Mẹo vệ sinh máy nấu sữa hạt từ nguyên liệu đơn giản, chỉ một loáng đã bong sạch vết bẩn, sáng như mới

Tuy nhiên, việc nấu sữa bằng máy thường có một số vấn đề phát sinh như bị ố, bị vàng cối, chất bám dính khiến máy bị cũ, không sạch sẽ. Bạn có biết rằng, chỉ với vài nguyên liệu sau đây là có thể giúp máy sạch tinh như mới chưa?

Từ bấy lâu nay, tự tay vào bếp chuẩn bị cho gia đình các món sữa hạt đã là việc làm rất quen thuộc của các bà nội trợ. Đặc biệt, sữa hạt cũng là món ăn dinh dưỡng mà chúng ta có thể bổ sung hàng ngày, tăng cường năng lượng cho cơ thể, giúp giảm bớt bệnh tật.

Thậm chí, mẹo vệ sinh máy nấu sữa hạt không có chống dính, chỉ vài nguyên liệu đơn giản mà sạch tinh tươm.

Theo chia sẻ của mẹ Hảo Lê thì đây là mẹo cực kì đỉnh mà không tốn công, chỉ một bước nhanh gọn lẹ đã sạch hoàn toàn rồi.

Cách làm như sau

Chuẩn bị:

- 250ml nước sôi

- Một ít nước rửa chén

- 1 muỗng cafe bakingsoda

- Vỏ 3 quả trứng

Vệ sinh máy làm sữa hạt đơn giản nhất. Ảnh: Internet

Các bước thực hiện:

Các vết bẩn do máy dùng lâu. Ảnh: Hảo Lê

Máy sử dụng lâu thường bị ố hay dính cặn như thế này.

Thêm chút nước sôi cùng các nguyên liệu. Ảnh: Hảo Lê

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trong. Thêm chút nước sôi. Nhấn nút vệ sinh máy (nếu vết bẩn nhiều nhấn 2 lần).

Thành quả gây bất ngờ. Ảnh: Hảo Lê

Thành quả của máy đã vệ sinh gây bất ngờ. Máy sẽ sạch bong mà không cần chà rửa sợ đứt tay như kì cọ thông thường, lại sạch hết cả cái dao từ ngóc ngách luôn.

Lưu ý thêm: Nếu vết bẩn cứng đầu mình ngâm lát rồi mình bấm vệ sinh máy nhé.

Ngoài ra còn một số cách sau bạn có thể thực hiện cho máy nếu có sẵn nguyên liệu:

Vệ sinh lòng cối xay

Cho một lượng enzym bồ hòn vừa đủ vào trong lòng cối xay, sau đó cho máy xay trong khoảng 30 giây, mở nắp và cọ rửa bên trong cho thật sạch. Rửa lại với nước và dùng khăn lau khô. Lưu ý là không nên để nước dính vào mặt dưới của cối, có thể gây nguy hiểm

Vệ sinh lưỡi dao

Lưỡi dao là một dụng cụ vô cùng sắc bén nên bạn phải cẩn thận khi cọ rửa tại vị trí này. Bước đầu, bạn đổ một lượng enzym bồ hòn (thường có trong nước rửa chén) và dùng một chiếc đũa để di chuyển miếng rửa chén và cọ rửa thật sạch đáy cối và lưỡi dao, sau đó rửa lại với nước và mang đi phơi cho khô ráo. Không dùng cước kẽm vì sẽ gây trầy xước máy.

Ngoài ra, bạn có thể ngâm lưỡi dao trong coca khoảng 20 phút để chúng loại bỏ hết các cặn bẩn bám chặt trên lưỡi dao.