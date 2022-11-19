Ăn cay giúp kích thích sự ngon miệng nhưng liệu bạn đã biết tác hại nếu ăn cay quá nhiều chưa?

Kiến thức hay 19/11/2022 17:34

Việc nạp quá nhiều thực phẩm cay nóng có thể gây hại nhiều đến hệ tiêu hóa, đường ruột, gây mất ngủ hay thậm chí là ảnh hưởng đến cả 'mặt tiền' của bạn nữa đấy!

Thức ăn cay có thể gây tiêu chảy

Một trong những nguyên nhân chính và phổ biến khiến dạ dày bị khó chịu và buồn nôn đó là vò bạn ăn quá nhiều đồ cay. Theo một nghiên cứu khoa học đã cho ra kết quả rằng, trong thức ăn cay có chất chất capsaicin có thể gây ảnh hưởng lên dạ dày và làm dạ dày bị khó chịu. Một số triệu chứng bạn có thể gặp phải khi ăn cay quá nhiều như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy kèm theo cảm giác buốt rát. Nếu bạn thấy bản thân khá nhạy cảm với đồ cay thì tốt hơn hết hãy "tạm biệt" chúng nhanh nhất có thể. 

Gây nóng trong người

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc sử dụng nhiều ớt và gia vị cay với tần suất thường xuyên cùng với mức độ cay nhiều có thể gây nên tình trạng loét miệng hoặc nổi mụn nhọt, nóng rát ở hậu môn cũng như các cơ quan khác,... Bên cạnh đó, trong bột ớt hoặc ớt tươi khi bị mốc sẽ hình thành chất độc aflatoxin, có khả năng gây ngộ độc và các bệnh ung thư.

Da dễ bị mọc mụn và bị kích ứng

Hầu hết các loại đồ ăn cay đều có tính hút ẩm cao nên nếu ăn quá mức nó sẽ khiến cho làn da trở nên sần sùi, khô ráp. Không những thế, chất cay trong các món đồ ăn cay nóng còn kích thích làm da nóng nên dễ nổi mụn hơn.

Ăn nhiều đồ cay quá mức trong một lần cũng dễ làm cho da bị kích ứng ở những mức độ khác nhau. Triệu chứng kích ứng da rất dễ nhận thấy trong tình huống này là ngứa, nóng da ở những vùng tiếp xúc với đồ cay.

Ăn cay giúp kích thích sự ngon miệng nhưng liệu bạn đã biết tác hại nếu ăn cay quá nhiều chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gây mất ngủ

Những loại thức ăn có chứa nhiều acid như thức ăn cay thường sẽ khiến tình trạng giấc ngủ của bạn bị kém đi vì nóng trong người hay gây ợ nóng. Đây là một trong những loại bệnh lý khá phổ biến ở những người bị trào ngược dạ dày thực quản. Hay nói cách khác, đây là hiện tượng trào ngược acid.

Các chuyên gia y tế hàng đầu khuyên rằng, trước khi đi ngủ chúng ta không nên ăn những món ăn cay nóng. Nếu không khi nằm trên giường bạn sẽ rất khó để có thể đi vào giấc ngủ, thậm chí là còn mất ngủ suốt cả đêm khiến tinh thần mệt mỏi, không đủ năng lượng hoạt động vào ngày hôm sau.

Mất cảm giác ngon miệng với thực phẩm tự nhiên

Một nghiên cứu khoa học tại Hoa Kỳ cho thấy những người thường xuyên sử dụng ớt hay đồ ăn cay quá mức trong bữa ăn hàng ngày có thể khiến cho vị giác của lưỡi quá tải. Điều này dẫn đến việc khả năng tiếp nhận các chất trong thực phẩm bị ảnh hưởng, thậm chí làm mất cả khả năng phân biệt vị. Do vậy, chúng ta chỉ nên nên ăn cay 2-3 lần/tuần và ăn với tần suất ngắt quãng, không nên ăn quá thường xuyên.

Ăn cay giúp kích thích sự ngon miệng nhưng liệu bạn đã biết tác hại nếu ăn cay quá nhiều chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh trĩ

Ớt có tính hút nước cao nên nếu ăn nhiều rất dễ làm thiếu nước trong người, táo bón do nóng nhiệt, áp xe hậu môn, đại tiện khó. Tình trạng này càng kéo dài thì càng khiến cho búi trĩ bị lòi ra.

7 kiểu ăn cơm có thể khiến bạn rước bệnh vào thân, bỏ ngay khi còn có thể!

7 kiểu ăn cơm có thể khiến bạn rước bệnh vào thân, bỏ ngay khi còn có thể!

Có thể bạn chưa biết bản thân của bạn đang phạm phải những lỗi cơ bản này trong mỗi bữa cơm, đừng tưởng chúng không có hại gì, mặc khác khiến cơ thể bạn 'yếu đi' đấy. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Xem thêm
Từ khóa:   kiến thức hay thực phẩm cay nóng hậu quả của việc ăn cay nhiều

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 36 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 46 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 55 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