Cách chọn hướng bếp theo phong thủy giúp gia đình cả năm sức khỏe dồi dào, tài lộc vô biên

Mẹo vặt trong bếp 02/01/2018 17:55

Gian bếp là nơi gia đình quây quần trong những bữa ăn. Đây là một trong những vị trí quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc gia đình. Chọn hướng bếp theo phong thủy là việc làm cần thiết mà gia chủ cần đặt lên hàng đầu.

Sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng, gian bếp chính là nơi cả gia đình quây quần bên nhau. Bếp thường gắn liền với hình ảnh của các bà, các mẹ nội trợ. Vì thế, nếu hướng nhà được xem dựa trên tuổi tác của người chồng – trụ cột gia đình thì việc chọn hướng bếp theo phong thủy lại dựa trên tuổi tác của người vợ. Chọn hướng bếp phù hợp sẽ góp phần đem lại may mắn, sức khỏe và tài lộc cho các thành viên.

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Phong thủy nhà bếp góp phần giúp gia đình hạnh phúc êm ấm, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn hướng bếp theo phong thủy

Việc chọn hướng bếp theo phong thủy cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau:

1. Hướng nhà bếp

Hướng tốt nhất cho nhà bếp theo phong thủy là các hướng: Đông Bắc, Nam và chính Tây. Các hướng không tốt là những hướng quay lưng với hướng nhà, người nấu quay lưng về phòng chính và hướng cửa nhà.

Do đó, bạn cần lựa chọn hướng nhà bếp thuộc một trong ba hướng nêu trên tùy thuộc vào tuổi tác của người phụ nữ - bà nội tướng trong gia đình để mang lại may mắn và hạnh phúc.

Mặt khác, bạn cần lưu ý hướng nhà bếp không được thông thẳng với cửa chính của căn nhà vì sẽ khiến gia đình hao của. Bếp cũng không được đặt đối diện phòng vệ sinh hoặc cửa phòng ngủ kẻo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe các thành viên.

2. Hướng đặt bếp theo phong thủy

Trước tiên, cần chú ý cửa bếp ở vị trí nào sẽ đặt bếp ở vị trí đó. Theo phong thủy, vị trí hợp lý để đặt bếp là cung cùng cục đông hay tây với cửa bếp.

Đối với hướng bếp, gia chủ cần căn cứ vào tuổi của người phụ nữ trong gia đình để chọn hướng phù hợp. Lưng người nấu hướng về đâu thì hướng đặt bếp ở đó. Cụ thể, nếu người nữ thuộc đông mệnh thì phải đặt bếp quay về hướng đông, nếu là người tây mệnh thì đặt bếp quay về hướng tây.

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Hướng bếp theo phong thủy được xem theo tuổi của người nội tướng trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, bạn cũng nên lưu ý cách xác định hướng bếp theo phong thủy dựa trên loại bếp gia đình sử dụng. Theo đó:

- Nếu gia đình sử dụng bếp lò, bếp than: Hướng bếp sẽ là hướng miệng đưa củi than vào đốt.

- Nếu là bếp ga: Hướng đặt bếp sẽ ngược với hướng người đứng nấu.  

3. Những điều kiêng kỵ khi đặt hướng bếp

Ngoài việc xem hướng nhà bếp và đặt bếp theo phong thủy, bạn cũng nên lưu ý một số điều kiêng kỵ sau:

- Bếp sát phòng ngủ: Bếp đặt sát phòng ngủ, đặc biệt là giường ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thành viên gia đình.

- Sau bếp là khoảng không: Bếp nên dựa vàp tường, tránh việc có khoảng không (không có tường kín phía sau). Trường hợp sau bếp là cửa chính cũng không tốt vì quan niệm người xưa cho rằng: “Cửa bếp nấu kiêng cho ánh sáng chiếu vào”.

- Bếp trên rãnh mương nước: Bếp thuộc hỏa vốn kỵ nước. Do đó, không nên để bếp trên đường nước.

-  Xà ngang đè trên bếp: Theo phong thủy, xà ngang đè lên giường ngủ, ghế ngồi và bếp đều ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà.

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Kiêng bếp đặt sát nhà vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

- Mặt trời chiếu xiên khoai: Nếu mặt trời chiếu từ hướng chính tây vào bếp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người.

- Để góc nhọn chiếu thẳng vào bếp: Phong thủy học cho rằng bếp là nơi nuôi sống cả nhà. Trong khi đó góc nhọn sắc dễ gây thương tổn, nếu để góc nhọn chiếu vào bếp sẽ khiến sức khỏe của người trong nhà dần xấu đi.

- Nước lửa đụng nhau: Nước lửa kị nhau nên cần tránh việc để bếp kẹp giữa hai bên là nước. Vì dụ đặt bếp giữa máy giặt và chậu rửa là điều không tốt.

Cuộc sống hiện đại có phát triển đến đâu thì gian bếp luôn là một phần quan trọng của mỗi gia đình. Do đó, bạn cần hiểu rõ và vận dụng cách đặt hướng bếp theo phong thủy để gia đình luôn sung túc, bình an.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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