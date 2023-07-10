Những cách đuổi ruồi cực hiệu quả mà ông cha ta truyền lại, chắc chắn bạn chưa biết!

Mẹo vặt trong bếp 10/07/2023 10:09

Không chỉ gây nên sự phiền toái, khó chịu, đảo lộn cuộc sống của người dân, ruồi còn là trung gian truyền nhiều mầm bệnh. Vì thế, diệt và đuổi ruồi là việc làm cần thiết trong mỗi gia đình.

Diệt ruồi bằng quả chanh

Quả chanh rất có hiệu quả trong việc dọn dẹp nhà cửa song song với điều đó, quả chanh còn có công dụng đuổi ruồi. Đầu tiên, hãy cắt đôi một quả chanh, sau đó đặt vào trong lò vi sóng và để cánh cửa lò mở qua đêm.

Sáng hôm sau, bạn đóng cánh cửa lò lại và bật lò vi sóng lên khoảng vài phút. Khi mở cánh cửa lò ra, bạn sẽ thấy mùi chanh thơm tỏa khắp căn bếp, ruồi giấm rất sợ mùi này và sẽ không dám tới gần nữa.

Hoặc bạn có thể đặt vỏ cam, chanh tươi ở khu vực có nhiều ruồi. Vỏ cam, chanh không chỉ tỏa ra mùi thơm dễ chịu mà còn giúp bạn đuổi ruồi rất hiệu quả, chúng rất sợ và không dám đến gần khi ngửi thấy mùi này.

Những cách đuổi ruồi cực hiệu quả mà ông cha ta truyền lại, chắc chắn bạn chưa biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đuổi ruồi bằng cách treo túi nilon

Ruồi chính là động vật thích những nơi có ánh sáng. Tuy nhiên, cấu trúc bên trong đôi mắt của ruồi có hình dạng như những chiếc gương cầu với số lượng lớn. Phản ứng của mắt ruồi rất nhanh khi có bất kỳ ánh sáng phản chiếu vào. 

Ban ngày, hãy treo những túi nilon có chứa đầy nước ngay trước cửa nhà. Ánh sáng sẽ bị phản quang bởi các túi nilon đấy. Ruồi khi nhìn thấy sẽ ngay lập tức bị mất phương hướng nên rất khó sẽ xâm nhập vào nhà của bạn. 

Treo túi nilon có nước là một mẹo đuổi ruồi đã có từ rất lâu. Bạn cũng có thể dùng đĩa CD hoặc DVD để làm vật phản quang cũng có tác dụng tương tự. 

Những cách đuổi ruồi cực hiệu quả mà ông cha ta truyền lại, chắc chắn bạn chưa biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Diệt ruồi bằng hạt na

Cách chế bẫy bả diệt ruồi bằng hạt na khá đơn giản với nguyên liệu gồm dung dịch hạt na ngâm trong rượu trắng 40 độ ủ 1 tuần rồi đem đi xay nhuyễn và tiếp tục để ủ thêm một tuần nữa. Lũ ruồi thích nhất ăn loại lên men này và có thể tiêu diệt với số lượng lớn.

Chỉ cần sau 2 tuần, bạn đem thành quả thu được trộn với đường trắng hoặc mật ong đem rải xung quanh ở khu vực vườn cây chín sắp thu hoạch hoặc khu đựng rác, tránh ánh sáng mặt trời. Ruồi hay côn trùng ăn phải sẽ bị ngộ độc chết ngay lập tức.

Đuổi ruồi bằng tinh dầu sả, bạc hà

Ruồi rất ghét mùi thơm của các loại tinh dầu như sả, bạc hà, oải hương... Bạn cần chuẩn bị tinh dầu sả, bạn hà hoặc có thể thay thế bằng các loại tinh dầu khác và hòa với nửa chén nước nóng, sau đó cho vào bình xịt hoặc máy khuếch tán tinh dầu để tỏa hương khắp nhà.

Việc này không chỉ giúp bạn xua đuổi ruồi mà còn giúp bạn giữ cho không gian trong nhà luôn thơm ngát và trong lành. Máy khuếch tán tinh dầu giúp các hương liệu phát tán khắp nơi trong không gian phòng mang đến cảm giác thư giản, khử mùi không khí.

Kiến bu quanh lọ đường, hãy áp dụng những cách này đảm bảo chúng bỏ đi ngay lập tức, lọ đường lại sạch bóng mà chẳng cần dùng đến thuốc tốn tiền!

Kiến bu quanh lọ đường, hãy áp dụng những cách này đảm bảo chúng bỏ đi ngay lập tức, lọ đường lại sạch bóng mà chẳng cần dùng đến thuốc tốn tiền!

Dù đã đậy kín nắp những lũ kiến vẫn có thể chui vào lọ đường. Dưới đây là những mẹo đuổi kiến khỏi lọ đường cực đơn giản.

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