Chỉ cần thêm 3 nguyên liệu đơn giản, sẵn có ở mỗi nhà để có ngay món tôm hấp thơm thịt, ngon "bá cháy" làm chồng mê mẩn

Mẹo vặt trong bếp 27/11/2022 08:20

Tôm hấp là món không khó để làm, nhưng để làm ngon là một chuyện khác. Thường các món đơn giản sẽ khó mà chế biến ngon bởi việc tận dụng hương vị tự nhiên của thực phẩm. Chị em sẽ trở nên chuyên nghiệp và đảm đang hơn trong mắt chồng nếu biết tới 3 thứ nguyên liệu biến món tôm hấp trở nên thật "bắt mồi".

1. Thêm đường và rượu trắng

Phần chất thải trên đầu tôm chính là nguyên nhân khiến cho các món ăn có mùi khó chịu và vị không được thơm ngon, hấp dẫn. Cách để loại bỏ mùi tanh của tôm hiệu quả nhất đó chính là sử dụng một ít đường và rượu trắng.

Chỉ cần thêm 3 nguyên liệu đơn giản, sẵn có ở mỗi nhà để có ngay món tôm hấp thơm thịt, ngon 'bá cháy' làm chồng mê mẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đường và rượu vào một tô lớn rồi bỏ tôm vào ngâm trong vào phút. Sau đó, bạn có thể lấy tôm rửa lại nhiều lần với nước sạch và chế biến như bình thường. Chắc chắn mùi tanh sẽ không còn và món ăn sẽ thơm ngon hơn.

2. Dùng bia

Chỉ cần thêm 3 nguyên liệu đơn giản, sẵn có ở mỗi nhà để có ngay món tôm hấp thơm thịt, ngon 'bá cháy' làm chồng mê mẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp Tết, khách đến nhà cho bia nhiều quá, các mẹ sợ chồng uống hại sức khỏe thì hãy tận dụng để việc nấu nướng dễ dàng hơn. Bằng cách lấy bia hấp tôm, không chỉ loại bỏ được mùi tanh, mà màu sắc lúc này đỏ tươi rất bắt mắt, nhìn chỉ muốn ăn ngay và luôn thôi ạ. Có một lưu ý nhỏ khi các mẹ dùng bia, đó chính là phải mở nắp nồi liên tục để mùi bia không lấn át hết mùi thơm tự nhiên của tôm, giúp món ăn giữ được hương vị cân bằng và ngon miệng hơn khi thưởng thức nhé.

3. Bóp với giấm gạo trước khi luộc

Chỉ cần thêm 3 nguyên liệu đơn giản, sẵn có ở mỗi nhà để có ngay món tôm hấp thơm thịt, ngon 'bá cháy' làm chồng mê mẩn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu ai không thích mùi bia rượu ám lấy tôm thì có thể thay thế bằm giấm gạo. Bởi trong giấm cũng có axit, có thể khử hoàn toàn mùi tanh của tôm. Đây là một trong các cách khử mùi tanh và làm đỏ thịt tôm đơn giản nhất. Chỉ cần bóp tôm với giấm và đem đi rửa lại nhiều lần. Chắc chắn sau khi luộc, tôm sẽ cực kỳ thơm thịt.

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