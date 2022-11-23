7 mẹo khử mùi tanh trên tay sau khi ăn và chế biến hải sản bằng nguyên liệu có sẵn trong nhà

Đầu tiên bàn dùng xà bông xoa đều khắp bàn tay như bình thường. Sau đó dùng muỗn inox để chà lên tay rồi rửa sạch bằng nước. Bạn sẽ thấy mùi tanh được khử sạch một cách nhiệu quả.

Nguyên nhân là do các phân tử mùi tanh mang điện tích âm, muỗn inox có điện tích dương. Trong quá trình chà xát muỗng kim loại vào tay, các phân tử điện tích âm sẽ bị hút ra và rửa trôi bằng nước. Mùi tanh sẽ không còn.

Vỏ cam hoặc quả chanh chứa axit, có tác dụng trung hòa và đánh tan các chất gây mùi khó chịu, giúp tay bạn có mùi dễ chịu. Sau khi ăn cam, bạn giữ lại phần vỏ, chà phần vỏ này lên các ngón tay và lòng bàn tay, sau đó rửa lại với nước và xà phòng. Tương tự, bạn cũng có thể dùng nước chanh hoà với nước để rửa tay. Nước chanh giúp khử mùi tanh của cá rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Bia

Bia có thể khử được mùi tanh khó chịu mà còn giúp tẩy đi lớp tế bào chết trên da tay bạn đấy, bạn chỉ cần ngâm tay vào một cái tô đã đổ bia vào trong khoảng vài phút. Bàn tay bạn sẽ không còn mùi tanh nữa mà còn trắng mịn và mềm mại hơn.

Kem đánh răng

Thay vì sử dụng xà bông thông thường, bạn có thể sử dụng kem đánh răng để rửa tay, loại bỏ mùi tanh hiệu quả. Các loại kem đánh răng hiện nay thường có mùi hương bạc hà nên có thể "xử lý" mùi của hải sản một cách dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng trà túi lọc

Bạn có thể sử dụng nước trà rồi vắt thêm một chút nước chanh để rửa tay sẽ giúp khử mùi tanh rất hiệu quả. Ngoài nước trà, bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp túi trà lọc để khử mùi rất hiệu quả. Bạn chỉ cần làm ướt túi trà, massage tay với túi trà, sau đó rửa sạch lại với nước và xà phòng. Tay của bạn sẽ không còn mùi tanh khó chịu nữa, thay vào đó sẽ có mùi thơm thoang thoảng của trà.

Giấm

Giấm cũng có khả năng khử mùi cực tốt đấy, bạn chỉ cần ngâm tay vào một tô nước giấm trong ít phút rồi rửa sạch với xà bông và nước ấm thì mùi tanh trên đôi tay bạn sẽ không còn nữa. Tuy nhiên bạn chỉ nên sử dụng một ít giấm thôi, vì tính axit trong giấm khá cao sẽ ảnh hưởng đến da tay của bạn.

Baking soda

Ngoài tác dụng tẩy rửa thì baking soda cũng có tác dụng khử mùi tanh. Bạn trộn một thìa baking soda với một lượng nước để tạo ra hỗn hợp dạng sệt, sau đó chà hỗn hợp này trên tay, rửa lại với nước và xà phòng.