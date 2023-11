Cách chọn măng cụt "100 trái như 1", ngon - ngọt - nhiều thịt, không lo mua nhầm quả hư sượng khiến ai cũng phải trầm trồ

Nên chọn những quả măng cụt vừa tay cỡ to hơn quả bóng bàn một chút là ngon.

Chọn quả măng cụt như vậy thì hạt sẽ không to và ít hạt.

Một số bạn còn thích ăn măng cụt baby. Là quả măng cụt nhỏ như quả tắc và các múi bé xíu nhưng không có hạt.

Kiểm tra độ chín

Việc tiếp theo mà bạn cần lưu ý khi lựa chọn măng cụt đó là việc kiểm tra về độ chín cũng như loại bỏ những hư hỏng mà măng cụt bị sâu bọ tấn công bằng cách nhấn nhẹ vào vỏ. Dùng tay ấn vào vỏ của măng cụt, nếu như bạn cảm giác ấn vỏ hơn mềm thì chắc chắn đó là măng cụt đã chín ở độ mọng ngọt và không bị hỏng bởi sự tấn công của sâu bọ.

Tuy nhiên nếu như bạn ấn tay vào mà cảm nhận cứng nhắc thì có thể đó là quả măng cụt bị sâu hoặc chưa chín hẳn nhưng đã bị hái xuống. Nếu kiểm tra gặp phải quả như thế thì không nên chọn mua đâu nhé!

Quan sát đáy măng cụt, thấy hoa có nhiều cánh

Ảnh minh họa: Internet

Một người bán hoa quả lâu năm tiết lộ, cách chọn quả măng cụt nhiều múi nhất là quan sát phần bông hoa ở đáy quả. Bông hoa này bao nhiêu cánh thì bên trong măng cụt có bấy nhiêu múi.

Phần múi măng cụt chứa nhiều vitamin C cùng Xanthones, có tác dụng kỳ diệu trong việc tăng cường và cải thiện hệ thống miễn dịch. Trong khi Xanthones đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các gốc tự do, thì vitamin C thúc đẩy sản xuất và hỗ trợ chức năng của bạch cầu hoặc tế bào bạch cầu, giúp miễn dịch tốt hơn. Do đó, quả măng cụt càng nhiều múi thì càng đáng để mua.

Quả măng cụt có vệt mủ màu vàng bên ngoài vỏ

Ra chợ, nếu thấy măng cụt có vệt mủ màu vàng, vỏ rám sần sùi thì nên mua ngay vì đó là dấu hiệu măng cụt đã già và rất ngọt. Ở những quả này, lượng kali, đồng magiê và mangan dồi dào... có thể giúp điều chỉnh huyết áp. Kali có thể loại bỏ tác động tiêu cực do ăn quá nhiều muối. Nó cũng thúc đẩy sức khỏe tim mạch bằng cách duy trì nhịp tim bình thường và ngăn ngừa nguy cơ đau mạch vành. Măng cụt cũng làm giảm mức cholesterol trong cơ thể của bạn, do đó kiểm tra thêm huyết áp và hậu quả là bệnh tim.

Nặng

Nếu các điểm khác giống nhau, nhiều người không biết nên chọn măng cụt nào. Chúng ta có thể đặt hai quả măng cụt trong tay, cảm nhận trọng lượng và chọn quả nặng tay hơn. Bàn tay quả nào càng nặng thì nước càng dồi dào và độ tươi sẽ cao hơn. Tất nhiên, nếu trọng lượng của măng cụt nhẹ hơn, thì có nghĩa thời gian lưu trữ đã lâu và nước đã ít hơn rất nhiều.

Một số bài thuốc từ măng cụt

Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi hôi miệng

Chuẩn bị vỏ 1 quả măng cụt, 200ml nước sôi và lượng mật ong vừa đủ. Bạn hãy lấy phần thịt vỏ của một quả măng cụt xay nhuyễn với mật ong và 200ml nước, lọc bớt xác và uống sẽ giảm mùi hôi miệng, giúp bạn tự tin hơn với hơi thở của mình.

Để tăng vị thơm ngon, có thể cho thêm đường và đá vì vỏ măng cụt chứa nhiều tannin, vị đắng chát.

Giải nhiệt, giảm nóng trong cho cơ thể

Ép măng cụt lấy nước. Thêm vào 1 thìa nước cốt chanh và đường, quậy đều lên rồi thưởng thức. Có thể thêm đá hoặc cho vào tủ lạnh để làm mát trước khi uống.

Trị tiêu chảy

Để trị tiêu chảy, bạn hãy lấy khoảng 10 cái vỏ măng cụt cho vào một nồi đất, đậy thật kín bằng một tàu lá chuối. Sau đó đun sôi cho đến khi nước có màu thật sẫm, uống mỗi ngày 3-4 chén.

Chữa nám da, tàn nhang

Lấy vỏ măng cụt tươi rửa sạch với nước muối. Sau đó dùng thìa nạo lấy phần thịt vỏ mềm bên trong, xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Sau cùng trộn thêm vào 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất và 1 thìa nước cốt chanh. Dùng hỗn hợp này thoa và mát xa cho vùng da bị nám tàn nhang 3 lần mỗi tuần, mỗi lần để khoảng 20 phút mới rửa lại cho sạch.

Chữa kiết lỵ

Bạn hãy chuẩn bị 6g vỏ măng cụt, 8g cỏ nhọ nồi, 8g rau má, 6g trà xanh, 3 lát gừng, 8g rau sam, 8g cỏ sữa, 4g trần bì, 4g cam thảo. Đem tất cả các nguyên liệu trên đi sơ chế rồi sắc lấy nước để uống trong ngày.

Hỗ trợ ngừa ung thư

Vì trong vỏ măng cụt có chứa chất Garcinone E có tác dụng cản trở sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư gan, dạ dày và phổi. Ngoài ra, hợp chất xanthones trong vỏ quả măng cụt (thuộc nhóm chống oxy hóa) cũng có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ và hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư.

Cách dùng: 1 nhúm vỏ măng cụt phơi khô, đun với nước uống. Tuy nhiên, vỏ ngoài của măng cụt hơi đắng, nên trong Đông y có thể kết hợp vỏ măng cụt với hạt mùi, hạt thìa là, cam thảo, vỏ quýt, gừng…