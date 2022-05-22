Hè đang đến, quá ngán với việc ăn vải tươi vậy hãy thử ngay những công thức với vải vừa lạ, ngon, mát - khiến ai cũng mê

Món kem vải có vị ngọt tự nhiên, mát lạnh, thoang thoảng hương thơm của lá bạc hà và thịt vải sẽ khiến bạn chỉ muốn thưởng thức mãi không thôi.

- Lá bạc hà tươi: vài lá

- Khuôn làm kem

Cách chế biến

- Đầu tiên bạn bóc vỏ vải ra, bỏ hạt và lấy phần cùi thịt rồi xé chúng ra thành những miếng nhỏ.

- Cho 20g đường vào với 180g nước soda và khuấy đều cho hỗn hợp này tan ra.

- Bạn cho cùi vải đã chuẩn bị ở bước 1 vào khuôn làm kem trước. Sau đó bạn cho các lá bạc hà vào chung. Tiếp đến bạn đổ nước soda đã pha ở bước trên vào lấp đầy khuôn kem.Bạn đem khuôn kem cho vào ngăn đông tủ lạnh, để khoảng 3-4 tiếng cho kem đông lại là xong.

Mẹo giúp kem vải ngon hơn

Khi làm kem vải thiều, hãy mua những quả vải tươi ngon. Kem vải mát lạnh có vị ngọt tự nhiên từ quả vải, mùi thơm ngon từ sữa, nước cốt dừa, chắc chắn sẽ là một món ăn vặt lý tưởng giúp giải nhiệt ngày nắng nóng.

Có thể để kem vải thiều trong ngăn đá tủ lạnh trong nhiều ngày mà chất lượng vẫn thơm ngon.

Trước khi ăn, bạn nên để xuống ngăn mát 20 phút cho kem tách khuôn hoặc để ra ngoài 5-10 phút là có thể ăn lấy kem ra dễ dàng hơn.

Chè vải hạt sen

Ảnh minh họa: Internet

Chè là món ngọt ưa thích của nhiều người vào những dịp hè nóng bức, vừa hay mùa vải lại rơi đúng vào dịp hè, vậy thì chè vải chính xác là thứ bạn đang tìm kiếm rồi.

Nước đường ngọt thanh thơm mùi vải thoảng nhẹ, trái vải căng tròn, mọng nước mang vị chua ngọt hoà quyện cùng vị bùi bùi bột bột của hạt sen mềm ngon.

Vị ngọt thơm và thanh mát của món chè vải hạt sen sẽ giúp bạn thổi bay cơn nóng ngày hè, lại vô cùng tốt cho sức khoẻ đấy nhé!

Nguyên liệu

Vải thiều 500g

Hạt sen tươi 100g (đã bỏ tâm sen đắng bên trong)

Dầu chuối 1 ít

Đườna 100g (có thể gia giảm tuỳ khẩu vị)

Nước lọc 1 lít

Cách chế biến

Tách vải và nấu hạt sen

Lột vỏ vải rồi dùng dao tách hột ra khỏi phần thịt vải. Sau đó rửa sạch lại.

Đun sôi 1 lít nước sau đó cho hạt sen tươi đã rửa sạch vào nấu khoảng 10 phút, hớt bọt, tắt bếp. Cho tiếp 100gr đường vào, trộn đều, vớt hạt sen ra, giữ lại phần nước trong nồi.

Nhồi hạt sen vào vải

Hạt sen sau khi nấu xong để cho ráo nước thì lần lượt nhồi vào bên trong thịt vải.

Nấu chè

Đun sôi phần nước luộc hạt sen, thả vải và hạt sen còn dư lại vào nước đường nấu thêm khoảng 3 phút nữa, cuối cùng bạn cho vài giọt dầu chuối vào, vớt bọt để nước được trong. Vậy là xong rồi.

Thành phẩm

Để cho chè nguội thì múc ra chén, có thể thêm chút đá bào để thưởng thức. Vị ngọt thơm và thanh mát của món chè vải hạt sen sẽ khiến mùa hè của bạn thêm thú vị hơn nhiều đấy!

Mẹo để cho nước chè được trong hơn

Nhớ hớt bỏ bọt trong quá trình nấu chè.

Chỉ nấu hạt sen trong khoảng 15 phút để hạt sen không bị quá chín mềm, làm nước bị đục.

Có thể sử dụng đường cát thay đường phèn và tăng hoặc giảm lượng đường tùy theo sở thích.

Vải bọc sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Mùa hè là mùa của những chùm vải chín rộ ngon ngọt, đem đi biến tấu làm món vải băng tuyết cùng sữa chua và sữa đặc nữa thì phải gọi là “bá cháy”

Nguyên liệu

- Quả vải

- Sữa chua

- Sữa đặc

Cách làm

- Quả vải sau khi mua về bạn rửa sạch rồi bóc vỏ.

- Tiếp đến bạn dùng mũi dao hoặc đồ gắp để lấy hạt vải ra. Bạn nên lưu ý không để thịt vải bị rách, như vậy thì bước tiếp theo mới được thuận lợi.

- Ở bước tiếp theo này, bạn lần lượt rót sữa chua và sữa đặc vào cho đầy lớp thịt vải. Xong xuôi thì bạn cho vải vào ngăn đá tủ lạnh, để tầm 5-6 tiếng cho đông lại.

Bạn cũng có thể trộn sữa đặc hòa quyện với sữa chua với tỷ lệ tùy theo khẩu vị của bạn rồi cho vào khuôn thịt vải cũng được. Vậy là đã hoàn thành món vải bọc sữa chua rồi. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện của thịt vải mọng nước siêu thơm có vị ngọt thanh, kết hợp với bị béo béo, chua chua của nhân sữa chua và sữa đặc. Món ăn sẽ giúp xua tan hết cái nóng ngày hè.

Lưu ý khi làm vải bọc sữa chua

- Bạn có thể thêm vào nhân bất kỳ loại trái cây nào bạn yêu thích để tăng thêm hương vị và món ăn cũng đẹp mắt hơn.

- Vì quả vải đã có vị ngọt tự nhiên, bạn có thể dùng sữa chua không đường để giảm bớt độ ngọt.

- Khi tách hạt, bạn nên cẩn thận để phần thịt không bị rách sẽ không bơm sữa chua vào được.

- Vì vải có tính nóng, sẽ gây nóng trong người nếu ăn nhiều. Vì vậy mỗi lần bạn chỉ nên ăn vài quả.