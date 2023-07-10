Kiến bu quanh lọ đường, hãy áp dụng những cách này đảm bảo chúng bỏ đi ngay lập tức, lọ đường lại sạch bóng mà chẳng cần dùng đến thuốc tốn tiền!

Sự xuất hiện của kiến trong nhà gây không ít phiền phức cho gia đình bạn. Bởi, kiến là loại côn trùng luôn ẩn náu mọi nơi và gây nhiều phiền toái, chúng có thể phá hoại cây trồng, cắn vật nuôi và gây ra nhiều tác hại khác. Hơn nữa, kiến còn là tác nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho sức khỏe con người như tiêu chảy, đậu mùa, thậm chí là ngộ độc thức ăn. Dưới đây là những mẹo đuổi kiến ra khỏi ngôi nhà của bạn.

Đây có lẽ là cách đa số các bà nội trợ thường dùng mỗi khi có kiến chui đầy vào lọ đường trong bếp.

Ngoài những cách trên ra, bạn có thể dùng thử cách này, tuy nhiên hiệu quả không cao. Mở nắp hũ đường, để nơi thoáng, có nắng càng tốt. Dùng tay đập xung quanh thành hũ, chú ý chỉ nên làm nhẹ thôi nhé. Bạn sẽ thấy kiến bị động và tìm đường thoát ra ngoài. Khi kiến đã chui ra bên ngoài bạn có thể gạt chúng xuống là được.

Bạn chỉ cần mở nắp lọ đường, đặt kế bên bếp, sau đó mở lửa ở mức nhỏ vừa đủ lan nóng sang lọ đường. Đợi vài phút là lũ kiến sẽ lần lượt bò ra ngoài vì bị nóng. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là chỉ nên để lửa thật nhỏ, đủ sức làm nóng lọ đường là được, đừng để lửa vừa hoặc lớn sẽ khiến đường bị cháy và lũ kiến bị chết bên trong.

Để lọ đường ra nắng to

Kiến rất sợ nắng to nên khi lọ đường bị kiến chui vào, bạn hãy mở nắp lọ ra rồi mang ra ngoài nắng để khoảng 10 phút. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi quay lại kiểm tra.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng một tờ giấy báo

Cách đuổi kiến này cũng đơn giản, chỉ cần một tờ báo sạch, đổ đường ra trải đều tờ báo rồi để nơi khô thoáng hoặc đem ra phơi nắng. Sau đó, chỉ cần gõ vài lần để kiến bò hết ra ngoài và cho đường trở lại vào hũ là được.

Dùng tỏi

Mùi của tỏi kiến rất ghét, vì thế có thể dùng tỏi để đuổi kiến ra khỏi lọ đường. Chỉ cần đập dập vài tép tỏi rồi bỏ vào trong lọ đường, gõ gõ vào thành lọ thì kiến sẽ tự động bò ra khỏi đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà nhiều kiến hãy thử ngay những cách sau để đuổi chúng

Dùng giấm tiêu diệt kiến

Công dụng của giấm sẽ làm hại khứu giác và phá hủy pheromone của loài kiến. Vì vậy, giấm là một giải pháp an toàn lại hữu ích được nhiều bà nội trợ sử dụng để xua đuổi kiến. Bạn có thể pha hai phần giấm trắng và một phần nước trong một bình xịt. Sau đó, xịt dung dịch giấm quanh tổ kiến, chúng sẽ không dám đi ra ngoài vì sợ mùi. Thêm nữa, bạn có thể phun giấm ở bất kỳ khu vực nào trong nhà, chẳng hạn như cửa sổ, cửa ra vào, để ngăn chặn sự xâm nhập của loài kiến...Tuy nhiên, hỗn hợp sẽ bốc hơi theo thời gian và cần được xịt lại hàng ngày để duy trì hiệu quả.

Diệt kiến bằng bột ngô

Sử dụng bột ngô cũng là một trong những cách đuổi kiến ra khỏi nhà hiệu quả mà nhiều người vẫn thường áp dụng. Bạn chỉ cần trộn bột ngô với chút đường để thu hút kiến, khi kiến ăn bột ngô vào bụng, ngay lập tức chúng sẽ bị trương bụng và từ từ chết. Với cách này, lũ kiến sẽ không còn xuất hiện trong nhà bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng vỏ cam

Nếu bạn không thích mùi giấm thì hương thơm từ vỏ cam là lựa chọn thay thế tuyệt vời. Bạn cho vỏ cam cùng với một ít nước vào cối xay thành hỗn hợp sệt, sau đó dùng hỗn hợp này trét vào tổ kiến hoặc những nơi có kiến, chúng sẽ không dám ló mặt ra khỏi tổ khi thấy mùi hương của vỏ cam

Đuổi kiến ra khỏi nhà bằng phấn viết bảng

Kiến sẽ không vượt qua vạch kẻ phấn, điều này có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật. Các hoạt chất trong bột phấn sẽ phá vỡ pheromone của côn trùng, những dấu hiệu mùi hương mà kiến sử dụng để giao tiếp với các thành viên khác trong "lãnh thổ" của nó.

Bạn chỉ cần vẽ một đường phấn hoặc đổ một dòng bột phấn quanh khu vực kiến thường xâm nhập hay nguồn thức ăn mà kiến hay đến như tủ, bếp, thùng rác,… chất carbonate - xi trong phấn sẽ đuổi sạch những chú kiến khó bảo nhất.