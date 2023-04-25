Chỉ những nội trợ "tài ba" nhất mới biết mà thay định kỳ 12 món đồ này để giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình

Do đó nên thay thảm chùi chân thường xuyên để giữ cho không gian luôn sạch sẽ, ngăn ngừa tai nạn khi thảm đã cũ và dễ trơn trượt. Bên cạnh đó, thay thảm chùi chân giúp cải thiện thẩm mỹ, giúp không gian sống của bạn trông sạch đẹp hơn.

Thảm chùi chân có công dụng thấm nước, thấm chất dơ để chân được khô ráo, sạch sẽ. Chính vì công dụng đó nên thảm chùi chân là đồ dùng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong gia đình.

Nhiều chị em nội trợ có thói quen sử dụng tiết kiệm là nếu đũa không gãy thì không vứt vào sọt rác. Với thói quen sử dụng này, nhiều gia đình đã sử dụng đũa ít nhất là trên 1 năm.

Thay thảm chùi chân thường xuyên để giữ cho không gian luôn sạch sẽ, ngăn ngừa tai nạn trơn trượt.

Có những nghiên cứu đã tiến hành thống kê số lượng vi khuẩn trên đũa ăn. Kết quả cho thấy, một đôi đũa chứa hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu vi khuẩn.

Không phải tất cả vi khuẩn đều gây hại đối với cơ thể, tuy nhiên, khi hệ miễn dịch của con người suy giảm, các vi khuẩn sẽ xâm nhập vào hệ hô hấp gây ra bệnh về đường hô hấp, hoặc tấn công vào dạ dày gây ra bệnh viêm dạ dày, phá vỡ môi trường trong đường ruột gây ra nôn ói, tiêu chảy.

Vì vậy, lời khuyên đưa ra là sau 3-6 tháng nên thay đũa 1 lần.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại mỹ phẩm và chổi cọ, bộ dụng cụ trang điểm

Mọi đồ mỹ phẩm đều có hướng dẫn chi tiết về thời gian sử dụng, từ khi mở nắp. Các loại phấn phủ, phấn mắt... dùng tối đa 12-15 tháng, nhưng mascara hay eyeliner có tuổi đời ngắn hơn. Nếu có tiền sử các bệnh dị ứng da hay đau mắt, bạn càng nên thường xuyên thay thế các sản phẩm này.

Trên thực tế, các bộ dụng cụ trang điểm như chổi lông, miếng mút trang điểm được sử dụng hằng ngày nhưng hiếm khi được làm sạch theo cách thích hợp. Vì thế, nếu bạn thấy chúng bắt đầu rụng lông, cũ sờn, nên quẳng đi.

Ảnh minh họa: Internet

Gia vị

Thông thường gia vị có xu hướng mất đi tính chất và hương vị khi dùng lâu. Tùy vào từng loại gia vị mà sẽ có hạn sử dụng khác nhau, tuy nhiên nên thay mới gia vị ít sử dụng ít nhất 2 năm 1 lần.

Không những vậy, vấn đề vệ sinh cũng cần được chú ý. Khi sử dụng gia vị quá lâu, chúng có thể trở nên bẩn và có nguy cơ gây ra các vấn đề về vệ sinh.

Gia vị quá lâu sẽ trở nên bẩn và có nguy cơ gây ra các vấn đề về vệ sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Lược

Là một vật dụng dùng để tắm, massage và loại bỏ tế bào chết trên da đầu. Tuy nhiên, lược là một vật dụng có tuổi thọ ngắn, trung bình khoảng một năm.

Vì vậy, bạn cần thay lược định kỳ để đảm bảo an toàn vệ sinh và sức khỏe cho da đầu. Nếu lược bị hỏng hoặc không sử dụng được, hãy thay ngay lập tức để tránh lây lan vi khuẩn có hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Miếng rửa bát

Nhà bếp cũng được đánh giá là nơi chứa nhiều vi khuẩn như nhà vệ sinh. Miếng rửa bát là một trong những đồ dùng chứa những vi khuẩn gây bệnh đó. Chỉ sau 2 ngày khử trùng, vi khuẩn trên miếng rửa chén vẫn có thể sinh sôi nhanh chóng.

