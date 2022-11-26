Muốn ăn dứa không còn bị rát lưỡi, thử làm ngay 3 cách này

Mẹo vặt trong bếp 26/11/2022 16:45

Làm thêm bước này trước khi ăn dứa thì bạn sẽ không còn bị rát lưỡi nữa đấy!

Chần qua nước nóng

Đây là cách gây bất ngờ cho nhiều chị em. Nhiều người cho rằng chần dứa qua nước nóng sẽ khiến dứa bị nát, nhũn. Tuy nhiên, bạn chỉ chần dứa trong vài giây với nước nóng khoảng 70 độ C. Sau khi vớt dứa ra phải thả ngay vào bát nước đá. Như vậy dứa sẽ vẫn giữ được độ giòn ngọt.

Ngâm dứa với nước muối

Muốn ăn dứa không còn bị rát lưỡi, thử làm ngay 3 cách này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hòa một ít nước sôi để nguội với 1 chút muối vào chậu nước sau đó cho các miếng dứa đã cắt nhỏ vào, ngâm khoảng 30 phút. Sau đó vớt ra, dùng khăn giấy nhà bếp thấm khô rồi bày ra đĩa và thưởng thức.

Việc ngâm nước muối trước khi ăn dứa là do các chất protease có trong dứa có tác dụng kích thích nhất định đối với da và miệng của con người, khi ăn dứa sẽ có cảm giác tê và se. Ngâm trong nước muối có thể phân hủy chất protease này giúp dứa ngon hơn và có vị ngọt hơn.

Ngoài ra, với những loại hoa quả chỉ có thể ăn được sau khi gọt vỏ thì chúng cũng nhanh chóng bị đổi màu hoặc kém tươi. Việc ngâm nước muối giúp chúng tươi lâu hơn, dứa cũng như vậy.

Ngâm baking soda

Muốn ăn dứa không còn bị rát lưỡi, thử làm ngay 3 cách này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho một thìa baking soda vào nước sôi để nguội khuấy tan (không cho muối), để cho nó chuyển thành nước soda. Cho dứa đã cắt vào ngâm, chỉ cần ngâm 2-3 phút là có thể ăn trực tiếp được.

Vì có baking soda cũng có tính kiềm, tác dụng khi cho vào nước tương tự như ngâm nước muối, khử nhanh vị chua và se của dứa. Dứa ăn sẽ có vị ngọt vô cùng, còn ngon hơn là ngâm với nước muối nhạt, rất tiện và dễ dàng.

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