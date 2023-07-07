Cho vài lát chanh tươi vào nồi trứng luộc, bạn nhận ngay điều thần kì khi bóc vỏ trứng!

Việc luộc trứng cùng với chanh sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Chỉ cần cho vài lát chanh vào nồi luộc cùng trứng. Vỏ trứng sẽ dễ bóc hơn rất nhiều và phần lòng trắng của trứng sẽ không bị dính vào vỏ.

Luộc trứng là việc vô cùng đơn giản, hầu như ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, khi luộc trứng, rất nhiều người gặp phải tình trạng trứng luộc xong khó bóc vỏ, phần lòng trắng bị dính vào vỏ khiến quả trứng bóc xong không được đẹp mắt.

Thay vì sử dụng chanh, bạn cũng có thể cho thêm 1 thìa cà phê giám vào nồi nước luộc trứng. Cách này cũng giúp việc bóc vỏ trứng diễn ra dễ dàng hơn.

- Cách làm:

Đầu tiên, bạn cứ cho trứng vào nồi luộc như bình thường.

Sau đó bạn cắt một lát chanh cho vào luộc chung với trứng. Đợi trứng sôi tầm 5 phút, tắt bếp, ngâm trứng trong nước nóng thêm ít phút nếu bạn không thích để trứng lòng đào.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn vớt ra và đập tách vỏ thử xem. Vỏ trứng cực kỳ dễ bóc, thậm chí tách luôn cả nửa quả trứng nhanh gọn thế này cũng được.

Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ cần thêm một thao tác đơn giản là bạn đã có thể giải quyết vấn đề rắc rối lúc nào cũng gặp mỗi khi luộc trứng. Vừa tiết kiệm được thời gian bóc vỏ mà việc bóc vỏ cũng dễ dàng hơn, trứng sau khi bóc vỏ xong cũng trơn láng và đẹp mắt. Với số trứng đẹp mắt vừa bóc, bạn có thể dễ dàng chế biến nhiều món như trứng kho thịt, trứng ngâm tương...

Những các lột vỏ trứng luộc siêu dễ khác mà bạn có thể thử

Sử dụng muối

Đây là một mẹo luộc trứng được rất nhiều bà nội trợ áp dụng. Chỉ cần cho 1 thìa cà phê muối vào nước luộc trứng. Vỏ trứng sẽ dễ bóc hơn, lòng trắng không bị dính vào vỏ.

Ngâm trứng trong nước lạnh

Khi trứng vừa chín tới như ý muốn, bạn cần vớt trứng ra và ngâm vào trong âu nước lạnh để trứng giảm nhiệt thật nhanh. Hiện tượng sốc nhiệt/biến nhiệt sẽ giúp trứng róc vỏ, dễ bóc, không bị dính vỏ. Lưu ý, trứng phải ngập trong nước lạnh. Nếu ngâm ít nước hoặc ngâm trong nồi nước luộc thì sẽ không hiệu quả.

Chờ trứng nguội hoàn toàn thì có thể bóc.

Ảnh minh họa: Internet

Để trứng ở nhiệt độ thường trước khi luộc

Trước khi luộc, bạn nên lấy trứng ra khỏi tủ lạnh và để cho trứng trở về nhiệt độ phòng trong vòng 2 tiếng. Việc này nhằm đảo bảo trứng không bị nứt, vỡ trong quá trình luộc cũng như giúp bạn căn giờ luộc chính xác để có được món trứng luộc như ý.

Thời gian luộc trứng

Tùy theo sở thích, bạn có thể luộc trứng chín hoàn toàn hoặc luộc trứng lòng đào.

Khi luộc trứng, cần chú ý lượng nước trong nồi phải đủ ngập trứng. Đun nước sủi tăm nhẹ thì thả trứng vào. Thả trứng nhẹ nhàng, tránh thả mạnh làm trứng va đập và bị vỡ. Đậy vung, đun lửa nhỏ, chỉ để nước sủi lăm tăm.

Nếu muốn lòng đỏ nằm chính giữa quả trứng, trong 3-4 đầu, bạn nên dùng đũa khuấy nhẹ nồi nước vài vòng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn trứng lòng đào hơi chảy nhẹ thì chỉ luộc 6 phút. Muốn trứng chín tới, dẻo mềm thì luộc 8 phút. Trứng chín luộc 10 phút. Trứng chín kỹ luộc 12-15 phút. Luộc lâu thì xung quanh lòng đỏ sẽ xuất hiện viền màu xanh đen, trứng cũng mất đi độ béo bùi và ăn sẽ bị khô.