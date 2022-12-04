4 công dụng 'lợi hại' khác của xà phòng cục, ai cũng tiếc giá như biết sớm hơn

Mẹo vặt trong bếp 04/12/2022 05:46

Những lợi ích bất ngờ khác của xà phòng cục mà chị em nên được biết sớm hơn!

Làm sạch và khử mùi hôi của bồn cầu

Nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, rất dễ có mùi. Dù cọ rửa thường xuyên nhưng đôi khi nhà vệ sinh vẫn có mùi khó chịu. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần cho một cục xà phòng vào bồn cầu là có thể giải quyết được vấn đề.

Bạn hãy cho cục xà phòng vào một chiếc tất cũ rồi buộc chặt lại và thả vào két chứa nước của bồn cầu. Mỗi lần xả, nước sẽ có xà phòng chảy ra. Như vậy, mùi hôi của bồn cầu sẽ được loại bỏ và các vi khuẩn có hại cũng sẽ bị loại bỏ.

Lưu hương và khử ẩm trong tủ quần áo

Xà phòng có thể lan tỏa mùi thơm giúp loại bỏ mùi ẩm mốc. Bạn chọn một loại xà phòng có mùi mà mình thích rồi để lên kệ, tủ quần áo. Bạn cũng có thể bọc xà phòng bằng một miếng vải mỏng để chúng không tiếp xúc trực tiếp với quần áo. Như vậy, mùi ẩm mốc trong tủ sẽ tự hết.

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Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch móng tay sau khi làm vườn

Dùng ngón tay cạo vài cái lên bề mặt bánh xà phòng khô, cạo đến khi nào trong móng tay dính đầy xà phòng, sau đó dùng giũa móng tay hoặc bàn chải đánh răng cọ rửa ngón tay dưới vòi nước, khi có bọt thì lau đi là có thể loại bỏ đất bẩn trong kẽ móng tay.

Định vị chỗ rò rỉ ở ống nước

Ống nước trong nhà bị rò là một chuyện khá phiền toái, đặc biệt là khi rò không nghiêm trọng lắm, không cần phải thay ống nước, nhưng lại rất khó xác định chỗ rò nước, điều này càng khiến bạn phải đau đầu.

Lúc này bạn có thể dùng miếng xà phòng để tìm vị trí rò nước. Trước tiên chà bánh xà phòng lên thành ngoài của ống nước, sau đó xả nước. Bạn sẽ thấy chỗ nào sủi tăm chính là chỗ rò nước. Bạn chỉ cần hàn bịt lại chỗ rò đó là được

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