Những mẹo hay và đơn giản giúp bạn không còn bị mờ kính khi đeo khẩu trang

Mẹo vặt trong bếp 16/11/2022 18:04

Thời điểm hiện tại khẩu trang vẫn là vật bất ly thân đối với nhiều người. Tuy nhiên, đối với những người gặp bệnh về mắt thì tầm nhìn sẽ bị cản trở nếu đeo khẩu trang, giải quyết chuyện đó cực đơn giản với 5 mẹo sao!

Rửa kính bằng nước xà phòng

Trước khi đeo kính, hãy rửa kính bằng nước xà phòng rồi để kính khô tự nhiên hoặc lau khô nhẹ nhàng bằng loại khăn lau kính chuyên dụng.

Điều này sẽ giúp mắt kinh ít bị mờ khi đeo khẩu trang. Nghiên cứu cho thấy, việc này giúp tạo một lớp chất hoạt động bề mặt trên kính, làm giảm sức căng và khiến các phân tử nước được trải đều ra thành một lớp trong suốt, không cho hơi nước có cơ hội lưu lại và làm mờ kính.

Dùng xịt chống mờ kính cận

Một số loại dung dịch chống mờ kính cận bán sẵn trên thị trường có thể phủ lên kính một lớp phim nhìn xuyên thấu, giúp ngăn sương mù hình thành. Nhiều loại được pha chế để sử dụng cho kính đeo mắt, thiết bị bảo vệ cá nhân, kính bơi và mặt nạ lặn.

Lưu ý, nên tìm thương hiệu uy tín để không làm hỏng lớp phủ bảo vệ trên kính mắt. Tránh các loại thuốc xịt dùng để làm mờ đèn pha ô tô vì những sản phẩm này gây hại khi tiếp xúc gần mắt và da.

Những mẹo hay và đơn giản giúp bạn không còn bị mờ kính khi đeo khẩu trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gập phần cứng của khẩu trang vào trong

Như cách đeo thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng gọng phía trên của khấu trang để gập sát vào mũi, tuy nhiên nếu những ai mang mắt kính nó sẽ khiến bị hấp hơi và làm mờ phần mắt kính. Vì vậy để giảm lượng hơi này, chúng ta sẽ gập phần gọng cứng này vào bên trong, đồng thời với mẹo này cũng giúp chúng ta không bị đau khi mang khẩu trang.

Dùng bọt cạo râu

Thoa một lớp bọt cao râu lên mặt trong của tròng kính rồi lau sạch chúng bằng khăn lau kính chuyên dụng sẽ giúp ngăn chặn tình trạng bám hơi nước. Bọt cao râu cũng sẽ hoạt động tương tự như nước xà phòng và mang lại hiệu quả tốt.

Những mẹo hay và đơn giản giúp bạn không còn bị mờ kính khi đeo khẩu trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cố định khẩu trang bằng băng dính an toàn cho da

Nếu da không quá nhạy cảm, bạn có thể lấy một dải băng dính mảnh mảnh cố định khẩu trang ở đúng vị trí và dán mép trên để ngăn kính bị làm mờ.

Một số người đã thành công với các loại băng thể thao, được sử dụng trên da. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với phương pháp này. Kể cả loại băng keo được thiết kế để sử dụng trên da cũng có thể làm tổn thương vùng da mỏng quanh mắt và mũi.

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