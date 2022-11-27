Khó chịu mỗi khi nghệ dính "vàng khè" cả tay, rửa mãi không ra, chị em lưu ngay 4 bí quyết vàng này, đảm bảo không những tẩy sạch tay mà còn làm trắng tinh bát đĩa bị dính

Mẹo vặt trong bếp 27/11/2022 08:20

Nghệ là một thực phẩm nhiều công dụng, nhưng người dùng lại ngao ngán mỗi khi sử dụng vì bất cẩn xíu là bám dính, rửa mãi không ra. Tuy vậy, mọi người lại không biết rằng chỉ cần vài nguyên liệu sẵn có trong nhà, vết bám có thể được dễ dàng tẩy sạch.

1. Sữa tươi

Sữa tươi không chỉ là loại đồ uống bổ dưỡng mà còn có khả năng tẩy rửa rất tốt. Khi tay bị dính nghệ hãy nhớ ngay đến sữa tươi. Đổ một ít sữa tươi ra chén sau đó dùng bông gòn thấm sữa và thoa lên vùng da bị bị dính nghệ. Mọi vết bẩn sẽ bị đánh bay ngay lập tức.

Khó chịu mỗi khi nghệ dính 'vàng khè' cả tay, rửa mãi không ra, chị em lưu ngay 4 bí quyết vàng này, đảm bảo không những tẩy sạch tay mà còn làm trắng tinh bát đĩa bị dính - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Dùng chanh hoặc giấm để tẩy

Khó chịu mỗi khi nghệ dính 'vàng khè' cả tay, rửa mãi không ra, chị em lưu ngay 4 bí quyết vàng này, đảm bảo không những tẩy sạch tay mà còn làm trắng tinh bát đĩa bị dính - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chanh và giấm trắng cũng có công dụng rất hay trong việc chùi vết vàng của nghệ. Bạn chỉ cần cắt lát chanh mỏng hoặc thấm giấm vào vải rồi chà lên vùng da bị dính nghệ, sau đó massage nhẹ nhàng và rửa sạch với nước ấm. Vậy là những vết nghệ cứng đầu sẽ biến mất ngay.

 

3. Sử dụng dầu gió

Khó chịu mỗi khi nghệ dính 'vàng khè' cả tay, rửa mãi không ra, chị em lưu ngay 4 bí quyết vàng này, đảm bảo không những tẩy sạch tay mà còn làm trắng tinh bát đĩa bị dính - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dùng một ít dầu gió xanh thấm vào khăn giấy và chùi vào nơi dính nghệ. Mình chưa test loại dầu khác do nhà mình không có. Với dầu gió mình thấy tẩy vết nghệ ra khá nhanh. Cần rửa sạch lại với nước.

4. Dùng bột giặt để tẩy

Khó chịu mỗi khi nghệ dính 'vàng khè' cả tay, rửa mãi không ra, chị em lưu ngay 4 bí quyết vàng này, đảm bảo không những tẩy sạch tay mà còn làm trắng tinh bát đĩa bị dính - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ai đã từng sử dụng nước rửa chén để rửa chén để rửa dao và bát đĩa bị dính nghệ nhưng nó thật sự không hiệu quả dường như nó chỉ thích hợp để tẩy rửa dầu mỡ mà thôi. Khi dùng bột giặt thì quả nhiên những vết nghệ trên tay lẫn bát đĩa có thể được rửa sạch một cách dễ dàng, ở đây chúng ta có thể sử dụng nhiều loại bột giặt khác nhau, cụ thể ở nhà chị em sài loại gì thì có thể dùng loại đấy. 

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