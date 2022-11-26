Bật mí cách bảo quản trứng được lâu cực hữu ích bạn cần biết

Bảo quản trứng gà, trứng vịt cực đơn giản với những phương pháp này, trứng luôn tươi ngon trong thời gian dài.
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Dùng bã chè khô
Sau khi uống nước chè, bạn hãy giữ lại phần bã và phơi thật khô rồi dùng để bảo quản trứng. Cách làm tương tự như đối với trấu hoặc mùn cưa.
Rải một lớp bã chè, một lớp trứng xen kẽ rồi để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Với cách này, bạn có thể giữ trứng tươi ngon trong 2-3 tháng.
Vùi trong muối khô mịn
Dùng một thùng gỗ, rắc một lớp muối dưới đáy thùng rồi xếp trứng vào, cứ một lớp trứng là một lớp muối, chèn chặt các khoảng trống giữa các quả trứng bằng muối. Cách này sẽ giữ được trứng trong vòng 1 năm, khi ăn sẽ không bị mặn.
Bảo quản trứng trong yến mạch hoặc cám
Yến mạch hoặc cám yến mạch có thể giúp giữ trứng không bị vỡ. Tuy nhiên, phương pháp này được xem là cách bảo quản trứng chất lượng cao.
Chất lượng của những quả trứng này có thể suy giảm theo thời gian, nhưng hầu hết trứng được bảo quản trong yến mạch vẫn có thể ăn được.
Bảo quản trứng bằng gạo
Bạn hãy vùi trứng vào trong thùng gạo. Gạo sẽ tạo lớp ngăn cách giữa trứng và không khí, cũng giúp trứng không bị tác động bởi nhiệt độ bên ngoài. Nhờ đó, trứng sẽ giữ được độ tươi ngon.
Bảo quản trứng trong trấu khô hoặc mùn cưa
Đây là một trong những cách bảo quản trứng được người nông dân thường xuyên sử dụng, bà nội trợ rải một lớp trấu khô, sạch vào đáy thùng đựng. Sau đó cứ một lớp trấu lại trải một lớp trứng cho đến khi đầy thùng, cuối cùng dùng bìa bọc kín thùng lại và để thừng nơi râm mát, làm như vậy có thể bảo quản trứng trong vài tháng.
Trong trường hợp không có trấu, có thể thay bằng mùn cưa gỗ hoặc tro để thay thế, khoảng 1 tháng lại kiểm tra trứng 1 lần.