4 loại nước uống giúp bạn giải nguy ngay lập tức khi ăn thức ăn cay nóng

Nguyên nhân chính khiến chúng ta bị cay sau khi ăn ớt hay những món ăn cay đó là do chất capsaicin - một trong những thành phần chính trong ớt. Chất capsaicin có đuôi hydrocarbon dài, giúp nó có thể liên kết mạnh với chất lipoprotein nằm trên các điểm thụ cảm ở lưỡi và khiến lưỡi cảm thấy cay. Điều đặc biệt là loại chất này thường không tan trong nước nhưng lại tan tốt trong cồn và dầu thực vật, vì vậy nên, sau khi ăn cay dù bạn có uống nước nhiều cỡ nào thì lưỡi cũng sẽ rất khó để giảm bớt vị cay.

Trong khi đó, chủ yếu các loại sữa có nguồn gốc từ động vật, chúng chứa 1 loại chất béo có tên là casein. Đây là một chất có khả năng làm vỡ liên kết giữa capsaicin trong ớt với lipoprotein trên lưỡi, từ đó giúp chúng ta cảm thấy bớt cay hơn. Tuy nhiên, uống sữa sau khi ăn cay chỉ có khả năng làm dịu vị cay trên lưỡi chứ không thể khiến vị cay từ ớt biến mất hoàn toàn.

Công dụng là thế nhưng trà thảo dược quả là loại thức uống “hiếm có khó tìm” đối với thực khách đương trong cuộc vui “xê dịch” nên so với thức uống này, nước chanh trà xanh có mức độ phổ biến cao hơn. Một ly chanh trà xanh không chỉ giúp loại bỏ cảm giác tê nóng “ngay, liền và lập tức” mà còn là giải pháp “tốt dáng đẹp da" vô cùng hữu hiệu.

Thành phần dưỡng chất trong trà giúp người ăn cay giảm đi cảm giác khó chịu và đau dạ dày thường. Đây được xem là giải pháp ít khuyết điểm nhất cần áp dụng, việc đáng quan ngại chính là chỗ ăn có phục vụ thức uống này hay không thôi.

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Nước ấm

Súc miệng nước ấm là một cách hữu hiệu để làm giảm cay nhanh chóng vì chúng có thể hòa tan chất capsaicin. Lưu ý chỉ dùng nước ấm chứ không quá nóng vì có thể gây bỏng. Bạn nên thực hiện súc miệng với nước ấm vài lần liên tục.

Ngoài ra, mọi người có thể ăn chocolate, miếng bánh mì hay nắm cơm nhỏ cũng sẽ loại bỏ được chất capsaicin trong ớt khỏi lưỡi. Nếu không có những thứ trên, bạn có thể ngậm chút muối trong miệng hay đánh răng để giảm vị cay.

Rượu

Chất cồn trong rượu có khả năng hòa tan capsaicin, bạn có thể uống một ly bia hay ly rượu nhỏ. Hiệu quả của liệu pháp này không thể so sánh với sữa vì chất cồn chỉ đóng vai trò dung môi hòa tan chứ không thể trung hòa capsaicin. Do đó, cảm giác cay tuy có giảm nhưng sẽ bị mang đi phát tán khắp vùng miệng.