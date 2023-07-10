Chuột phá phách khiến bạn ngán ngẩm, dùng ngay những thảo mộc này đảm bảo không còn thấy bóng dáng chuột nữa!

Có nhiều cách để đuổi chuột nhưng làm cách nào để vừa hiệu quả lại an toàn và vệ sinh thì không phải ai cũng biết. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những cách đuổi chuột vừa không tốn một xu lại cực kì hiệu quả!

So với bẫy chuột, dùng ớt bột là cách vô cùng đơn giản và hiệu quả cao. Chỉ cần chuẩn bị một chút ớt bột rồi rải ở những vị trí mà chuột thường hay chạy qua là được. Vì chuột vô cùng sợ mùi bột ớt nên chỉ cần rải một lần là chúng sẽ bỏ đi, ít khi quay lại.

Củ tỏi phát ra mùi cay nồng mà không con vật nào thích. Điều này càng đặc biệt hơn với loài chuột bởi chúng có khứu giác rất nhạy cảm. Mùi tỏi sẽ khiến chuột rất sợ hãi và tránh xa. Vì vậy, bạn hãy áp dụng ngay cách xua đuổi chuột ra khỏi nhà hiệu quả an toàn bằng tỏi theo các bước dưới đây:

Đặt tỏi đã đập dập ở các góc nhà và những nơi chuột hay qua lại. Có thể dùng bột tỏi để rắc xung quanh các khe tường. Sử dụng nước tỏi thấm vào những miếng bông để xung quanh nhà để xua đuổi chuột cũng là một mẹo hay.

Đuổi chuột bằng đinh hương

Đinh hương là một loại thảo mộc được dùng làm gia vị chế biến món ăn. Thế nhưng, ít người biết rằng mùi cay nồng của đinh hương lại là kẻ thù của chuột.

Cách thực hiện: Bạn hãy đặt một nắm đinh hương trong miếng vải mỏng và treo chúng ở những nơi chuột hay xuất hiện. Hoặc cũng có thể rắc bột đinh hương ở hang ổ, nơi chuột thường "ghé thăm". Khi ngửi thấy mùi đinh hương, chuột sẽ lập tức bỏ đi ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Đuổi chuột bằng quế

Quế có một mùi rất thơm, vị ngọt nhưng lại có mùi cay nồng mà chuột cực kỳ ghét. Vì vậy, chúng cũng là một mẹo dân gian trong cách đuổi chuột khỏi nhà rất hiệu quả. Đặc biệt cách này có ưu điểm là, khi đặt bột quế khắp nơi để đuổi chuột, mùi thơm của quế không những không gây ra mùi khó chịu mà còn có thể giúp quần áo, nhà cửa của bạn thơm tho hơn. Thật tiện lợi phải không! Đây cũng được xem là một cách diệt chuột tận gốc đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả mà bạn nên thử.

Đuổi chuột bằng lá bạc hà

Bạn có thể giã nhuyễn lá bạc hà, thấm vào bông gòn và đặt chúng ở các lối vào và ngóc ngách khác - những nơi mà bạn nghĩ là nơi ẩn nấp ấm cúng của loài sinh vật gặm nhấm này.

Chuột khi hít phải các phân tử mùi cay cay sẽ khiến thần kinh của chúng bị choáng và tê liệt. Bởi vậy các loại cây trồng đuổi chuột như bạc hà tỏa ra mùi hương nồng cay có tác dụng cực kỳ hiệu quả khiến chúng không dám bén mảng gần tới.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các loại tinh dầu thơm để đuổi chuột

Tinh dầu là khắc tinh của những loài bò sát, côn trùng. Thế nên bạn hãy sắm ngay cho mình máy phun hơi tinh dầu và các loại tinh dầu như: bạc hà, sả, quế, oải hương... để khuyếch tán hương thơm ra khắp nơi để đuổi chuột ra khỏi nhà. Hay với một cách đơn giản hơn là bạn hãy thấm tinh dầu vào những miếng bông. Sau đó, đặt chúng ở hang ổ của chuột và những nơi chuột hay lui tới.