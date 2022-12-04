Không cần để trứng trong tủ lạnh, làm theo 7 cách này bảo quản trứng được lâu không sợ hư hỏng

Mẹo vặt trong bếp 04/12/2022 16:22

Chị em có thể áp dụng những mẹo nhỏ này để bảo quản trứng được lâu hơn, cực kỳ đơn giản nhưng trứng đảm bảo không bị hỏng, tươi ngon trong thời gian dài.

Dùng giấy báo

Đầu tiên, bạn cần lấy khăn giấy mềm lau sạch các vết bẩn bên ngoài quả trứng. Sau đó, vo giấy báo cho mềm và bọc kín từng quả một. Xếp trứng vào rổ thưa và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Với cách này, bạn có thể bảo quản trứng không cần tủ lạnh trong vòng 1-2 tháng.

Bảo quản trong muối khô mịn

Chuẩn bị 1 thùng gỗ, rắc 1 lớp muối dưới đáy thùng rồi xếp trứng vào. Cứ 1 lớp trứng lại 1 lớp muối. Lưu ý phủ kín khoảng trống giữa các quả trứng bằng muối. Cách này có thể bảo quản được trứng trong 1 năm, khi ăn sẽ không sợ mặn.

Dùng bã chè khô

Sau khi uống nước chè, bạn giữ lại phần bã và phơi thật khô để bảo quản trứng. Cách bảo quản tương tự như khi sử dụng trấu hoặc mùn cưa. Rải một lớp bã chè, một lớp trứng xen kẽ và để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cách bảo quản này có thể giúp trứng tươi ngon trong vòng 2-3 tháng.

Không cần để trứng trong tủ lạnh, làm theo 7 cách này bảo quản trứng được lâu không sợ hư hỏng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản trong trấu khô hoặc mùn cưa

Đây là một trong những cách bảo quản trứng được người nhà nông ưa thích. Bạn rải một lớp trấu khô, sạch vào đáy thùng đựng. Sau đó cứ một lớp trấu lại trải một lớp trứng cho đến khi đầy thùng.

Cuối cùng dùng bìa bọc kín thùng lại và để nơi râm mát. Làm như vậy có thể bảo quản trứng trong vài tháng. Trường hợp không có trấu có thể thay bằng mùn cưa hoặc tro, khoảng 1 tháng lại kiểm tra trứng 1 lần.

Bảo quản trứng bằng gạo

Bạn hãy vùi trứng vào trong thùng gạo. Gạo sẽ tạo lớp ngăn cách giữa trứng và không khí, cũng giúp trứng không bị tác động bởi nhiệt độ bên ngoài. Nhờ đó, trứng sẽ giữ được độ tươi ngon.

Không cần để trứng trong tủ lạnh, làm theo 7 cách này bảo quản trứng được lâu không sợ hư hỏng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quét dầu lên vỏ trứng

Hãy quét một lớp dầu thực vật mỏng lên vỏ trứng rồi xếp vào khay, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ trong khoảng 25-32 độ C. Bạn bảo quản trứng tươi ngon trong khoảng 1 tháng bằng cách này.

Bảo quản trong cám gạo

Lấy 1 thùng gỗ hoặc hũ, sành, rải 1 lớp cám gạo dày xuống dưới. Sau đó xếp trứng lên trên, cứ 1 lớp cám lại đến 1 lớp trứng.

Lớp trên cùng bạn rải 1 lớp cám dày đậy nắp cho kín. Cứ cách 10 ngày lại đảo 1 lần để tìm ra quả trứng có thể bị biến chất. Cách làm này có thể giữ trứng tươi từ 4-6 tháng nhé.

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