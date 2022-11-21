Đuổi ruồi bằng các nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong gia đình, an toàn và cực kỳ hiệu quả

Khi cần dùng, bạn đem rượu na trộn lẫn với đường trắng hoặc mật ong, rải xung quanh vườn hoặc khu đựng rác. Ruồi hay côn trùng ăn phải sẽ bị ngộ độc. Lưu ý, hạt na có độc nên cần để tránh tầm tay trẻ nhỏ và thú cưng trong nhà.

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Cách đuổi rồi sử dụng chuối cũng rất đơn giản. Bạn chuẩn bị 1-2 chiếc bát, màng bọc thực phẩm và chuối chín thơm để thu hút ruồi.

Trước tiên, hãy lột vỏ chuối và cắt thành nhiều khoanh nhỏ, cho vào bát rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc kín và chắc miệng bát lại. Tiếp theo, dùng một cây tăm hoặc đinh nhỏ chọc thủng nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt miếng màng bọc để mùi chuối chín có thể thoát ra và thu hút ruồi. Ruồi sẽ chui vào bát mà không thoát ra được.

Diệt ruồi bằng chanh

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Chanh ngoài sử dụng trong nấu nướng, làm sạch đồ gia dụng còn có công dụng đuổi ruồi. Bạn hãy cắt đôi một quả chanh, đặt trong lòng vi sóng và mở cánh cửa lò qua đêm.

Sáng hôm sau, hãy đóng cửa lò lại và bật lò trong vài phút. Khi mở cửa lò vi sóng, bạn sẽ thấy mùi thơm của chanh tỏa ra khắp nơi. Ruồi giấm không thích mùi này và chúng sẽ không dám đến gần.

Bạn cũng có thể đặt vỏ chanh hoặc vỏ cam ở khu vực có nhiều ruồi. Vỏ cam, chanh có chứa tinh dầu giúp xua đuổi ruồi, muỗi hiệu quả.

Hốn hợp nước xà phòng, bột ớt

Ảnh minh họa: Internet

Ruồi rất dễ bị thu hút bởi các loại dung dịch có hương vị trái cây, nên bạn có thể hòa nước xà phòng (xà phòng pha với nước theo tỉ lệ 1:1), sau đó pha thêm các loại hương vị hoa quả như chanh hoặc táo, thêm cả giấm táo để diệt được nhiều ruồi.

Sau khi đã pha xong, bạn đổ dung dịch vào bình xịt, thêm chút bột ớt cay và phun nó lên những nơi ruồi hay đậu và bay tới như cửa, các ngóc ngách trong nhà, ruồi sẽ bị thu hút và chết do uống phải xà phòng.

Diệt ruồi bằng giấm táo

Giấm táo là một nguyên liệu nấu ăn phổ biến, nhiều nhà có sẵn. Bạn có thể sử dụng giấm táo để diệt ruồi.

Đổ một ít giấm táo vào trong một cái lọ, đặt phễu nhựa lên trên (học tự làm bằng giấy). Chiếc phễu sẽ dẫn dụ ruồi vào nhưng làm chúng khó thoát ra. Sau đó, bạn chỉ cần đặt lọ này ở những nơi ruồi thường xuyên xuất hiện là được.