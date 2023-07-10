Mùa mưa ẩm ướt dễ gặp muỗi, áp dụng ngay những cách sau đây muỗi tự động bỏ đi không luẩn quẩn quanh nhà bạn nữa!

Mẹo vặt trong bếp 10/07/2023 09:50

Những cách đuổi muỗi tự nhiên triệt để bằng nguyên liệu sẵn trong nhà mà không cần dùng đến bất cứ loại hóa chất nào.

Bã cà phê hun khói đuổi muỗi

Bã cà phê được nhiều người tận dụng vì khi đốt lên có mùi rất kỵ với muỗi. Hơn nữa, nó lại không chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Đổ bột cà phê vào tờ giấy bạc hoặc lon nước rỗng rồi đốt, đặt tại các góc nhà, gầm giường... Nếu diện tích nhà rộng bạn có thể dùng 3-4 chén bột cà phê để đốt. Khi đốt cần mở cửa để nhà luôn thông thoáng. Cũng có thể để chén bã cà phê ngoài vườn để đốt.

Lưu ý: Bã cà phê khi đốt không tạo ra ngọn lửa nên khi sử dụng cần chú ý an toàn, tránh tai nạn hoặc hỏa hoạn.

Mùa mưa ẩm ướt dễ gặp muỗi, áp dụng ngay những cách sau đây muỗi tự động bỏ đi không luẩn quẩn quanh nhà bạn nữa! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm hương muỗi từ vỏ bưởi

Vỏ bưởi sau khi phơi khô có thể dùng làm hương muỗi tự nhiên.

Cách làm: Vỏ bưởi cắt xoắn ốc cho vào lò nướng để sấy khô. Nướng 4-5 lần, mỗi lần hai phút, đến khi vỏ bưởi khô hoàn toàn là có thể sử dụng. Hoặc có thể phơi vỏ bưởi dưới ánh nắng mặt trời, nhưng quy trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Buộc dây thừng vào một đầu của vỏ bưởi khô rồi treo lên, sau đó đốt cháy đầu còn lại. Vỏ bưởi đốt đặt ở cửa ra vào, cửa sổ hay các lỗ thông hơi khác. Chú ý không đặt trong không gian kín, dễ gây ngạt.

Sử dụng tinh dầu thực vật chống muỗi

Một số loại tinh dầu có tác dụng rất tốt trong việc đuổi muỗi như: tinh dầu khuynh diệp chanh, tinh dầu oải hương, bạc hà, tinh dầu tràm và sả.

Ngoại trừ tinh dầu hoa oải hương không thể bôi trực tiếp lên da, phải được pha loãng trước khi sử dụng, các loại tinh dầu khác có thể thoa lên da, dùng với máy xông hoặc máy khuếch tán để không gian trong nhà thơm tho, lọc không khí và đuổi muỗi.

Cách làm thuốc xịt muỗi tự nhiên từ tinh dầu: Tinh dầu sả chanh 6 giọt, tinh dầu hướng dương 3 giọt, tinh dầu hoa oải hương 3 giọt, rượu 5 ml, nước cất 45 ml và bình xịt. Nhỏ lượng tinh dầu đã chuẩn bị vào bình xịt, sau đó đổ rượu và cuối cùng là thêm nước cất. Dung dịch này phun trực tiếp lên da hoặc quần áo trước khi ra ngoài để đạt được hiệu quả chống muỗi cao nhất.

Mùa mưa ẩm ướt dễ gặp muỗi, áp dụng ngay những cách sau đây muỗi tự động bỏ đi không luẩn quẩn quanh nhà bạn nữa! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đuổi muỗi bằng dầu gió

Cách 1: Bôi dầu trực tiếp lên da, mùi hương của dầu gió sẽ làm muỗi né xa bạn.

Cách 2: Nếu không muốn bôi trực tiếp lên da, hãy mở nắp và để lọ dầu gió ở góc thoáng. Mùi hương của dầu gió lan tỏa sẽ khiến muỗi né xa.

Cách 3: Bôi một ít dầu gió lên cánh quạt. Cánh quạt sẽ giúp mùi hương của dầu gió lan tỏa ra khắp nhà.

Mùa mưa ẩm ướt dễ gặp muỗi, áp dụng ngay những cách sau đây muỗi tự động bỏ đi không luẩn quẩn quanh nhà bạn nữa! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý đối với các cách diệt muỗi tận gốc

Bạn và gia đình cũng cần lưu ý thêm những điều dưới đây để các phương pháp này phát huy tác dụng, hạn chế muỗi vào nhà, bảo vệ cả gia đình.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thường xuyên.

"Xóa sổ" những nơi trú ẩn của muỗi và bọ gậy như xô chậu, thùng cũ, máng dẫn nước, hòn non bộ, chậu uống nước của vật nuôi,...

Buông màn khi đi ngủ: Kể cả khi khu dân cư nơi bạn ở đã phun hóa chất diệt muỗi thì bạn vẫn nên nằm trong màn khi đi ngủ. Màn sẽ bảo vệ bạn khi ngủ, tránh việc bị muỗi chích đốt. Có nhiều loại màn chống muỗi được ưa dùng hiện nay là màn chụp tự bung, màn khung ròng rọc, màn khung tròn,...

Chuột phá phách khiến bạn ngán ngẩm, dùng ngay những thảo mộc này đảm bảo không còn thấy bóng dáng chuột nữa!

Chuột phá phách khiến bạn ngán ngẩm, dùng ngay những thảo mộc này đảm bảo không còn thấy bóng dáng chuột nữa!

Dưới đây là những cách đuổi chuột vĩnh viễn khỏi nhà hiệu quả và an toàn không phải dùng đến hóa chất các bà nội trợ nên áp dụng.

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