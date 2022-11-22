Thói quen sử dụng ấm siêu tốc cực kỳ sai lầm: tốn điện, bình siêu tốc nhanh hỏng lại còn tăng nguy cơ cháy nổ

Mẹo vặt trong bếp 22/11/2022 07:29

Đa số các gia đình đều mắc phải các sai lầm này khi sử dụng ấm đun siêu tốc, nhất là cái số 4.

Không đậy nắp khi đun

Thói quen không đậy nắp khi đun bình siêu tốc vừa gây tốn điện lại mất nhiều thời gian đun sôi nước hơn. Khi bạn dùng ấm đun nước siêu tốc được thiết kế rờ-le tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín.

Chính vì vậy, nếu nước sôi mà không được ngắt điện sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng tới an toàn của gia đình bạn.

Đun nước liên tục

Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng nấu nước liên tục sẽ tiết kiệm được nhiên liệu bởi ấm đang nóng sẵn.

Thực tế, dù bạn có đun nước bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bình siêu tốc vẫn sử dụng bấy nhiêu điện năng để đun sôi nước, không có khả năng giảm điện năng tiêu thụ.

Hơn nữa, việc đun liên tục như vậy có thể khiến mâm nhiệt của bình vượt quá công suất cho phép nên dễ gây cháy, nổ và hỏng bình. 

Nhiều trường hợp đun nước trong một thời gian dài, rơle nhiệt sẽ tự động ngắt mạch điện làm ấm đun ngừng hoạt động, dù có cắm phích điện vào nguồn nhưng không thấy đèn báo sáng. 

Tốt nhất là sau khi đun nước với ấm siêu tốc 1 lần, hãy để cho ấm nghỉ khoảng 15 phút, khi đã nguội thì bạn mới tiếp tục nấu nước lại lần 2. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều điện năng mà còn tăng được độ bền cho ấm.

Thói quen sử dụng ấm siêu tốc cực kỳ sai lầm: tốn điện, bình siêu tốc nhanh hỏng lại còn tăng nguy cơ cháy nổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước sôi xong là đổ cạn nước trong ấm

Ta hay có thói quen là đổ hết nước trong ấm ra sau khi nước đã sôi. Việc làm này cần phải bỏ ngay lập tức. Lý do là bởi khi ấm nước sôi, dù công tắc điện đã tắt nhưng mâm nhiệt vẫn tiếp tục sinh nhiệt.

Nếu không chừa lượng nước trong ấm, mâm nhiệt rất nhanh hỏng. Chính vì lẽ đó, bạn nên để khoảng 20 ml nước còn lại trong ấm, đợi cho đến khi nguội hẳn rồi mới trút cạn.

Để cặn bã dưới đáy ấm lâu ngày

Việc tích cặn bã dưới đáy ấm lâu ngày cũng gây nên hiện tượng tiêu hao điện năng. Sở dĩ có tình trạng này là vì đối với những chiếc ấm đun lâu ngày, có thể cặn bám nhiều dưới đáy bình, gây cản trợ khả năng trao đổi nhiệt của ấm.

Làm sạch bình đun siêu tốc sẽ giúp tăng khả năng chuyển hóa nhiệt của ấm, giúp nước nhanh sôi, hệ thống rơ le ngắt điện nhạy bén linh hoạt, tăng tuổi thọ hoạt động của thiết bị và tiết kiệm được khá nhiều điện năng.

Nên dùng vải mềm lau bên trong bình để tránh làm trầy xước lớp men tráng, giúp kéo dài tuổi thọ bình.

Cắm chung ấm với nhiều thiết bị điện khác

Ấm siêu tốc có công suất khá cao, do đó bạn nên cắm điện vào một ổ cắm riêng cho an toàn.

Ngoài ra bạn không nên cùng lúc vừa nấu nước, vừa nấu cơm điện, vừa bật bếp điện, bàn là, máy giặt hay máy nước nóng vì các thiết bị điện này đều có công suất cao, có thể gây quá tải, tự động ngắt nguồn điện hoặc nghiêm trọng hơn có thể gây cháy nổ.

Thói quen sử dụng ấm siêu tốc cực kỳ sai lầm: tốn điện, bình siêu tốc nhanh hỏng lại còn tăng nguy cơ cháy nổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Áp dụng những phương pháp này để đuổi ruồi trong gia đình, chắc chắc rằng chúng sẽ "chạy không kịp" đấy.

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