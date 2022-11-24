5 tips làm sáng trang sức bạc cực đơn giản mà bạn nên thử ngay tại nhà

Bạc sẽ bị xỉn màu mất thẫm mỹ trong một khoảng thời gian sử dụng, để làm cho những vết xỉn màu đó biến mất và trở lại một màu trắng sáng, hãy thử ngay những mẹo này.

Làm sáng vàng bạc bằng nước sôi và dầu gội đầu

Bạn hãy pha loãng dầu gội đầu vào nước ấm rồi bỏ đồ trang sức cần làm sạch vào ngâm trong đó khoảng 10 phút.

Sau đó, lấy món đồ trang sức ra, rửa lại bằng nước ấm và thấm khô, dùng một miếng vải mềm lau cho sáng bóng.

Dùng nước vo gạo

Sau khi vo gạo, hãy chắt lấy phần nước vo gạo, đợi lắng thì đổ bớt phần nước trong bên trên đi và đổ phần nước đậm đặc vào nồi đun sôi lên (chú ý đừng dùng phần nước đặc quá kẻo bị cháy). Thả món trang sức của bạn vào đun thêm 1-2 phút nữa thì lấy ra, rửa lại bằng xà phòng rồi lau khô hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng kem đánh răng

Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Lấy một lượng nhỏ kem đánh răng vào một cái bát với một hoặc hai thìa nước. Kem đánh răng loại bỏ các bụi bẩn tích tụ trên đồ trang sức rất tốt mà không làm hao mòn chúng.

Bước 2: Dùng bàn chải đánh răng loại lông mềm mịn, quét hỗn hợp trên và chà nhẹ lên trang sức. Ngoài ra, bạn cũng có thể chà trực tiếp kem đánh răng lên trang sức mà không cần pha thêm nước. Tuy nhiên, cách đó khiến cho kem đánh răng rơi vào kẽ trang sức, khó làm sạch.

Bước 3: Rửa sạch lại với nước ấm để loại bỏ các bụi bẩn còn xót lại.

Sử dụng chanh và muối

Chuẩn bị một nồi nước nhỏ, vắt một miếng chanh và cho một thìa cà phê muối vào đun sôi. Khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, bỏ món đồ cần làm sạch vào đun tiếp khoảng 3 phút thì tắt bếp.

Dùng quả bồ kết

Dùng quả bồ kết khô đã nướng qua lửa, đập vụn cho vào đun sôi với nước, đợi nổi bọt thì tắt bếp. Cho trang sức vào nồi nước bồ kết ngâm khoảng 30 phút rồi lấy ra rửa lại với nước và lau khô.

6 loại thực phẩm chẳng lo hết hạn sử dụng, loại thứ 2 nhà nào cũng có Bạn không cần lo lắng về thời gian sử dụng của những thực phẩm sao, có thể bạn chưa biết rằng chúng để lâu cách mấy cũng không hư hỏng đấy.

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