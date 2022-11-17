5 thực phẩm tưởng lạ mà quen lại chính là "thủ phạm" khiến cơ thể bạn bốc mùi

Cà phê nói riêng và các loại đồ uống chứa caffein nói chung có khả năng kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tuyến mồ hôi hoạt động. Ngoài ra, cà phê cũng có tính axit cao, gây ra tình trạng khô miệng, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển sinh ra mùi hôi.

Bạn nên hạn chế uống cà phê mà thay vào đó hãy sử dụng cá loại trà thảo mộc. Chúng chứa lượng chất chống oxy hóa cao, tốt cho sức khỏe , giúp cải thiện vấn đề mùi hôi của cơ thể.

Thịt đỏ

Ăn nhiều thịt đỏ có thể khiến tuổi thọ bị rút ngắn, nhanh đói và cơ thể có mùi hôi. Đó là do khi vào cơ thể, một phần thịt không được tiêu hóa khiến cho các chất dư thừa được bài tiết qua đường mồ hôi rồi kết hợp với vi khuẩn. Một nghiên cứu đã chỉ ra phái đẹp ăn chay có mùi cơ thể dễ chịu hơn người ăn quá nhiều thịt.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến, đóng hộp tiêu biểu như thịt hun khói, xúc xích, thức ăn chế biến đóng hộp,…có chứa nhiều muốn, hydro hóa dầu, đường và bột mì.

Đây là những tác nhân gây nên mùi hôi thối trong dạ dày khiến hơi thở và cơ thể của bạn bị bốc mùi.

Đặc biệt là đồ ăn nhanh như bizza, khoai tây chiên, sanwich,…các loại nước uống có ga, cồn, chất kích thích từ caffein,…khiến hệ bài tiết bị rối loạn, và có mùi đặc trưng.

Ngoài ra, những thực phẩm này cũng sẽ khiến bạn dễ bị tăng cân, béo phì nếu sử dụng thường xuyên với số lượng lớn. Béo phì cũng là một nguyên nhân khiến mùi cơ thể của bạn không được thơm tho do tuyến mồ hôi của bạn luôn chứa một lượng dầu lớn.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Đồ ăn chiên, xào, nhiều dầu mỡ sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa làm ứ động thức ăn trong dạ dày khiến chúng bốc mùi. Vì vậy, đây là lý do mà ngày hè nóng nức bạn không nên ăn nhiều đồ ăn chiên rán như thế.

Sự bài tiết dầu mỡ qua tuyến mồ hôi cũng sẽ khiến chúng lưu lại trên quần áo, kết hợp với vi khuẩn gây mùi hôi khó chịu.

Thậm chí bạn có thể bị bệnh hôi nách khi lượng mồ hôi ở nách lớn có sự kết hợp củ vi khuẩn khiến tuyến mồ hôi bị nhiễm khuẩn và gây bệnh hôi nách cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cá

Cá rất có lợi cho sức khỏe nhưng lại chứa nhiều choline khiến nó có mùi tanh. Nếu ăn quá nhiều, bạn sẽ bị ám mùi. Những người mắc phải rối loạn di truyền gen có tên trimethylaminuria rất hay "bốc mùi" sau khi ăn cá do không chuyển hóa được thực phẩm, buộc phải giải phóng trimethylamine qua đường mồ hôi.