếu phải di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ.

Hãy chọn loại có ngoại hình gần giống đôi ủng, có khóa kéo và dây buộc vừa giúp ngăn nước chảy vào bên trong, vừa giúp cố định giữ cho luôn ôm sát đôi chân.

Bọc giày đi mưa là giải pháp đơn giản nhất vì giá rẻ, sử dụng được nhiều lần, chống nước và bùn đất rất hiệu quả.

Lưu ý mua sản phẩm có đế cao su ma sát chống trơn trượt, giúp bạn dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình. Loại này dễ mang, dễ tháo, dễ vận động, có thể gấp gọn, thuận tiện mang theo mọi nơi.

Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn các loại giày không thấm nước

Vào mùa mưa, bạn không nên sử dụng giày vải hay giày da mà nên ưu tiên lựa chọn những dòng giày dép có khả năng chống thấm nước. Một số dòng giày thể thao được làm từ vật liệu chống thấm hoặc các loại giày dép bằng cao su, nhựa dẻo… sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời khi trời chuyển mưa. Những loại giày này có ưu điểm là dễ vệ sinh, làm sạch bùn đất và khô nhanh. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần lo lắng tình trạng giày dép bị hư hỏng, mục và bong tróc như các loại giày dép từ vải hay da thuộc.

Mang theo dép dự phòng

Luôn mang theo 1 đôi dép dự phòng trong cốp xe nếu thường xuyên di chuyển bằng xe máy. Nên chọn loại dép cao su có độ bám dính nhất định, tránh trơn trượt.

Với dép xỏ ngón, cần chú ý chọn quai không quá mảnh để đảm bảo bàn chân không bị xê dịch nhiều khi di chuyển, tránh trơn trượt khi trời mưa.

Trong trường hợp đi sandals, hãy chọn chất liệu nhanh khô như nhựa EVA, PVC hoặc vải tổng hợp có phủ chống thấm, đế dép không quá mỏng và phần đế ngoài có ma sát tốt để bước chân luôn vững chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng bình xịt chống thấm nước

Ngoài sử dụng ủng, áo mưa cho giày dép.. bạn cũng có thể sử dụng bình xịt chống thấm nước cho giày. Chai xịt chống thấm này có tác dụng khá tốt trong việc chống thấm nước, chống bám bẩn và giúp bạn có thể làm sạch các vết bẩn nhanh chóng. Cách này cũng tiện lợi hơn khi bạn chỉ cần xịt trước khi ra đường mà không cần phải mang theo các phụ kiện lỉnh kỉnh khác.

Những lưu ý khi đi giày vào mùa mưa

Vệ sinh giày khi vừa đến nhà

Nước mưa kèm theo bụi bẩn bên ngoài sẽ khiến đôi giày của bạn dơ hơn bạn tưởng tượng. Đừng để đôi giày của bạn khô tự nhiên sau khi đi mưa! Mẹo cho bạn chính là sau khi đi mưa về hãy nhanh chóng giặt giày với nước sạch và lau khô chúng. Phơi giày ở nơi thoáng mát để chúng mau khô, bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của quạt máy. Tuy nhiên đừng bao giờ dùng đến máy sấy cũng như tuyệt đối không phơi giày dưới nắng.

Khi giày bị ẩm, trước khi đi ngủ bạn có thể bỏ vào giày 1 ít giấy báo khô, sáng ra, khi tỉnh dậy, bạn sẽ thấy giày khô ráo, đi lại sẽ dễ chịu hơn và tránh được bệnh thấp khớp.

Đối với những đôi giày có lông hay nỉ, khi bị ẩm bạn có thể dùng máy sấy, sấy trực tiếp vào trong giày trong vài phút, như vậy giày không những khô mà còn ấm áp hơn. Sử dụng quạt điện để hong khô giày là cách làm đơn giản và tiện lợi. Hong khô bằng quạt phù hợp với các loại giày da.

Ảnh minh họa: Internet

Xử lý khi giày bị ẩm

Khi giày bị ẩm, trước khi đi ngủ bạn có thể bỏ vào giày 1 ít giấy báo khô, sáng ra, khi tỉnh dậy, bạn sẽ thấy giày khô ráo, đi lại sẽ dễ chịu hơn và tránh được bệnh thấp khớp.

Đối với những đôi giày có lông hay nỉ, khi bị ẩm bạn có thể dùng máy sấy, sấy trực tiếp vào trong giày trong vài phút, như vậy giày không những khô mà còn ấm áp hơn. Sử dụng quạt điện để hong khô giày là cách làm đơn giản và tiện lợi. Hong khô bằng quạt phù hợp với các loại giày da.

Không cất ngay đôi giày bị ướt

Không nên cất giày trong hộp đựng hoặc trong hốc kẹt, cho đến khi giày dép đã khô hoàn toàn. Giày dép ẩm ướt có thể phát sinh nấm mốc và mùi hôi trong quá trình bảo quản. Hãy đặt giày dép tại nơi khô ráo, thoáng khí để chúng có thể được hong khô hoàn toàn trước khi bảo quản.

Mua được giày đẹp đã khó, bảo quản giày đúng cách lại càng khó hơn đặc biệt trong những ngày nắng mưa thất thường như thế này! Hy vọng một vài mẹo nhỏ trên đây sẽ giúp bạn và những đôi giày của bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua “những ngày giông bão” nhé!