Giặt tất đừng chỉ dùng mỗi xà phòng, áp dụng theo 5 cách này loại bỏ vết bẩn trên tất "nhanh gọn lẹ" trắng sạch như mới

Kem đánh răng không đơn thuần giúp mọi người vệ sinh răng miệng, mà nó còn hữu ích trong việc nhà, nhất là trong chuyện giặt tất .

Vậy nên, mọi người chỉ cần lấy ít kem đánh răng cho vào lòng bàn tay, kế đến trùm tất vào tay để chà xát. Sau đó không lâu mọi người thấy vết ố bẩn trên tất bị đánh bay, nhìn chẳng khác gì mới mua cả.

Pha xà phòng, baking soda vào chậu nước ấm. Cho tất vào ngâm trong dung dịch này trong vài giờ. Baking soda sẽ giúp khử mùi hôi của tất. Trong khi đó, xà phòng và nước ấm sẽ giúp loại bỏ vết bẩn. Sau đó, bạn hãy thêm một cốc giấm trắng vào chậu để làm mềm vải. Ngâm tất thêm một lúc rồi đem đi giặt với nước sạch (hoặc bỏ vào túi lưới rồi giặt máy như bình thường).

Sử dụng chanh tươi

Axit trong nước chanh có tác dụng tẩy sạch vết bẩn bám vào tất. Bạn có thể loại bỏ những vết bẩn khó nhất bằng cách ngâm tất vào hỗn hợp nước và nước cốt chanh tươi trong 2-3 giờ.

Nếu vết ố vàng không biến mất hoàn toàn, hãy chà xát các khu vực bị ảnh hưởng với nước chanh và chất tẩy rửa sau đó giặt nhẹ sau 15 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Thuốc tẩy

Thay vì chỉ dùng bột giặt thông thường, bạn có thể sử dụng thuốc tẩy để làm sạch tất. Hãy chọn loại thuốc tẩy nhẹ nhàng, không làm hỏng sợi vải. Pha thuốc tẩy theo hướng dẫn trên bao bì và ngâm tất bẩn vào dung dịch có chứa thuốc tẩy. Các vết bẩn sẽ được làm sạch nhanh chóng. Sau đó, bạn chỉ cần giặt lại tất với nước sạch và đem đi phơi khô là được.

Giặt tất với nưới sôi

Phương pháp đun sôi cũng có thể giúp làm sạch bụi bẩn trên tất trắng.

Bạn đổ nước vào chậu rồi thêm một phần tư quả chanh và một ít bột giặt vào. Sau đó, bạn cho tất vào đun sôi trong 15-20 phút. Cuối cùng, bạn có thể giặt tất trong máy giặt hoặc bằng tay.

Lưu ý:

Tất len ​​không nên đun sôi, nên được giặt bằng nước ấm với dầu gội đầu nhé!