3 sai lầm phổ biến thường gặp khi sử dụng máy giặt gây ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu năng của thiết bị, tiền điện tăng chóng mặt

Mỗi loại máy giặt đều có một trọng lượng quần áo quy định. Giặt quá ít hay quá nhiều sẽ không phát huy hết tác dụng của máy mà còn làm ảnh hưởng đến hiệu quả giặt.

Nếu giặt quá ít, quần áo sẽ dồn về một phía, làm lồng giặt mất cân đối. Khi vận hành sẽ tạo ra những cú va đập và lắc mạnh.

Giặt quá nhiều quần áo một lúc khiến máy dễ bị quá tải, quần áo quấn lại với nhau thành một khối, các vết bẩn sẽ không được làm sạch triệt để.

Bạn nên căn đúng lượng quần áo theo quy định của nhà sản xuất (có thể ước lượng khoảng 4/5 chiều cao lồng giặt).

Không vệ sinh máy giặt

Đây là một trong những sai lầm phổ biến. Các gia đình sử dụng máy giặt hàng ngày nhưng rất hiếm khi vệ sinh thiết bị này. Giống với tất cả các đồ dùng gia dụng khác trong nhà, máy giặt cũng cần được vệ sinh định kỳ. Việc làm sạch và kiểm tra thường xuyên giúp kéo dài tuổi thọ cho máy..

Vệ sinh máy thường xuyên giúp loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc, cặn bột giặt, xơ vải... Như vậy, quần áo cũng được giặt sạch hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, một số dòng máy giặt hiện đại có chế độ nhắc nhở việc vệ sinh lồng giặt. Khi đó bạn chỉ cần vệ sinh đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất là được. Đối với những máy không có chức năng này, thì trung bình mỗi tháng bạn nên vệ sinh máy một lần.

Sử dụng quá nhiều bột giặt hoặc sai loại bột giặt

Nhiều người có suy nghĩ rằng đổ nhiều bột giặt sẽ giúp quần áo sạch hơn. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm.

Khi bạn đổ nhiều bột giặt hơn mức cần thiết, lượng bột dư thừa tồn đọng trong máy. Độ ẩm sẵn có trong máy khiến bột giặt bị mốc hay thành cặn trong hốc máy, thân lồng, lâu dần gây ảnh hưởng đến chu trình giặt.

Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp ngược lại, nếu bạn đổ quá ít bột giặt, quần áo sẽ không sạch. Nên lưu ý rằng các nhà sản xuất luôn có định lượng cụ thể cho các loại bột giặt, viên giặt, nước giặt. Ví dụ, 1 nắp nước giặt có thể giặt một mẻ quần áo 7-8 kg. Do đó, khi đổ bột giặt vào máy, không nên đổ trực tiếp vào khay mà dùng nắp chai hay cốc có trong túi bột giặt/nước giặt để đo định lượng phù hợp trước đã. Cách làm này vừa giúp máy sạch sẽ, không bị lem chất giặt tẩy, còn giúp bạn đo được lượng hợp lý.

Khi chọn loại bột giặt, bạn cũng nên lưu ý bao bì sản phẩm để biết loại bột giặt đó dùng cho máy cửa ngang hay cửa đứng, có nước xả hay chưa... Chọn lựa loại không phù hợp, tạo nhiều bọt quá có thể gây ảnh hưởng đến độ bền của lồng giặt.