Tìm hiểu 6 loại nguyên liệu khử mùi hôi khó chịu tủ lạnh hiệu quả, đơn giản nhưng lại giữ thơm được cả tháng

Chè khô có tác dụng khử mùi rất tốt. Bạn hãy lấy 50g chè khô đựng trong túi vải nhỏ và để vào tủ lanh. Bạn cũng có thể sử dụng loại chè túi lọc.

Tinh chất trong chè sẽ hút hết mùi hôi của tủ lanh. Sau khoảng 1 tháng, bạn có thể lấy túi chè ra phơi nắng và tái sử dụng.

Vỏ cam hay vỏ quýt có chứa tinh dầu thơm tự nhiên, nên bạn có thể đem vỏ cam, quýt, bưởi rửa sạch và lau khô, sau đó đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh.

Sau khoảng 3 ngày thì vỏ cam quýt sẽ tự hút sạch mùi hôi trong tủ. Bạn có thể liên tục thực hiện cách đơn giản này để cho tủ lạnh sạch được mùi hôi.

Ảnh minh họa: Internet

Baking soda

Banking Soda được biết đến như là thần dược tẩy rửa và khử mùi. Bạn có thể dễ dàng khử mùi hôi trong tủ lạnh bằng cách sử dụng một ít baking soda. Cho vài muỗng baking soda vào hộp không đậy nắp, hoặc đổ nó ra đĩa, rồi cho vào tủ lạnh để hấp thu hết mùi thức ăn còn vương lại. Cứ để đĩa bột trong tủ đến khi mùi hôi đã bay hết.

Cà phê

Cà phê là một nguyên liệu dễ tìm và cũng vô cùng hiệu quả. Nếu baking soda không thể hoàn toàn loại bỏ mùi hôi trong tủ lạnh nhà bạn, hãy trộn bột cà phê xay vào hỗn hợp banking soda để đánh bại mùi khó chịu. Tủ lạnh có thể ám mùi cà phê một thời gian nhưng rồi sẽ phai dần.

Ảnh minh họa: Internet

Quả thơm (quả khóm)

Quả thơm cũng là một trong các nguyên liệu tự nhiên giúp khử mùi hôi cho tủ lạnh hiệu quả. Quả thơm sau khi mua về, bạn chỉ cần gọt vỏ, sau đó cắt làm 4 phần nhỏ rồi cho vào tủ lạnh.

Tủ lạnh không những không còn mùi hôi khó chịu mà còn thơm mùi dứa, giữ cho không khí bên trong tủ lạnh luôn tươi mát.

Sử dụng than củi hoặc than hoạt tính

Than củi có khả năng hút ẩm và khử mùi tủ lạnh khá tốt. Bạn hãy lấy một ít than củi và nghiền nát, cho vào túi vải sau đó đặt vào trong ngăn của tủ lạnh. Sau thời gian khoảng 1 tháng thì nên thay túi than củi đó bằng một túi than mới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng than hoạt tính khử mùi. Loại than này giúp khử sạch mùi hôi và lại không làm thay đổi chất lượng cũng như mùi vị của thực phẩm, có thể sử dụng liên tục trong 6 tháng.