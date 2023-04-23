4 cách xử lí nhà vệ sinh bị hôi 'thần thánh', nhanh chóng dễ dàng với nguyên liệu sẵn có tại gia

Mẹo vặt trong bếp 23/04/2023 08:25

Nhà vệ sinh của nhà bạn xuất hiện mùi hôi khó chịu, đừng lo hãy tham khảo những cách dưới đây để xử lí và đánh bay chúng nhanh gọn nhé.

Sử dụng nến thơm

Việc sử dụng nến thơm để loại bỏ mùi hôi trong phòng tắm là một phương pháp phổ biến và đơn giản, đặc biệt là khi phòng tắm của bạn là một không gian kín. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cao nhất, bạn nên đảm bảo rằng phòng tắm đã được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng nến thơm.

Mùi hương tinh dầu trong nến thơm không chỉ giúp bạn thư giãn, mà còn có thể loại bỏ mọi mùi hôi khó chịu trong phòng tắm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nên sử dụng những loại nến thơm chất lượng để tránh những tác hại không mong muốn cho sức khỏe.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng cường hiệu quả của nến thơm, bạn có thể thêm một số tinh dầu thiên nhiên vào trong phòng tắm của mình. Tinh dầu có thể được sử dụng trong một số cách khác nhau, ví dụ như cho vào bồn tắm, xịt trực tiếp lên bề mặt nước hoặc sử dụng trong máy xông hơi.

Sử dụng tinh dầu 

Nếu tinh dầu là thứ xa lạ đối với bạn thì bạn đang bỏ lỡ một số lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Tinh dầu là giải pháp tự nhiên 100%, tạo ra một mùi thơm tinh tế. Nhờ đó, giúp cho bầu không khí thêm dễ chịu và trong lành.

Bạn chỉ cần nhỏ một vài giọt tinh dầu với mùi hương yêu thích vào bên lõi cuộn giấy vệ sinh đặt trong nhà tắm và chờ đợi kết quả. Thật đáng để mong đợi kết quả từ cách khử mùi hôi nhà vệ sinh này đúng không nào.

4 cách xử lí nhà vệ sinh bị hôi 'thần thánh', nhanh chóng dễ dàng với nguyên liệu sẵn có tại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối trắng hoặc baking soda

Nguyên nhân dẫn đến mùi hôi nhà vệ sinh là do các chất thải lâu ngày bị bám vào cồn thoát nước không sạch đi được. Có một cách đơn giản để bạn khử sạch mùi cống đó là hòa một ít muối trắng và nước ấm và đổ từ từ vào miệng cống.

Nếu nhà bạn có sẵn baking soda thì hãy dùng thay thế muối trắng. Kết quả có khi sẽ hiệu quả và làm bạn bất ngờ hơn nữa. Cần thực hiện việc này thường xuyên với cống thoát nước, bồn cầu đều đặn mỗi tuần sẽ khắc phục được tình trạng mùi hôi khó chịu do nhà vệ sinh bay ra.

4 cách xử lí nhà vệ sinh bị hôi 'thần thánh', nhanh chóng dễ dàng với nguyên liệu sẵn có tại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi hôi bằng lá dứa

Lá dứa là loại lá có mùi thơm mà mọi người vẫn dùng để pha trà, làm bánh… Lá dứa còn có một công dụng tuyệt vời nữa là khử mùi hôi cực tốt. Bạn chỉ cần treo hoặc bó vài lá dứa trong góc nhà vệ sinh đảm bảo mùi hôi, ẩm thấp trong nhà vệ sinh sẽ biến mất hoàn toàn. Không những thế nhà vệ sinh nhà bạn lại thêm xanh tươi dịu mát.

4 cách xử lí nhà vệ sinh bị hôi 'thần thánh', nhanh chóng dễ dàng với nguyên liệu sẵn có tại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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