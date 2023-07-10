Thường dùng nước lã để rửa thịt lợn, chị em hãy dừng ngay mà sử dụng nước này đảm bảo thịt lợn sạch tinh, hết hôi mà không cần phải chần qua nước!

Mẹo vặt trong bếp 10/07/2023 10:31

Dưới đây là cách làm sạch thịt lợn rất dễ làm, nhanh, tiện mà bất cứ bà nội trợ nào cũng có thể làm được.

Những cách rửa thịt lợn đúng 

Rửa thịt lợn với nước muối loãng

Theo các chuyên gia, thịt lợn chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, trong đó có chứa protein, vitamin và các khoáng chất dinh dưỡng thiết yếu.

Thịt lợn là thực phẩm thường xuyên được sử dụng để chế biến các món ăn trong gia đình bởi đây là loại thực phẩm dễ chế biến, dễ ăn, phổ biến và giàu chất dinh dưỡng. Dù thế, không phải ai cũng biết chế biến thịt ngon, đảm bảo vệ sinh đúng cách.

Để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, chuyên gia đưa ra khuyến cáo hãy ngưng chần thịt qua nước sôi, bởi khâu này thực sự không cần thiết.

Theo đó, việc này chỉ có thể làm giảm bớt một số vi khuẩn đang bám trên bề mặt thịt và càng không thể loại bỏ các loại chất tăng trọng, thuốc kháng sinh còn dư trong thịt lợn. Bởi vì phần lớn các loại vi khuẩn chỉ chết ở nhiệt độ rất cao (trên 100 độ C).

Thường dùng nước lã để rửa thịt lợn, chị em hãy dừng ngay mà sử dụng nước này đảm bảo thịt lợn sạch tinh, hết hôi mà không cần phải chần qua nước! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm thịt lợn với nước vo gạo

Sau khi vo gạo xong, hãy giữ lại phần nước vo gạo đó để ngâm thịt. Trong nước vo gạo có chứa nhiều tinh bột và ancaloit  – chất dùng làm sạch thực phẩm có khả năng loại bỏ tạp chất trong thịt lợn. Bạn nên rửa sạch thịt trước khi ngâm vào nước vo gạo. Ngâm thịt khoảng 20 phút bạn sẽ thấy có rất nhiều chất bẩn nổi trên bề mặt nước vo gạo. Lúc này thì những vi khuẩn và bụi bẩn đã được đẩy ra ngoài. Bạn hãy rửa sạch lại thịt lợn với nước một lần nữa để những chất bẩn còn bám trên bề mặt thịt trôi đi. Tiếp đó bạn dùng một miếng chanh chà xát khắp bề mặt miếng thịt rồi để trong khoảng 2-3 phút rồi rửa sạch lại với nước nước.

Rửa thịt lợn bằng giấm

goài ra bạn có thể sử dụng giấm để rửa thịt lợn cho sạch chất bẩn và mùi hôi. Cách thực hiện giống với cách sử dụng nước vo gạo, thay công đoạn sử dụng chanh thì bạn sử dụng giấm ở bước sát khuẩn cuối cùng rồi rửa lại với nước sạch.

Bạn cũng có thể pha nước với một ít muối trắng và giấm rồi cho thịt vào rửa. Lúc này chất bẩn sẽ trôi ra và thịt được làm sạch hoàn toàn. Sau đó, chỉ cần rửa sạch miếng thịt với nước lạnh rồi đem chế biến là được.

Lưu ý: Tuyệt đối không rửa thịt bằng nước nóng

Thường dùng nước lã để rửa thịt lợn, chị em hãy dừng ngay mà sử dụng nước này đảm bảo thịt lợn sạch tinh, hết hôi mà không cần phải chần qua nước! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những sai lầm khi sơ chế thịt lợn khiến thịt trở nên 'độc khủng khiếp'

Luộc nhanh qua nước sôi

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thịt lợn không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những cụm từ như lợn tiêm thuốc tăng trọng, biến thịt lợn ôi thành thịt lợn tươi ngon bằng cách ngâm hóa chất… xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông. Điều này gây hoang mang cho các bà nội trợ. Vậy nên có nhiều người lựa chọn cách luộc trần thịt lợn nhanh qua nước sôi để tiêu diệt vi khuẩn. Tuy nhiên cách làm sạch thịt lợn này lại hoàn toàn sai.

Lý do là bởi protein trong thịt lợn tồn tại dưới dạng thịt và mỡ. Nếu đột ngột luộc qua nước sôi sẽ khiến các thành phần này bị vón cục lại khiến phần thịt bên ngoài co cứng; các chất độc hại bên trong thịt lợn cũng vón lại không thể thoát ra ngoài được. Do đó cách làm sạch thịt lợn này không nhưng không sạch mà còn vô tình giữ lại chất độc hại. Có thể bạn chưa biết: Phần lớn các loại vi khuẩn chỉ chết ở nhiệt độ cao trên 100 độ C. Nên việc trần luộc hoàn toàn không có tác dụng gì.

Thường dùng nước lã để rửa thịt lợn, chị em hãy dừng ngay mà sử dụng nước này đảm bảo thịt lợn sạch tinh, hết hôi mà không cần phải chần qua nước! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rửa trực tiếp dưới vòi nước

Thường thì cách rửa sạch thịt lợn trực tiếp dưới vòi nước được nhiều người áp dụng vì nghĩ rằng dưới áp lực của nước chảy, các vi khuẩn, bụi bẩn bám trên thịt có thể được làm sạch. Tuy nhiên cách rửa này chỉ có thể làm sạch được bụi bẩn bám trên bề mặt thịt. Không phải là cách rửa thịt lợn đúng cách.

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