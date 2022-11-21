Có 5 loại thực phẩm giúp bạn khắc phục hệ quả của những cơn say không thua kém gì nước chanh và gừng

Kiến thức hay 21/11/2022 13:09

Những thực phẩm sao đây sẽ giúp bạn giải bia rượu chanh chóng, những cơn say trong bàn tiệc không còn là nỗi lo ngày tết này nữa.

Chuối

Khi chúng ta sử dụng rượu bia đến một ngưỡng nào đó sẽ có cảm giác cơ thể nóng bừng, mặt và thân mình đỏ lựng lên, chảy mồ hôi nhễ nhại. Hiện tượng trên là do các mạch máu ngoại biên giãn ra. Điều này khiến cơ thể chúng ta bị mất nước và các chất điện giải. Do đó, vào buổi sáng hôm sa thức dậy, việc sử dụng vài trái chuối sẽ cung cấp cho cơ thế nhiều chất bổ dưỡng và chất điện giải kali, giúp làm dịu nhữn cảm giác khó chịu do bia rượu gây ra.

Nước dừa

Nước dừa là thức uống ít đường, mức calo thấp nhưng giàu chất điện giải, khoáng chất, chất chống oxy hóa cùng hàm lượng dinh dưỡng phù hợp, từ đó mang lại nhiều lợi ích.

Loại đồ uống có vị ngọt dịu này có tác dụng lợi tiểu, khiến chúng ta đi vệ sinh nhiều hơn, qua đó rút dần rượu, bia ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nước dừa còn giúp cơ thể bù nước, ngăn chặn tình trạng mất nước do các loại đồ uống có cồn gây nên.

Cải thảo

Cải thảo có chứa nhiều nước, vitamin và chất xơ, giúp bổ sung nước cho người uống rượu bia, để gan hoạt động tốt hơn và nhanh chóng giảm bớt cảm giác say. Cách làm: Cải thảo rửa sạch, thái nhỏ, thêm chút giấm, đường, trộn đều như muối gỏi, đợi 10 phút là ăn được. Món salad cải thảo kiểu này có vị chua ngọt, giúp giải rượu rất nhanh.

Cà chua

Nước ép cà chua cũng giàu fructose, có thể giúp thúc đẩy sự phân hủy của các loại đồ uống có cồn. Nếu bạn uống khoảng 300ml nước ép cà chua hoặc nhiều hơn thì cơn chóng mặt do uống rượu có thể dần dần biến mất.

Bột sắn dây

Sắn dây có vị ngọt, tính bình, hỗ trợ tốt cho chức năng của các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan, thận, bàng quang. Vì thế bột sắn dây cũng là một thức uống giải rượu được nhiều người yêu thích và sử dụng thường xuyên. Cách pha chế rất đơn giản, chỉ cần cho 2 thìa bột sắn dây cùng 1 thìa đường vào cốc nước nguội, khuấy đều cho tan là có thể uống được ngay. Nếu có chanh có thể cho thêm nửa quả chanh, axit trong chanh giúp tăng tác dụng giải rượu bia của bột sắn dây hơn.

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Từ khóa:   kiến thức hay say rượu thực phẩm giải rượu

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