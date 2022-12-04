5 công dụng của hỗn hợp dầu gió và giấm trắng không nên bỏ qua

Mẹo vặt trong bếp 04/12/2022 04:46

Với những nguyên liệu có sẵn tại nhà, dầu gió và giấm trắng trộn vào nhau mang đến những lợi ích mà bạn không thể ngờ đến.

Đổ 150-200 ml giấm trắng vào một chiếc bát hoặc bình tưới cây loại nhỏ. Nhỏ thêm 10-15 giọt dầu gió cùng 200 ml nước trắng để pha loãng. Trộn hoặc lắc đều hỗn hợp này với nhau. 

Sử dụng hỗn hợp nước pha từ dầu gió và giấm trắng có thể sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề trong nhà. Hãy cùng tham khảo nhé.

Đuổi muỗi

Muỗi thường tập trung ở những nơi ẩm thấp, tối tăm như góc nhà, gầm giường... Bạn có thể phun hỗn hợp dầu gió và giấm trắng vào những vị trí này trước khi đi ngủ, muỗi sẽ không dám bén mảng làm quấy rầy giấc ngủ của bạn.

Dầu gió có thành phần chính từ các loại tinh dầu như khuynh diệp, bạc hà... Mùi hương của các loại tinh dầu này sẽ khiến muỗi và các loại côn trùng khác bỏ chạy, không dám đến gần.

5 công dụng của hỗn hợp dầu gió và giấm trắng không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Làm sạch chiếu trúc, mây

Bạn có thể làm sạch chiếu mây, chiếu trúc từ hỗn hợp dầu gió, giấm trắng.

Hỗn hợp này phun đều lên chiếu, sau dùng rẻ khô lau sạch. Etanol có trong hỗn hợp có thể hòa tan vết dầu bám trên chiếu hiệu quả. Axit axetic có trong giấm trắng lại có tác dụng tiệt trùng và khử khuẩn. Sau khi lau, đem chiếu phơi dưới ánh nắng mặt trời vài giờ đồng hồ.

Khử mùi phòng

Dù phòng tắm gọn gàng sạch sẽ đến đâu, đôi lúc cũng có mùi khó chịu bay ra. Xịt dung dịch giấm trắng và dầu gió vào phòng tắm sẽ khiến không gian thơm mát, dễ chịu hơn.

Trong nhà có người nghiện thuốc lá, sau vài phút khói thuốc sẽ ngập kín trong phòng như làn sương mù. Lúc này hãy dùng dung dịch dấm trắng và dầu gió phun lên rèm cửa, có thể loại bỏ mùi khói khó chịu, cũng như làm cho không khí trong lành hơn.

 

Giúp không khí trong nhà trong lành

Ngay cả khi dọn dẹp sạch sẽ thì sau một thời gian, nhà ở vẫn có một mùi khó chịu thoang thoảng. Tuy nhiên, nếu xịt hỗn hợp dầu gió và giấm trắng lên rèm cửa hoặc vào không khí thì căn phòng của bạn sẽ thơm và trong lành hơn rất nhiều.

5 công dụng của hỗn hợp dầu gió và giấm trắng không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ băng dính hai mặt

Rất khó để lấy hết chất keo còn dính trên tường, trên bàn... của băng dính hai mặt, do chúng có độ bám dính chắc. Nếu không gỡ keo đúng cách cũng có thể tạo vết loang lổ, gây mất thẩm mỹ.

Để giải quyết vấn đề này, xịt hỗn hợp dung dịch giấm trắng và dầu gió vào vị trí băng dính, lau vài lần là sạch.

Bơ đã cắt dở rất dễ bị thâm: 5 mẹo bảo quản bơ tươi lâu, không thâm đen có thể bạn chưa biết

Bơ đã cắt dở rất dễ bị thâm: 5 mẹo bảo quản bơ tươi lâu, không thâm đen có thể bạn chưa biết

Bơ sau khi cắt rất dễ bị thâm khi tiếp xúc với oxy trong không khí. Dưới đây là một số mẹo giúp làm chậm quá trình này và giữ bơ tươi lâu hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   dầu gió giấm trắng công dụng của dầu gió và giấm trắng

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 19 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?