Miếng rửa bát chứa lượng vi khuẩn gấp 200.000 bồn cầu, một số loại vi khuẩn thường được tìm thấy như:

E. Coli: gây bệnh tả, tiêu chảy.

Staphylococcus: gây nhiều bệnh nhiễm trùng về da và đường tiết niệu.

Campylobacter: gây bệnh viêm ruột và tiêu chảy.

Thay mới với gói 3 miếng rửa chén sợi nilon 3M Scotch Brite định kỳ giúp giảm tình trạng vi khuẩn sinh sôi, có hại sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Ruột gối

Thay ruột gối cũng là một việc rất quan trọng, có nhiều lý do để thực hiện nó như:

Đảm bảo chất lượng giấc ngủ: vì khi thay ruột gối đem đến sự thoải mái, hỗ trợ giấc ngủ và chăm sóc vùng cổ, vai, gáy của bạn

Ngăn ngừa dị ứng: vì ruột gối cũ có chứa nhiều bụi bẩn, vi khuẩn và dịch tiết cơ thể. Vì vậy, đây là cách thức đơn giản nhất để bạn tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Tiết kiệm chi phí: thay vì mua một chiếc gối mới, bạn chỉ cần thay ruột gối định kỳ để giữ độ mới.

Tăng tuổi thọ cho gối: thay ruột gối giúp giữ độ sạch và tránh nấm mốc dẫn đến nhanh hư và cũ.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn chải đánh răng

Bạn nên thay mới bàn chải đánh răng hoặc đầu bàn chải điện sau 3 đến 4 tháng sử dụng. Việc thay mới cũng phụ thuộc vào tần suất bạn sử dụng bàn chải. Đầu bàn chải tòe lông và cong vẹo là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải sắm một cái mới.

Ảnh minh họa: Internet

Khăn mặt

Khăn lau mặt thường tiếp xúc với nước, phơi chưa khô ráo nên sẽ tạo độ ẩm lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Chưa kể khăn lau mặt thường để trong nhà vệ sinh, môi trường ẩm ướt của nhà vệ sinh dễ khiến khăn lau mặt trở thành ổ vi khuẩn gây bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Thớt

Trong quá trình sử dụng, thớt thường tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Theo thời gian, vi khuẩn, nấm mốc sẽ sinh sối và ẩn náu bên trong các khe hở, vết lằn có trên bề mặt thớt.

Đây là nguyên nhân chính cho những nguồn bệnh phát sinh, lây nhiễm vào các thực phẩm ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Vì vậy, khi thớt có các vết nứt chính là lúc cần thay thớt kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ lót

Đồ lót nên thay trong khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng để đảm bảo khâu vệ sinh và thẩm mỹ. Chất liệu mặc hàng ngày thì nên chọn cotton thoáng mát, thấm hút mồ hôi để cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Với quần áo lót, nên vò xà phòng trước rồi mới cho vào máy giặt. Đồ lót là thứ đồ luôn được các bác sĩ khuyên phải thay thường xuyên nhất, không nên dùng lâu quá một năm dù cho nó chưa hỏng hóc gì.

Áo ngực thường mất đi độ đàn hồi sau 6 tháng sử dụng, và đây cũng là thời điểm mà chúng ta nên mua mới. Những chiếc áo ngực bị dão phần dây hoặc đai lưng sẽ không có hiệu quả. Chúng ta cũng cần vứt bỏ những chiếc áo với phần độn bị xô lệch. Áo lót cũng không còn tác dụng nâng đỡ bộ ngực nếu chúng lồi ra và không ôm sát cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ga trải giường

Sau vài năm, vải sẽ xuất hiện một số dấu hiệu hao mòn như mỏng, phai màu, tạo cảm giác không thoải mái khi sử dụng. Để bảo quản ga giường, bạn có thể sử dụng xen kẽ nhiều bộ. Bên cạnh đó, hãy lựa chọn chế độ ấm hoặc mát khi giặt chúng.

Trên đây là những vật dụng bạn phải thường xuyên thay mới để bởi đây là môi trường thuận lợi để cho các loại vi trùng, vi khuẩn, nấm,... gây bệnh phát triển. Các căn bệnh này không chỉ gây nên sự khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà về lâu dài còn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.