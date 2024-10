Nghiền nát chuối xanh với mật ong và dùng theo cách này bạn sẽ thu được lợi ích bất ngờ

Chuối là nguồn cung cấp chất xơ, kali, vitamin B6 và chất chống oxy hóa dồi dào, do đó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 105 calo, 3,07 gam chất xơ và các khoáng chất thiết yếu như magiê và đồng, do đó, chuối là món ăn nhẹ bổ dưỡng, no bụng có thể giúp bạn kiềm chế cơn đói.

Chuối cũng sẽ tăng lượng chất xơ hấp thụ, giúp mọi người cảm thấy no hơn, do đó có khả năng giảm khả năng ăn quá nhiều. Tăng lượng chất xơ tiêu thụ có thể giúp giảm cân nặng cơ thể khoảng 0,55 pound cho mỗi gam chất xơ bổ sung được hấp thụ mỗi ngày.