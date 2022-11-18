"Thủ phạm" khiến cá bị tanh cho dù đã nấu kỹ đích thị là 5 bộ phận không phải ai cũng để ý đến

Để xử lý nó bạn có thể ngâm cá trong nước muối loãng, nước vo gạo hoặc nước có giấm ăn/chanh để loại bỏ toàn bộ phần tiết cá còn sót lại.

Bên cạnh đó, cá mua về bạn nên dùng dao hoặc kéo cắt nhanh động mạch chủ để cá chết ngay. Bạn không nên để cá vùng vẫy lâu như thế máu sẽ đọng lại trong thân cá khiến cá trở nên tanh hơn.

Không ít bà nội trợ cho rằng những loại cá có màu trắng thì không cần đánh vảy, cứ để nguyên mà ăn. Ngoài việc khiến món cá bớt ngon vì lớp vảy chẳng ngon lành gì thì đó cũng là một bộ phận gây tanh của cá.

Khi đánh vảy cá xong bạn sẽ thấy có một lớp chất nhầy bám trên cá. Đây cũng chính là một trong những điểm gây tanh trên thân cá. Do đó, khi mổ cá, đánh vảy xong bạn cần phải rửa sạch cả lớp chất nhầy này bằng cách dùng dao cạo sạch nó đi. Với một số loại cá có nhiều chất nhầy đặc chưng và khó rửa sạch như cá da trơn bạn có thể bóp với muối hoặc dấm cũng rất hiệu quả.

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Màng đen trong bụng cá

Lớp màng đen này có chút mùi tanh, khá bẩn và còn có thể tạo ra vị đắng, vị đắng này ảnh hưởng rất nhiều đến mùi vị của cá khi chế biến. Vì vậy, hãy cố gắng loại bỏ càng sạch càng tốt. Để xử lý nó, bạn chỉ cần dùng tay hoặc khăn chà xát là có thể rửa sạch, chà xát sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Xương yết hầu cá

Phần xương yết hầu của cá có mùi tanh đặc trưng nên bạn cần loại bỏ chúng khi sơ chế. Các đầu bếp cho biết chỉ cần quan sát ở dưới miệng của cá, thấy phần nhô ra gần với lưỡi cá thì đó chính là xương yết hầu. Lúc này, bạn chỉ cần dùng tay kéo nhẹ ra hoặc lấy kéo cắt bỏ là được.

Máu đông trong xương cá

Máu cá rất tanh tuy nhiên cá không có nhiều máu khi mổ ra. Phần máu đọng lại thường ở mang cá vá ở giữa các xương lớn. May mắn là phần máu này bạn có thể dễ dàng làm sạch. Chỉ cần rửa bằng bằng nước và tay là sạch.

Chưa kể, nhiều người có kinh nghiệm chia sẻ, khi mổ cá, nên rút sợi gân ở hai bên thân cá. Sau khi rửa cá xong, dùng dao khứa một đường ngang thân cá, cách đầu và thân 1cm.

Lúc này bạn sẽ thấy một đường gân như chỉ trắng hở ra. Hãy từ từ kéo nó ra cho đến hết. Làm như vậy với cả hai mặt thân cá. Việc này sẽ giúp cá giảm mùi tanh đi rất nhiều. Làm đủ những bước trên, con cá của bạn đảm bảo đã hết tanh, sẵn sàn cho việc chiên rán, hấp, nấu...