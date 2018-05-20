Hướng dẫn cách làm mới trang sức bạc hiệu quả ngoài sức tưởng tượng

Nhưng sẽ thật là lãng phí nếu vứt chúng vào một xó nào đó bởi thực ra nếu biết cách thì bạn có thể biến một món trang sức trở nên sáng bóng như lúc mới mua.

Chị em phụ nữ chắc chắn ai cũng sở hữu một món đồ trang sức bạc. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, chúng rất dễ bị xỉn màu, thậm chí là xỉn đen. Lúc này, trang sức bạc không còn độ sáng bóng và không tôn lên được vẻ đẹp cho người đeo nữa.

- Nước nóng

- Giấy bạc: 1 tờ

- Baking soda: 1 muỗng

- Muối: 1 muỗng

- Giấm ăn: 1 muỗng

- Bạn có thể tận dụng 1 cái khay hoặc 1 cái cốc, bát tùy ý

Baking soda là một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong cách làm mới trang sức bạc - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm mới trang sức bạc

Bước 1: Đầu tiên, bạn gấp tờ giấy bạc lại làm 4 phần rồi lót vào một chiếc khay. Như đã nói, nếu không có khay bạn có thể thay thế bằng một chiếc cốc hoặc bát tùy ý.

Bước 2: Đun sôi nước rồi đổ một chút vào khay. Lưu ý là bạn phải dùng nước nóng đun sôi chứ không phải là nước ấm.

Bước 3: Tiếp đến, bạn cho một muỗng baking soda và một muỗng muối vào. Sau đó, khuấy đều để hòa tan hỗ hợp này.

Bước 4: Cuối cùng, thêm một chút giấm ăn vào rồi cũng khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa cùng với nhau.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ thấy trang sức xỉn màu hoàn toàn 'lột xác' - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Bây giờ bạn chỉ cần cho các loại trang sức bạc bị xỉn màu vào trong dung dịch vừa thực hiện. Dùng muỗng đảo đều cho dung dịch thấm vào mọi ngóc ngách của trang sức bạc, như thế thì chúng mới sáng đều màu.

Bước 6: Đợi sau 15 phút thì vớt trang sức ra để vào một tờ giấy ăn đã chuẩn bị sẵn.

Bước 7: Dùng tờ giấy ăn để lau trang sức cho thật kĩ. Màu xỉn sẽ dần biến mất thay vào đó sẽ thấy trang sức dần sáng bóng lên như vừa mới mua ở tiệm về.

Bây giờ bạn thử đem so sánh trang sức trước và sau khi làm sạch sẽ thấy sự khác biệt “một trời một vực”.

Chỉ với 7 bước đơn giản cùng với những nguyên liệu dễ tìm là bạn đã có thể hô biến trang sức bạc xỉn màu trở nên sáng bóng như lúc mới mua.