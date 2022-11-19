Ăn cay giúp kích thích sự ngon miệng nhưng liệu bạn đã biết tác hại nếu ăn cay quá nhiều chưa?

Một trong những nguyên nhân chính và phổ biến khiến dạ dày bị khó chịu và buồn nôn đó là vò bạn ăn quá nhiều đồ cay. Theo một nghiên cứu khoa học đã cho ra kết quả rằng, trong thức ăn cay có chất chất capsaicin có thể gây ảnh hưởng lên dạ dày và làm dạ dày bị khó chịu. Một số triệu chứng bạn có thể gặp phải khi ăn cay quá nhiều như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy kèm theo cảm giác buốt rát. Nếu bạn thấy bản thân khá nhạy cảm với đồ cay thì tốt hơn hết hãy "tạm biệt" chúng nhanh nhất có thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc sử dụng nhiều ớt và gia vị cay với tần suất thường xuyên cùng với mức độ cay nhiều có thể gây nên tình trạng loét miệng hoặc nổi mụn nhọt, nóng rát ở hậu môn cũng như các cơ quan khác,... Bên cạnh đó, trong bột ớt hoặc ớt tươi khi bị mốc sẽ hình thành chất độc aflatoxin, có khả năng gây ngộ độc và các bệnh ung thư.

Da dễ bị mọc mụn và bị kích ứng

Hầu hết các loại đồ ăn cay đều có tính hút ẩm cao nên nếu ăn quá mức nó sẽ khiến cho làn da trở nên sần sùi, khô ráp. Không những thế, chất cay trong các món đồ ăn cay nóng còn kích thích làm da nóng nên dễ nổi mụn hơn.

Ăn nhiều đồ cay quá mức trong một lần cũng dễ làm cho da bị kích ứng ở những mức độ khác nhau. Triệu chứng kích ứng da rất dễ nhận thấy trong tình huống này là ngứa, nóng da ở những vùng tiếp xúc với đồ cay.

Ảnh minh họa: Internet

Gây mất ngủ

Những loại thức ăn có chứa nhiều acid như thức ăn cay thường sẽ khiến tình trạng giấc ngủ của bạn bị kém đi vì nóng trong người hay gây ợ nóng. Đây là một trong những loại bệnh lý khá phổ biến ở những người bị trào ngược dạ dày thực quản. Hay nói cách khác, đây là hiện tượng trào ngược acid.

Các chuyên gia y tế hàng đầu khuyên rằng, trước khi đi ngủ chúng ta không nên ăn những món ăn cay nóng. Nếu không khi nằm trên giường bạn sẽ rất khó để có thể đi vào giấc ngủ, thậm chí là còn mất ngủ suốt cả đêm khiến tinh thần mệt mỏi, không đủ năng lượng hoạt động vào ngày hôm sau.

Mất cảm giác ngon miệng với thực phẩm tự nhiên

Một nghiên cứu khoa học tại Hoa Kỳ cho thấy những người thường xuyên sử dụng ớt hay đồ ăn cay quá mức trong bữa ăn hàng ngày có thể khiến cho vị giác của lưỡi quá tải. Điều này dẫn đến việc khả năng tiếp nhận các chất trong thực phẩm bị ảnh hưởng, thậm chí làm mất cả khả năng phân biệt vị. Do vậy, chúng ta chỉ nên nên ăn cay 2-3 lần/tuần và ăn với tần suất ngắt quãng, không nên ăn quá thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh trĩ

Ớt có tính hút nước cao nên nếu ăn nhiều rất dễ làm thiếu nước trong người, táo bón do nóng nhiệt, áp xe hậu môn, đại tiện khó. Tình trạng này càng kéo dài thì càng khiến cho búi trĩ bị lòi ra.