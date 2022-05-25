Lươn tuy ngon nhưng chất nhờn bên ngoài da khiến các đầu bếp tại gia phải đau đầu - thử ngay mẹo sau để loại bỏ dứt điểm chất nhờn khiến món ăn trở nên hoàn hảo

Trước tiên, để loại bỏ chất nhầy, mọi người thường chần lươn trong nước nóng đến khi chất nhầy chuyển sang màu trắng đục, lúc này rửa sạch lại và loại bỏ nó rất dễ dàng.

Khi mua lươn, bạn hãy chọn những con độ lớn vừa phải, có hai màu rõ rệt: bụng vàng, lưng đen. Thịt chúng sẽ chắc và thơm ngon vì đó là lươn từ ao hồ, kênh rạch bắt lên. Những con có khối lượng lớn, mình đen thường là lươn nuôi nên thịt sẽ nhão và không thơm.

Cuối cùng, chỉ cần chiên lươn trong chảo dầu, sau khi thấy da vàng rộm là có thể dọn ra đĩa, lúc này nêm chút gia vị như gừng, tỏi, ớt, nước tương, muối, khuấy đều là món ăn sẵn sàng để thưởng thức. Bạn cũng có thể cho 1 ít hành lá cắt nhỏ vào, món ăn sẽ thơm và hấp dẫn hơn.

Tiếp theo, bạn cần thêm gia vị và tẩm ướp. Ướp lươn với xì dầu và rượu nấu ăn 1 lúc, nó sẽ ngấm gia vị và hết hoàn toàn mùi tanh.

Dùng tro bếp

Ảnh minh họa: Internet

Cách này chỉ có thể vận dụng với vùng nông thôn, những nơi còn đun bếp củi.

Bạn xúc ra một bát tro, đổ vào cái chậu khô, thả lươn vào trong đó, sao cho lượng tro đủ để bám kín mình lươn.Khi gặp tro bếp, lươn sẽ quẫy mạnh khiến tro bám vào mình.

Lúc đó, bạn hãy cầm chặt phần đầu lươn, kéo mạnh theo chiều từ đầu đến đuôi. Nhiều lần như thế,tro sẽ làm sạch nhớt trên thân lươn.

Rửa lại bằng nước sạch, để lương cho ráo để đợi chế biến.

Sử dụng muối

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho lươn vào túi nilon, thêm chút muối, buộc kín rồi lắc mạnh, bóp và chà muối lên thân lươn khoảng 2'. Làm vậy để lươn ra hết nhớt. Rửa sạch lươn bằng nước chanh. Sau đó, rửa sạch tiếp một lần nữa bằng nước thường rồi lau khô.

Cho lươn vào ngăn đá

Ảnh minh họa: Internet

Lươn mua về bạn hãy cho vào 1 túi nilong, buộc kín và để vào ngăn đá của tủ lạnh trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau đó lấy lươn ra ngâm chúng vào nước rồi dùng giẻ rửa chén bát vướt nhẹ vào mình lươn. Bạn sẽ thấy chất nhờn trôi đi một cách dễ dàng. Vì vậy, bạn hãy bỏ túi ngay bí quyết làm sạch lươn không tanh, sạch nhớt này nhé. Ngoài ra, nếu không có tủ lạnh thì bạn hãy ngâm lươn vào rượu khoảng 30 – 45 độ, khi nào không nghe tiếng lươn kêu chít chít nữa thì bỏ ra thịt và chế biến.

Dùng vôi

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, đây là cách làm hiệu quả nhất, sạch nhất.

Bạn dùng một miếng vôi độ chừng bằng 2 ngón tay hoặc 2 thìa vôi bột. Hòa tan vào một lượng nước vừa đủ ngập lươn.

Thả lươn vào, đậy lại và cho nó vùng vẫy khoảng 7-10 phút.

Đổ ra, dùng tay bóp kỹ thêm

Rửa lại bằng nước sạch.Đảm bảo với bạn, bằng cách này, lươn sẽ sạch tinh và không còn mùi tanh.

Sử dụng nước cốt chanh hoặc nước vo gạo

Ảnh minh họa: Internet

Lươn làm sạch nhớt bằng cách tuốt lươn với nước cốt chanh hay nước vo gạo, không nên dùng giấm, vì giấm sẽ làm cho lươn mất mùi vị đặc trưng riêng. Bạn tuốt lươn tới khi nào thấy không còn nhớt là được. Bạn cũng có thể cho nước nóng vào để lươn tự quẫy đạp cũng có thể sạch nhớt. Khi lươn đã sạch, mổ bụng, bỏ hết nội tạng, rửa lại bằng nước muối cho sạch.

Dùng lá cây vả

Ảnh minh họa: Internet

Vả là một loại cây có trái gần giống cây sung nhưng lá to, một mặt rất nhám. Vì vậy, dân gian thường dùng mặt sau của lá vả để làm sạch nhớt lươn.

Bạn hãy hái một nắm lá vả.

Một tay cầm đầu lươn, tay kia bọc kín lá vả quanh thân con lươn, vuốt mạnh về phía đuôi. Nhiều lần như thế, nhớt từ thân lươn sẽ đi theo lớp nhám của lá.

Cách lọc thịt lươn

Dùng dao sắc cắt từng bên phía dưới đầu lươn một chút, rồi lạng theo xương lươn dài xuống đuôi. Chúng ta sẽ tách ra được từng bên của con lươn lần lượt.

Với thịt sống: Dùng dao sắc cắt từng bên phía dưới đầu lươn một chút, rồi lạng theo xương lươn, chúng ta sẽ tách ra được từng bên.

Với thịt chín: Hấp hoặc luộc lươn chín tới, vớt ra, dùng đũa kẹp từ cổ lươn, kéo mạnh xuống thịt sẽ tách ra nhanh chóng.