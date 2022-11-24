Muốn chiên rán thức ăn ngon, ít dầu mỡ tuyệt đối đừng nên bỏ qua 5 nguyên tắc

Khi bạn chiên rán muốn món ăn ngon hơn bạn đừng bao giờ bỏ quá nhiều thực phẩm vào một lúc. Việc bạn không nên cho quá nhiều thực phẩm vào chiên rán một lúc sẽ khiến cho món ăn của bạn không giòn được. Bạn nên cho từng ít một vào chiên và luôn đảm bảo thực phẩm ngập trong dầu.

Ngoài ra, bạn cũng không nên chiên nhiều loại thực phẩm khác nhau như cá, thịt trong cùng một chảo dầu vì như thế món ăn sẽ bị lẫn mùi, kém hấp dẫn cho món ăn.

Điều quan trọng là phải chắc chắn rằng dầu ăn bạn dùng để chiên là dầu mới (chưa được sử dụng chiên, nấu thực phẩm khác). Nếu bạn sử dụng dầu cũ đã đóng vụn dầu, thì thực phẩm lúc này sẽ nhanh cháy và mất hết chất dinh dưỡng.

Một số cách có thể giúp giữ cho thức ăn của bạn ngon hơn và duy trì dinh dưỡng là loại bỏ những vụn thức ăn cháy trong dầu và thay dầu chiên đã cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn chảo sạch



Chọn một chiếc chảo gang sạch và đảm bảo rằng nó không có cặn hoặc các lớp thức ăn bị cháy. Điều này có thể dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều dầu và làm hỏng hương vị của thực phẩm. Hơn nữa, cặn trong chảo có thể bám vào đồ rán, gây khó khăn khi rán và dẫn đến việc hấp thụ nhiều dầu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng baking soda để chiên

Một cách phổ biến khác để giúp cải thiện chất lượng thực phẩm chiên chính là sử dụng baking soda chung với các loại bột chiên.

Bọt khí của baking soda sinh ra trong quá trình chiên, sẽ giúp giảm sự hấp thụ dầu trong thức phẩm. Trước khi áo thực phẩm qua lớp bột chiên, hãy hòa một ít baking soda vào trong bột.

Kết hợp phương pháp này với các thành phần bột không gluten để thúc đẩy một bột thức ăn ngon và có ý thức về sức khỏe cho các loại thực phẩm của bạn.

Ngoài ra nên mua Baking soda dùng trong chế biến thực phẩm (tức là loại tinh khiết, bạn có thể mua ở hiệu thuốc, nơi bán những dụng cụ làm bánh với những hãng uy tín).

Kiểm tra nhiệt độ dầu



Kiểm tra nhiệt độ dầu trước khi chiên đồ ăn. Nấu ăn ở nhiệt độ cao giúp giảm sự hấp thụ dầu và cách tốt nhất để làm như vậy là chuẩn bị sẵn một nhiệt kế nhà bếp trước khi chiên các món khai vị. Điều này không chỉ đảm bảo thức ăn được chín hoàn hảo từ trong ra ngoài, mà còn giúp thức ăn giòn và không có dầu mỡ.