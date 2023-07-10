Chẳng cần tới hóa chất, hãy thử ngay những 'nguyên liệu thiên nhiên' này đảm bảo gián không dám bén mảng đến nhà bạn!

Thái Nhậm Phố, chuyên gia về gián , đồng thời là giáo viên khoa Sinh học của trường Trung học nữ sinh số 1 Đài Bắc, Đài Loan từng có nghiên cứu chứng minh, rượu ảnh hưởng đến hệ hô hấp của gián. "Nếu hấp thụ đủ liều lượng rượu, gián sẽ chết", vị giáo viên này khẳng định. Hoa cúc cũng là mùi mà gián không thích nên rượu hoa cúc là một cách đuổi gián tự nhiên, hiệu quả mà các chuyên gia khuyên sử dụng.

Bạn có thể tuốt cánh hoa cúc tươi, ngâm vào rượu. Sau một tuần có thể xịt vào các góc tường hoặc lỗ thoát nước, mỗi tuần một lần. Cách làm này đặc biệt hiệu quả tiêu diệt gián mới nở.

Cho một nắm húng chó vào túi lưới hoặc tất da chân rồi buộc lại, phơi nắng cho khô. Húng chó có vị hăng, nặng mùi, phơi nắng mùi càng gắt hơn.

Húng chó là mùi mà gián không thích. Bởi vậy những nơi có treo túi rau thơm này, gián không bén mảng tới. Cách làm này sẽ tự nhiên giảm số lượng gián xuất hiện trong nhà.

Bã cà phê

Mùi thơm của cà phê dễ thu hút gián nhưng với ý kiến của chuyên gia thì caffeine trong cà phê lại có thể giết chết gián. Dùng cà phê để diệt gián là một cách hay nên được sử dụng. Bạn chỉ cần lấy bột cà phê và trộn chung với nước. Sau đó chia nhỏ hỗn hợp này vào những chiếc lọ có nắp đậy. Lũ gián sẽ bị thu hút bởi mùi hương nên sẽ chui vào vào trong lọ. Bạn có thể đậy nắp lại và đợi đến khi chúng chết hẳn trong đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Lá nguyệt quế

Đây là loại lá cứng, lớn được sử dụng làm gia vị phổ biến cho các món ăn. Lá nguyệt quế có mùi hương rất nhẹ đối với con người, nhưng lại khiến loài gián tránh xa. Gia vị này có bán sẵn ở các cửa hàng tạp hóa, có thể đặt ở một vài khu vực để ngăn chặn gián như vách, vết nứt trên tường. Bạn cũng có thể xay lá nguyệt quế tươi hoặc khô thành bột mịn để sử dụng dần.

Những cách đuổi gián bằng những vật dụng có sẵn trong nhà

Bột giặt, nước xả vải

Rắc bột giặt vào vị trí lũ gián tập trung đông hoặc hoà trộn bột giặt, nước xả vào nước và xịt vào những vị trí trong góc tường, giường. Chỉ cần vài lần thực hiện gián sẽ chết và biến mất hẳn vì ăn và hít phải bột giặt.

Baking soda

Ngoài tác dụng làm sạch đồ dùng, baking soda còn có tác dụng diệt gián hiệu quả. Để loại bỏ gián, bạn chỉ cần trộn bột banking soda với một ít bột bánh, đồ ăn hay hành tím phi thơm để dụ gián đến ăn. Chúng sẽ khiến cho gián bị ngộ độc và chết sau khi ăn phải bột baking soda đã hoà lẫn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Băng dính và hành tím

Gián thích mùi hành tím nên dùng chúng để thu hút gián mắc bẫy cũng là một điều đặc biệt. Thực hiện đơn giản bằng cách đặt vài lát hành tím lên một đoạn băng dính to vừa phải. Sau đó đặt bẫy vào khu vực đông gián và hay qua lại. Khi chúng tiếp xúc sẽ bị dính trực tiếp và bẫy mà không thể thoát được. Lưu ý là nên chọn loại băng dính bản to và thật dễ dính có thể giữ chặt được gián ngay nhé.

Nước súc miệng

Nước súc miệng là vật dụng khá quen thuộc, tuy nhiên, ngoài tác dụng giúp vệ sinh răng miệng tốt hơn, ít ai biết rằng, dung dịch này còn có thể được sử dụng như một mẹo diệt gián hiệu quả trong nhà của bạn. Trong thành phần nước súc miệng có cồn, có thể tiêu diệt gián nhanh chóng.

Cách diệt gián bằng nước súc miệng là bạn có thể đổ trực tiếp nước súc miệng lên gián, hoặc để nâng cao hiệu quả, bạn còn có thể pha cùng bột giặt và nước tạo ra hỗn hợp xịt. Sử dụng hỗn hợp này trực tiếp lên gián hay tại tổ gián đều giúp bạn tiêu diệt được đều giúp nhà bạn không còn bóng dáng của chúng.