6 mẹo luộc rau muống tươi xanh, giòn không bị nhão mất chất của rau khiến cả nhà "mê tít", con nhỏ thích thú với việc ăn rau mà mẹ nào cũng nên biết

Rau mua về nhặt lấy phần ngọn non, bỏ lá úa, già. Rửa rau nhiều lần với nước sạch rồi vớt ra để ráo.

Để có món rau muống luộc ngon, đẹp mắt, bạn có thể thử một trong những cách làm dưới đây.

Đun nước sôi, cho một chút muối vào nồi. Nhanh tay cho rau vào và đảo đều. Nhấn cho rau chìm xuống dưới mặt nước. Đậy vung hoặc mở vung nồi đều được. Đun sôi trên lửa to 2 phút. Ăn thử một cọng rau nếu thấy đủ độ chín như yêu cầu thì gắp ra đĩa và bày lên mâm để thưởng thức.

Muối ngoài việc làm cho món rau luộc của bạn đậm đà hơn, còn có thể giúp giữ cho rau sau khi luộc xong có màu xanh bắt mắt. Khi nước sôi, thêm ít muối vào để giữ màu cho rau. Tỷ lệ hợp lý là một thìa nhỏ muối trên mỗi nửa lít nước luộc.

Cách 2: Sử dụng chanh hoặc giấm

Ảnh minh họa: Internet

Một vài giọt chanh hoặc giấm cũng rất hữu ích trong việc giữ màu một vài loại rau củ như súp lơ, cà rốt. Chúng cũng rất hữu ích trong việc tăng thêm hương vị các loại rau củ.

Cách 3: Ngâm rau vào nước đá sau khi luộc

Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị một âu nước sôi để nguội và bỏ thêm vài viên đá lạnh. Rau cũng luộc 2-5 phút cho chín tới. Vớt ra đã luộc chín ra khỏi nồi và ngâm ngay vào bát nước lạnh. Khi rau nguội thì vớt ra để ráo nước rồi bày ra đĩa.

Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột không chỉ khiến cho rau có màu xanh đẹp mà còn giúp giữ lại những vitamin có trong rau. Hơn nữa, nước đá có thể giữ cho rau có được độ giòn ngon khi ăn.

Cách 4: Thêm dầu ăn vào nước luộc rau

Ảnh minh họa: Internet

Khi luộc rau, bạn có thể cho một chút dầu ăn vào nồi nước luộc. Dầu ăn sẽ phủ một lớp mỏng bên ngoài, giúp rau của bạn xanh và bóng hơn.

Đồng thời, lớp dầu ăn còn có thể giúp rau xanh lâu hơn mà không bị đổi màu. Tuy nhiên nước luộc sẽ có váng mỡ, tùy theo khẩu vị của gia đình mà có thể sử dụng hay không.

Cách 5: Luộc rau ngập nước và luộc với lửa lớn

Ảnh minh họa: Internet

Cách đơn giản nhất để rau muống luộc được xanh là luộc nhiều nước, ít rau. Lúc này, nước nhanh sôi và rau nhanh chín. Nếu luộc nhiều rau thì nước sẽ lâu sôi, rau lâu chín và cũng dễ đổi màu hơn. Nguyên nhân khiến rau biến thành màu đỏ là do nhiệt độ lâu sôi quá khiến polyphenol trong rau bị oxy hóa và chuyển thành màu đỏ. Khi đó rau sẽ có màu không đẹp và không ngon.

Nếu bạn luộc rau ở lửa nhỏ, nhiệt độ không đủ sẽ không giữ được màu xanh của rau mà còn làm tiêu tan vitamin trong quá trình luộc. Thời gian luộc rau sẽ tăng lên do nhiệt độ không đủ nóng, khiến rau của bạn bị nhàu nát không còn ngon nữa.

Cách 6: Chờ nước thật sôi mới cho rau vào

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên chờ cho nước thật sôi rồi hãy cho rau vào luộc, vì rất nhiều vitamin bị mất và hòa tan ngay sau khi rau được cho vào nước. Vì vậy, nước thật sôi hãy cho rau vào luộc, để rau không bị ngâm trong nước quá lâu làm mất chất dinh dưỡng.

Một số lưu ý khác khi luộc rau muống

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian luộc rau là từ 2-5 phút tùy loại. Không nên luộc rau chín quá vì dễ làm mất vitamin trong rau và cũng khiến rau mất ngon.

Không nên cố nhồi nhét nhiều rau vào một nồi nhỏ. Hãy sử dụng nổi đủ to để rau có thể ngập hoàn toàn trong nước, tránh tình trạng rau chín không đều và không có màu đẹp.

Nấu rau xong nên ăn ngay vì càng để lâu lượng vitamin trong rau càng giảm.

Rau luộc chín phải vớt ra ngay vì nếu ngâm trong nồi và đậy vung thì chắc chắn rau sẽ bị vàng, không ngon.

Cách chọn rau muống ngon

Khi mua, không nên chọn những bó rau có cọng to hơn bình thường. Rau muống nhiễm chì thường có lá màu xanh đen do hấp thụ quá nhiều kim loại nặng.

Không nên mua loại rau khi bẻ thấy quá giòn, lá xanh sẫm, mặt trên của lá rất bóng mượt, vì rau này dùng quá nhiều đạm hoặc phân bón lá.

Nên chọn những mớ rau muống ngọn nhỏ, nhìn hơi cứng và lá không quá xanh, không quá sẫm. Khi ngắt cuống thấy có vết nhựa loãng, đó là rau còn tươi, khi ăn sẽ giòn ngon.