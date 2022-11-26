Có 6 loại thực phẩm tuyệt đối không được bảo quản trong tủ lạnh, muốn giữ được hương vị và chất dinh dưỡng tuyệt đối chỉ nên để ở nhiệt độ phòng

Theo các chuyên gia ẩm thực, bánh mì được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ có thể bị mất đi độ ẩm và dễ hỏng hơn gấp 3 lần so với để ở nhiệt độ phòng. Ngay cả khi bạn có hâm nóng bánh mì lại thì nó cũng sẽ cứng nhanh hơn. Vì vậy, nếu để ăn trong một thời gian ngắn 1 ngày thì bạn có thể để ở bên ngoài sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng bánh mì trong nhiều ngày hơn thì có thể bảo quản chúng trong ngăn đá tủ lạnh. Dù bạn có để nguyên ổ hay cắt ra thành từng lát thì nó vẫn sẽ được bảo quản rất tốt và có thể sử dụng từ 1-3 tuần tùy theo bánh có bị không khí tràn vào không.

Hãy cho bánh mì vào một túi zip bảo quản thực phẩm , ép hết khộng khí ra ngoài, thật kín và đặt trong ngăn đá tủ lạnh. Đối với các loại bánh mì có kích thước lớn, nếu bạn không thể ăn hết trong một lần, thì hãy cắt bánh thành từng lát sau đó mới thực hiện các bước bảo quản như trên để tránh tình trạng đông lạnh bánh mì nhiều lần sẽ làm mất hương vị và kết cấu của bánh. Khi muốn sử dụng, bạn hãy lấy chúng ra khỏi tủ đông và mang đi hâm nóng lại bằng lò nướng, nồi cơm điện hoặc chảo. Và đương nhiên chất lượng bánh sẽ không còn được ngon như bạn mới mua với những chiếc bánh mới ra lò được.

Rất nhiều người cất giữ thực phẩm này trong tủ lạnh để tránh bị hỏng. Nhưng thực tế, điều này lại không tốt. Nhiệt độ lạnh có thể làm mất hương vị thơm ngon của chúng. Ngoài ra, các loại hạt này cũng có thể hấp thụ mùi khác trong tủ lạnh. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên đặt chúng trong hộp kín và để ở môi trường bình thường.

Cà chua

Nghiên cứu cho biết, nhiệt độ thấp trong tủ lạnh có thể phá hủy màng tế bào cà chua, khiến cà chua dễ bị khô héo và hỏng. Hơn nữa, cà chua bảo quản trong tủ lạnh sẽ khó nấu hơn, từng miếng cà chua có thể sẽ còn nguyên trong miệng khi ăn. Vì vậy, bạn có thể bảo quản cà chua ở nhiệt độ phòng, tại nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp nhé.

Mật ong

Có không ít những ý kiến trái chiều xung quanh việc có nên bảo quản mật ong trong tủ lạnh hay không. Thế nhưng, trên thực tế để bảo quản mật ong một cách tốt nhất đó là không để chúng vào tủ lạnh. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản mật ong hiệu quả nhất đó là từ 21 - 27 độ C. Đây là nhiệt độ phòng bình thường nên rất phù hợp để bảo quản mật ong nhằm giữ cho chúng luôn được như mới và mang hương vị tự nhiên.

Mật ong là nguyên liệu rất dễ bị thay đổi chất khi ở nhiệt độ cao, và dễ bị kết tinh, đông đặc thành đường ở nhiệt độ thấp, vì vậy, bạn Không nên bảo quản mật ong ở nhiệt độ lạnh hoặc quá nóng. Mà thay vào đó, bạn hãy bảo quản mật ong ở nơi khô ráo, thoáng mát, đặc biệt những chỗ khuất sáng sẽ là nơi giữ được chất lượng mật ong tốt nhất.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý không để mật ong dưới nền gạch vì thường nhiệt độ dưới sàn sẽ khá thấp. Đồng thời, bạn cũng nên tránh xa những nguồn tạo nhiệt (nóng và lạnh) để đảm bảo chất lượng mật ong.

Hành tây

Trong tủ lạnh, hành tây có thể dễ bị thối và mềm vì hơi ẩm và thiếu sự lưu thông không khí. Ngoài ra, bạn cũng không nên để hành tây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Thay vào đó, hành tây có thể bảo quản ở nơi mát, không để cạnh khoai tây. Vì hơi ẩm và các khí do khoai tây sản sinh ra kích thích sự phân rã của hành tây.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Nhiều người do sợ những củ khoai sẽ mọc mầm mà bỏ chúng vào tủ lạnh. Nhưng trong môi trường lạnh, khoai tây sẽ chuyển hóa tinh bột thành đường, khi chế biến sẽ có vị ngọt lạ và dễ bị cháy đen khi nấu. Khoai tây nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nếu sợ khoai mọc mầm, một mẹo nhỏ cho bạn là hãy đặt một quả táo chín ở nơi bảo quản khoai tây.