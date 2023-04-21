Bất ngờ với 6 công dụng tuyệt vời mà bã cà phê mang lại, chị em đừng nên bỏ qua kẻo tiếc hùi hụi

Nếu bạn thường xuyên uống cà phê, hãy tận dụng phần bà để làm chất khử mùi và tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà của mình.

Ngoài ra, bạn có thể phơi khô bã cà phê và bỏ vào túi vải rồi để trong giày, tủ giày để hút ẩm, khử mùi hôi.

Bạn chỉ cần bỏ bã cà phê vào một chiếc bát (hoặc lọ) để vào phòng tắm, tủ lạnh... sẽ giúp loại bỏ mùi hiệu quả, nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Xua đuổi côn trùng



Theo các nghiên cứu, hợp chất được tìm thấy trong cà phê như caffeine và diterpene có thể giúp tiêu diệt được côn trùng và sâu bọ gây hại. Vì thế, tác dụng của bã cà phê hiệu quả trong việc ngăn chặn muỗi, ruồi, bọ cánh cứng và một số loài gây hại khác.

Để diệt côn trùng và sâu bọ gây hại, bạn hãy cho bã vào một cái chén ở chỗ côn trùng hay lui tới. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngăn chặn sâu bệnh, ốc sên vào vườn cây của bạn bằng cách rải bã cà phê xung quanh cây trồng.

Trừ kiến



Nếu bạn bực bội với lũ kiến nhưng không tài nào tống khứ chúng đi được, hãy thử rắc bã cà phê ở những nơi chúng thường "đột nhập” vào nhà bạn như cửa ra vào. Ni-tơ có trong bã cà phê sẽ làm bỏng chân kiến, vì vậy chúng sẽ không dám bước qua loại “bùa trừ kiến” này. Nếu mạnh tay hơn bạn cũng có thể đổ thẳng bã cà phê vào tổ kiến và chúng sẽ không còn quấy rầy bạn nữa.

Làm mềm thịt

Các sợi cơ và protein làm cho miếng thịt bị dai. Thêm chút muối và các enzyme, axit tự nhiên là cách để làm mệt miếng thịt.

Trong cà phê có chứa các axit và enzym tự nhiên giúp làm mềm và tăng hương vị của thịt.

Bạn chỉ cần thêm một vài thìa bã cà phê và chà xát nhẹ nhàng xung quanh miếng thịt, ướp khoảng 2 tiếng trước khi nấu.

Lúc sử dụng, lấy thịt ra và rửa với nước sạch là được.

Ảnh minh họa: Internet

Diệt bọ chét cho thú cưng



Một số loại bọ chét sống ký sinh trên vật nuôi không chỉ gây hại cho thú cưng mà còn gây hại cho con người. Một số sản phẩm giúp diệt bọ chét trên thị trường có chứa nhiều hóa chất, gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Vì thế, bạn có thể sử dụng bã cà phê như một phương pháp tự nhiên giúp làm sạch bọ chét trên vật nuôi.

Sau khi tắm cho vật nuôi, bạn chà bã cà phê lên lông của thú cưng rồi rửa sạch và lau khô như thường lệ.

Dùng để gieo hạt



Nếu bạn muốn vụ cà rốt và củ cải bội thu, hãy trộn hạt giống của chúng với bã cà phê đã phơi khô, sau đó gieo hỗn hợp này như bình thường và chờ đợi một đợt thu hoạch năng suất cao.