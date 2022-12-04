5 công dụng của hỗn hợp dầu gió và giấm trắng không nên bỏ qua

Đổ 150-200 ml giấm trắng vào một chiếc bát hoặc bình tưới cây loại nhỏ. Nhỏ thêm 10-15 giọt dầu gió cùng 200 ml nước trắng để pha loãng. Trộn hoặc lắc đều hỗn hợp này với nhau.

Muỗi thường tập trung ở những nơi ẩm thấp, tối tăm như góc nhà, gầm giường... Bạn có thể phun hỗn hợp dầu gió và giấm trắng vào những vị trí này trước khi đi ngủ, muỗi sẽ không dám bén mảng làm quấy rầy giấc ngủ của bạn.

Dầu gió có thành phần chính từ các loại tinh dầu như khuynh diệp, bạc hà... Mùi hương của các loại tinh dầu này sẽ khiến muỗi và các loại côn trùng khác bỏ chạy, không dám đến gần.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch chiếu trúc, mây

Bạn có thể làm sạch chiếu mây, chiếu trúc từ hỗn hợp dầu gió, giấm trắng.

Hỗn hợp này phun đều lên chiếu, sau dùng rẻ khô lau sạch. Etanol có trong hỗn hợp có thể hòa tan vết dầu bám trên chiếu hiệu quả. Axit axetic có trong giấm trắng lại có tác dụng tiệt trùng và khử khuẩn. Sau khi lau, đem chiếu phơi dưới ánh nắng mặt trời vài giờ đồng hồ.

Khử mùi phòng

Dù phòng tắm gọn gàng sạch sẽ đến đâu, đôi lúc cũng có mùi khó chịu bay ra. Xịt dung dịch giấm trắng và dầu gió vào phòng tắm sẽ khiến không gian thơm mát, dễ chịu hơn.

Trong nhà có người nghiện thuốc lá, sau vài phút khói thuốc sẽ ngập kín trong phòng như làn sương mù. Lúc này hãy dùng dung dịch dấm trắng và dầu gió phun lên rèm cửa, có thể loại bỏ mùi khói khó chịu, cũng như làm cho không khí trong lành hơn.

Giúp không khí trong nhà trong lành

Ngay cả khi dọn dẹp sạch sẽ thì sau một thời gian, nhà ở vẫn có một mùi khó chịu thoang thoảng. Tuy nhiên, nếu xịt hỗn hợp dầu gió và giấm trắng lên rèm cửa hoặc vào không khí thì căn phòng của bạn sẽ thơm và trong lành hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ băng dính hai mặt

Rất khó để lấy hết chất keo còn dính trên tường, trên bàn... của băng dính hai mặt, do chúng có độ bám dính chắc. Nếu không gỡ keo đúng cách cũng có thể tạo vết loang lổ, gây mất thẩm mỹ.

Để giải quyết vấn đề này, xịt hỗn hợp dung dịch giấm trắng và dầu gió vào vị trí băng dính, lau vài lần là sạch.